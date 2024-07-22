Счастливая и без обручального кольца: Дженнифер Лопес заявила о себе (фото)

Кроме кольца, Дженнифер сняла и колье с именем своегоо супруга, которое раньше с гордостью носила.

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая 24 июля отметит свое 55-летие, поделилась на страницах в соцсетях несколькими селфи, показав, что несмотря на все проблемы в личной жизни продолжает радоваться жизни.

На двух из трех фотографий Лопес можно увидеть лежащей в постели в глубокой белой майке, подчеркивающей ее пышную грудь. Из аксессуаров она выбрала пару золотых серег-колец Chanel и массивный золотой браслет.

На еще одном снимке звезда позирует в той же майке и белых джинсовых шортах, фотографируя себя в зеркале. Ее волосы гладко зачесаны и собраны в пучок, а из аксессуаров знаменитость остановилась на коричневом замшевом ремне и такого же цвета кожаной сумке.

"Сегодня будет отличный день", – говорится в подписи к снимку.

Примечательно, что на ее безымянном пальце нет помолвочного и обручального колец, как и колье с именем мужа Бена Аффлека. Недавно артистку заметили выходящей из тренажерного зала Equinox в Хэмптоне с новым украшением с подвеской Jennifer.

У Лопес есть несколько украшений в честь ее мужа, одно из которых — золотое ожерелье с надписью "Ben" с отдельными подвесками в виде букв и золотым сердцем. Ее видели в нем в ​​2021 и 2023 годах.

В 2022 году Джей Ло продемонстрировала персонализированное ожерелье, на котором курсивом было написано "Jennifer & Ben". Украшение из желтого золота в 14 карат было куплено у Дженнифер Цойнер и стоит минимум $176.

Сейчас Лопес продолжает избавляться от всего, что связывало ее с Аффлеком. Пара выставила на продажу свой особняк, который супруги купили только в прошлом году за почти $61 миллион. Ранее они уже начали распродавать предметы искусства из дома. И если на недвижимость до сих пор никто не позарился, то картины покупают коллекционеры.

Хотя пара официально еще не объявила о своем разводе, их последние поступки говорят больше, чем слова. Так, Бен пропустил вечеринку по случаю 55-летия жены, а на вторую годовщину свадьбы супруги были не вместе.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес хочет отсудить половину имущества Бена Аффлека.