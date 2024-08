Фанаты заподозрили Блейк Лайвли и Джастина Балдони в ссоре: детали

Актеры исполнили главные роли в новой романтической картине "Брось, если любишь". Балдони также стал режиссером фильма.

Поклонники фильма "Брось, если любишь" убеждены, что коллеги Блейк Лайвли и Джастин Балдони серьезно поссорились. Об этом пишет Daily Mail.

Долгожданный фильм, основанный на одноименном романе Колин Гувер, вышел в кинотеатрах в пятницу, 9 августа.

В It Ends With Us ("Брось, если любишь") рассказывается о флористке Лили Блум, которая переезжает в Бостон, чтобы осуществить свою мечту и открыть собственный бизнес. Ее играет Блейк.

В Бостоне Блум встречает нейрохирурга по имени Райл Кинкейд, которого играет актер и режиссер картины Джастин Балдони. Когда их роман активно развивается, первая любовь Лили, Атлас Корриган (Брэндон Скленар), неожиданно возвращается в ее жизнь.

Впрочем, некоторые поклонники считают, что Блейк поссорилась с Джастином. В частности, было замечено определенное напряжение между звездами на премьере в Нью-Йорке. Главные герои новой романтической картины не позировали ни для одной совместной фотографии на мероприятии. Это повторилось и на других премьерах, например, в Лондоне.

Блейк Лайвли на одной из премьер "Брось, если любишь" Фото: Getty Images

Кроме того, они не публиковали совместных кадров за несколько недель до выхода картины.

Пользователи социальных сетей также заметили, что и Блейк, и писательница Коллин недавно перестали следить за Джастином в Instagram.

"Надо знать, что произошло с Блейк Лайвли и Джастином Балдони на съемочной площадке It Ends With Us", — написал один из пользователей сети.

