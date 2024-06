"Більше ніж гра": якими були гімни Євро за 32 роки (відео)

Починаючи з 1992 року артисти створювали яскраві та мотивуючі композиції, які не тільки заряджали футболістів на гру, а й ставали справжніми хітами. Багато з них фанати наспівують досі.

Сьогодні в Німеччині розпочинається головна спортивна подія континенту — Чемпіонат Європи з футболу 2024 року або Євро-2024. Щороку вона приваблює сотні мільйонів уболівальників, які протягом місяця стежать за грою своїх улюблених команд. З 1992 року до кожного чемпіонату представляється пісня, яка стає його гімном. Фокус зібрав усі пісні, які лунали на найбільших стадіонах Євро і стали справжніми хітами.

1992: Тове Яарнек і Петер Йобек — More Than A Game

Найперший гімн в історії Євро написав маловідомий на той час дует зі Швеції у складі Тове Ярнекі і Петера Йобека. Пісня "More Than A Game", ключовою фразою якої стала "Так, це більше, ніж гра, більше, ніж удача і слава", вийшла повністю витриманою в стилі європейської поп-музики зі здоровою часткою похмурості в стилі ABBA. Однак композиція не здобула особливого успіху і посіла 30-те місце в національному чарті.

Пізніше Таве зберегла щось на кшталт спортивної теми у своєму іншому великому проєкті 1992 року, "Барселона, Барселона", де основна увага приділялася місту, що приймало літні Олімпійські ігри.

1996: Simply Red — We're In This Together

Більшість уболівальників з Великої Британії були впевнені, що офіційною піснею Євро-1996 була "Three Lions" Девіда Беддіеля і Френка Скіннера. Однак справжнім гімном Євро 1996 стала пісня "We're In This Together від Simply Red".

Колектив був заснований у Манчестері 1985 року, і до Євро підійшов із такими нагородами як "Найкращий британський гурт" на Brit Awards у 1992 і 1993 роках, а також трьома номінаціями на "Греммі".

Не зайвим буде зазначити, що лідер гурту Мік Ганнел — завзятий уболівальник "Манчестер Юнайтед". Коли про його любов до команди стало відомо, екс-тренер МЮ Алекс Фергюсон навіть дозволив йому потренуватися разом із футболістами.

2000: E-Type — Campione 2000

200 року Чемпіонат з футболу приймали Нідерланди та Бельгія, але гімн, написаний шведським виконавцем Мартіном Ерікссоном, більш відомим під сценічним ім'ям E-Type, набув шаленої популярності у Швеції, посівши 4 місце в національних чартах. Приспів композиції (слова "Campeones, campeones, oé, oé, oé") багатьом нагадав мотив популярної голландської пісні "Oranje Boven", який уперше використовували під час святкування титулу чемпіона Іспанії "Реал Сосьєдад" у 1982 році, хоча вболівальники співали "hobé" (ми найкращі баскською мовою) замість "oé"."Реал Сосьєдад" 1982 року, хоча вболівальники співали "hobé" ("ми найкращі" баскською мовою) замість "oé".

Англійський футбольний клуб "Болтон Вондерерс" став використовувати пісню як свій неофіційний гімн.

2004: Неллі Фуртадо — Forca

Співачка з Торонто Неллі Фуртадо виконала гімн Євро-2004 сумішшю англійської та португальської мов і пояснила, що назва перекладається як "Уперед" або "Надерти дупу". Це сленгове слово Неллі почула на гастролях у Португалії.

"Це також асоціюється зі спортом, особливо з футболом. Я привнесла жіночний відтінок в ідею про те, що ти відчуваєш, коли дивишся на улюблену команду. Коли ти пов'язуєш це з національністю, це стає досить напруженим. Тож це щаслива пісня, прилив енергії", — зазначила співачка.

2008: Енріке Іглесіас — Can You Hear Me

"Я дуже радий, що можу зробити свій внесок у футбольний фестиваль", — сказав син іспанського естрадного співака (і колишнього запасного воротаря "Реала") Хуліо Іглесіаса, виконавши на турнірі пісню "Can You Hear Me" ("Ти мене чуєш") в Австрії та Швейцарії. Трек так і не став світовим хітом, оскільки загубився і не потрапив до дискографії Енріке.

Крім того, гімн Євро-2008 зазнав критики, оскільки більшість уболівальників і слухачів визнала його невідповідним для місця проведення турніру, а шотландська газета The Herald назвала його "поганою мелодією на синтезаторі".

2012: Oceana — Endless Summer

Гімн УЄФА Євро-2012 з карибським смаком, виконаний американсько-німецькою співачкою Осеаною, став хітом №1 у Польщі і гідним третім номером в Україні. У ньому містилося чудове відео, де співачка німецького походження (повне ім'я Океана Мальманн) захоплено дивилася матчі Євро в барі з друзями, а потім розважалася на вулицях Варшави і Києва.

Пісня з другого альбому артистки "My House" із понад 80 млн переглядів на YouTube стала платиновою та однією з найбільш хітових в історії Євро. Уривок пісні також можна було почути у відеогрі "Євро-2012" (доповнення до FIFA 1).

2016: Девід Гетта і Зара Ларссон — This One's For You

Шведська співачка Зара Ларссон виступила на церемоніях відкриття і закриття Євро 2016. Вона об'єдналася з відомим французьким діджемом Девідом Гетта. Трек був не просто результатом співпраці артистів, а й залучив через спеціальний онлайн-додаток до участі фанатів з усього світу. У ньому були представлені записи понад мільйона людей, які співають уривки з мелодії.

"Підтримка з усього світу була приголомшливою", — заявив пізніше Девід.

2020: Мартін Гарікс, Bono і The Edge — We Are The People

Нідерландський продюсер і діджей з Амстердама Мартін Гаррікс почав роботу над піснею за три роки до Євро-2020. Він ще не знав, що чемпіонат перенесуть через пандемію коронавірусу, і він пройде роком пізніше.

Участь Боно і The Edge у створенні треку для Євро-2020 трималася в найсуворішому секреті, і за місяць до турніру — у 25-й день народження Гаррікса — світ почув "We Are The People". Боно написав текст, а The Edge додали провідні гітарні рифи.

"Створення музики для однієї з найбільших спортивних подій у світі разом з Боно і The Edge було неймовірним досвідом", — зізнався Мартін.

2024: MEDUZA, OneRepublic і Leony — Fire

"Зараз, як ніколи, сила музики, що об'єднує нас, незаперечна", — заявило італійське електронне тріо MEDUZA після об'єднання з американськими рокерами OneRepublic і німецьким співаком і автором пісень Leony для створення надихаючого альбому "Fire". Пісня об'єднує гімнову хаус-продукцію, захопливі звукові ландшафти та досвід поп-музики в один веселий трихвилинний трек.

"У дитинстві я дивилася чемпіонати Європи разом із сім'єю, і я закохалася у футбол. Оскільки турнір приїде в мою рідну країну, стати частиною офіційної пісні Євро — мрія, що збулася!" — сказала Leony.

Організатори Євро-2024 після випуску пісні анонсували кампанію в соціальних мережах під назвою #LightYourFire. Уболівальників просять поділитися розповідями про свої захоплення музикою або спортом — ініціатива дасть їм можливість виграти квитки на фінал турніру.

Ключова фраза пісні: "Сегодня вечером мы горим, как миллион бриллиантов в небе".

