День рождения или выступление? Американский рэпер Канье Уэст прилетел в РФ (фото, видео)

По данным росСМИ, американский исполнитель Канье Уэст прибыл в столицу РФ, чтобы отпраздновать день рождения российского дизайнера одежды Гоши Рубчинского.

В воскресенье, 30 июня, американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву. Об этом сообщила в своем Telegram-канале российская телеведущая Яна Рудковская.

"Канье Уэст уже в Москве! Это суперновость! Остановился в самом сердце столицы! Мегакрутой он, конечно! Что тут вообще говорить!", — написала она.

Она также добавила, что у фанатов "большие шансы" увидеть Уэста на Красной площади.

Также российское издание "Mash" опубликовал договор с подписью Канье Уэста и его жены Бьянки Цензори. По информации издания, американский артист должен приехать в Москву с командой из 25 человек. В условиях прописано, что концерт состоится в любую погоду, но может не состояться, если организаторы не выполнят хотя бы один пункт договора.

Договор о выступлении Канье Веста в Москве Договор о выступлении Канье Веста в Москве

В райдер включена охрана, пятизвездочный люксовый отель и первый класс в самолете. Издание утверждает, что организаторы подписали с артистом договор еще 7 мая, а рэпер уже получил аванс.

Также в источнике писали, что рэпер успел пообедать в московском ГУМе.

Канье Уэст обедает

Позже российский журнал "Москвичка" подтвердил информацию о прилете Уэста в Москву. Там заявили, что целью визита стал день рождения модельера Гоши Рубчинского — главного дизайнера бренда одежды Yeezy, который принадлежит рэперу.

Канье Вест в Москве

Эту же информацию подтвердило и российское издание "Shot".

"Гоша Рубчинский закатил банкет в ресторане "Белуга" напротив Красной площади в честь своего 40-летия, рассказала SHOT подруга модельера. По нашим данным, Канье Уэст прилетел в Москву именно вчера, в день юбилея друга, и заселившись в "Националь", сразу же отправился в ресторан. На банкете присутствовали только родственники Гоши и его близкие друзья. После мероприятия Канье и Гоша заехали в гости к маме Рубчинского, дизайнер познакомил ее со своим другом и бизнес-партнером", — написали в источнике.

Что известно про связь Гоши Рубчинского и Канье Уэста

В декабре 2023 года Канье Уэст объявил, что нашел нового дизайнера для своего бренда YEEZY. Новым руководителем отдела дизайна стал российский дизайнер Гоша Рубчинский.

Канье Уэст и Гоша Рубчинский

Уже в марте 2024 года Канье Уэст и Гоша Рубчинский выпустили новый дроп "Черные псы". В капсулу вошли серые, белые и черные футболки, толстовки, спортивные штаны, а также носки. На каждом айтеме появилось название дропа на кириллице.

Канье Уэст в одежде от Гоши Рубчинского

Отметим, что в 2018 году Рубчинский оказался в центре секс-скандала. В соцсетях была опубликована его переписка с 16-летним Яном Сильфверлингом, которого дизайнер просил прислать ему обнаженные фото.

Рубчинский заявил, что таким образом проводил кастинг и когда юноша стал слишком настойчив, заблокировал его. Но Adidas прекрастил с ним сотрудничество.

Напомним, что Лорен Пишотта, бывшая ассистентка 46-летнего американского рэпера Канье Уэста, подала на экс-босса в суд за сексуальные домогательства после двух лет работы