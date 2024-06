"Больше чем игра": какими были гимны Евро за 32 года (видео)

Начиная с 1992 года артисты создавали яркие и мотивирующие композиции, которые не только заряжали футболистов на игру, но и становились настоящими хитами. Многие из них фанаты напевают до сих пор.

Сегодня в Германии начинается главное спортивное событие континента – Чемпионат Европы по футболу 2024 года или Евро-2024. Каждый год оно привлекает сотни миллионов болельщиков, которые в течение месяца следят за игрой своих любимых команд. С 1992 года к каждому чемпионату представляется песня, которая становится его гимном. Фокус собрал все песни, которые звучали на крупнейших стадионах Евро и стали настоящими хитами.

1992: Тове Яарнек и Петер Йобек — More Than A Game

Самый первый гимн в истории Евро написал малоизвестный на то время дуэт из Швеции в составе Тове Ярнеки и Петера Йобека. Песня "More Than A Game", ключевой фразой которой стала "Да, это больше, чем игра, больше, чем удача и слава", получилась полностью выдержанной в стиле европейской поп-музыки со здоровой долей мрачности в стиле ABBA. Однако композиция не сыскала особого успеха и заняла 30-е место в национальном чарте.

Позже Тове сохранила что-то вроде спортивной темы в своем другом большом проекте 1992 года, "Барселона, Барселона", где основное внимание уделялось городу, принимавшему летние Олимпийские игры.

1996: Simply Red – We’re In This Together

Большинство болельщиков из Великобритании были уверены, что официальной песней Евро-1996 была "Three Lions" Дэвида Бэддиеля и Фрэнка Скиннера. Однако настоящим гимном Евро 1996 стала песня "We’re In This Together" от Simply Red.

Коллектив біл основан в Манчестере в 1985 году, и к Евро подошел с такими наградами как "Лучшая британская группа" на Brit Awards в 1992 и 1993 годах, а также тремя номинациями на "Грэмми".

Не лишним будет отметить, что лидер группы Мик Ханнел – заядлый болельщик "Манчестер Юнайтед". Когда о его любви к команде стало известно, экс-тренер МЮ Алекс Фергюсон даже разрешил ему потренироваться вместе с футболистами.

2000: E-Type – Campione 2000

В 200 году Чемпионат по футболу принимали Нидерланды и Бельгия, но гимн, написанный шведским исполнителем Мартином Эрикссоном, более известным под сценическим именем E-Type, приобрел огромную популярность в Швеции, заняв 4 место в национальных чартах. Припев композиции (слова "Campeones, campeones, oé, oé, oé") многим напомнил мотив популярной голландской песни "Oranje Boven", который впервые использовался во время празднования титула чемпиона Испании "Реал Сосьедад" в 1982 году, хотя болельщики пели "hobé" (мы лучшие на баскском языке) вместо "oé"."Реал Сосьедад" в 1982 году, хотя болельщики пели "hobé" ("мы лучшие" на баскском языке) вместо "oé".

Английский футбольный клуб "Болтон Уондерерс" стал использовать песню в качестве своего неофициального гимна.

2004: Нелли Фуртадо — Forca

Певица из Торонто Нелли Фуртадо исполнила гимн Евро-2004 на смеси английского и португальского языков и объяснила, что название переводится как "Вперед" или "Надери задницу". Это сленговое слово Нелли услышала на гастролях в Португалии.

"Это также ассоциируется со спортом, особенно с футболом. Я привнесла женственный оттенок в идею о том, что ты чувствуешь, когда смотришь на любимую команду. Когда ты связываешь это с национальностью, это становится довольно напряженным. Так что это счастливая песня, прилив энергии", – отметила певица.

2008: Энрике Иглесиас – Can You Hear Me

"Я очень рад, что могу внести свой вклад в футбольный фестиваль", – сказал сын испанского эстрадного певца (и бывшего запасного вратаря "Реала") Хулио Иглесиаса, исполнив на турнире песню "Can You Hear Me" ("Ты меня слышишь") в Австрии и Швейцарии. Трек так и не стал мировым хитом, поскольку затерялся и не попал в дискографию Энрике.

Кроме того, гимн Евро-2008 подвергся критике, поскольку большинство болельщиков и слушателей сочло ее неподходящей для места проведения турнира, а шотландская газета The Herald назвала ее "дрянной мелодией на синтезаторе".

2012: Oceana – Endless Summer

Гимн УЕФА Евро-2012 с карибским вкусом, исполненный американско-немецкой певицей Осеаной, стал хитом №1 в Польше и достойным третьим номером в Украине. В нем содержалось великолепное видео, где певица немецкого происхождения (полное имя Океана Мальманн) увлеченно смотрела матчи Евро в баре с друзьями, а затем развлекалась на улицах Варшавы и Киева.

Песня со второго альбома артистки "My House" с более чем 80 млн просмотров на YouTube стала платиновой и одной из самых хитовых в истории Евро. Отрывок песни также можно было услышать в видеоигре "Евро-2012" (дополнения к FIFA 1).

2016: Девид Гетта и Зара Ларссон – This One’s For You

Шведская певица Зара Ларссон выступила на церемониях открытия и закрытия Евро 2016. Она объединилась с известным французским диджем Дэвидом Гетта. Трек был не просто результатом сотрудничества артистов, но и привлек через специальное онлайн-приложение к участию фанатов со всего мира. В нем были представлены записи более миллиона человек, которые поют отрывки из мелодии.

"Поддержка со всего мира была потрясающей", – заявил позже Дэвид.

2020: Мартин Гарикс, Bono и The Edge – We Are The People

Нидерландский продюсер и диджей из Амстердама Мартин Гаррикс начал работу над песней за три года до Евро-2020. Он еще не знал, что чемпионат перенесут из-за пандемии коронавируса, и он пройдет годом позже.

Участие Боно и The Edge в создании трека для Евро-2020 держалось в строжайшем секрете, и за месяц до турнира — в 25-й день рождения Гаррикса — мир услышал "We Are The People". Боно написал текст, а The Edge добавили ведущие гитарные риффы.

"Создание музыки для одного из крупнейших спортивных событий в мире вместе с Боно и The Edge было невероятным опытом", – признался Мартин.

2024: MEDUZA, OneRepublic и Leony – Fire

"Сейчас, как никогда, сила музыки, объединяющей нас, неоспорима", – заявило итальянское электронное трио MEDUZA после объединения с американскими рокерами OneRepublic и немецким певцом и автором песен Leony для создания вдохновляющего альбома "Fire". Песня объединяет гимновую хаус-продукцию, захватывающие звуковые ландшафты и опыт поп-музыки в один веселый трехминутный трек.

"В детстве я смотрела чемпионаты Европы вместе с семьей, и я влюбилась в футбол. Поскольку турнир приедет в мою родную страну, стать частью официальной песни Евро — сбывшаяся мечта!" — сказала Leony.

Организаторы Евро-2024 после выпуска песни анонсировали кампанию в социальных сетях под названием #LightYourFire. Болельщиков просят поделиться рассказами о своих увлечениях музыкой или спортом — инициатива даст им возможность выиграть билеты на финал турнира.

Ключевая фраза песни: "Сегодня вечером мы горим, как миллион бриллиантов в небе".

Ранее Фокус писал, что на Евро-2024 футболисты из Украины получат самый высокий уровень защиты.