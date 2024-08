Фанати запідозрили Блейк Лайвлі та Джастіна Балдоні у сварці: деталі

Актори виконали головні ролі в новій романтичній картині "Покинь, якщо кохаєш". Балдоні також став режисером фільму.

Related video

Шанувальники фільму "Покинь, якщо кохаєш" переконані, що колеги Блейк Лайвлі та Джастін Балдоні серйозно посварилися. Про це пише Daily Mail.

Довгоочікуваний фільм, заснований на однойменному романі Колін Гувер, вийшов у кінотеатрах у п’ятницю, 9 серпня.

В It Ends With Us ("Покинь, якщо кохаєш") розповідається про флористку Лілі Блум, яка переїжджає до Бостона, щоб здійснити свою мрію та відкрити власний бізнес. Її грає Блейк.

У Бостоні Блум зустрічає нейрохірурга на ім’я Райл Кінкейд, якого грає актор і режисер картини Джастін Балдоні. Коли їхній роман активно розвивається, перше кохання Лілі, Атлас Корріган (Брендон Скленар), несподівано повертається в її життя.

Втім, деякі шанувальники вважають, що Блейк посварилася з Джастіном. Зокрема, була помічена певна напруга між зірками на прем’єрі в Нью-Йорку. Головні герої нової романтичної картини не позували для жодної спільної фотографії на заході. Це повторилося і на інших премʼєрах, наприклад, у Лондоні.

Блейк Лайвлі на одній з премʼєр "Покинь, якщо кохаєш" Фото: Getty Images

Крім того, вони не публікували спільних кадрів за кілька тижнів до виходу картини.

Користувачі соціальних мереж також помітили, що і Блейк, і письменниця Коллін нещодавно перестали слідкувати за Джастіном в Instagram.

Джастін Балдоні

"Треба знати, що сталося з Блейк Лайвлі та Джастіном Балдоні на знімальному майданчику It Ends With Us", — написав один із користувачів мережі.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі повторила культовий образ Брітні Спірс.

Також Фокус писав про образ Блейк Лайвлі на премʼєрі фільму в Лондоні.