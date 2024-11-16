Кристина Христонька о дружбе с Дмитрием Варваруком, дуэте с Юликом и участии в Евровидении — интервью для Фокуса

Кристина Христонько начала свою блогерскую карьеру в период карантина (2020 год). За четыре года девушке удалось собрать более полумиллионную аудиторию. Кроме блогерства девушка также начала самостоятельно развивать свою певческую карьеру.

24-летняя франковская блогерша и певица Кристина Христонько рассказала Фокусу о том, кто ее продюсирует, что ее объединяет с блогером-миллионником Дмитрием Варваруком и чем закончилось сотрудничество с певцом YAKTAK, который в прошлом году был одним из кандидатов на участие в Еробаченні 2024.

Блогер, певица, а с недавних пор телеведущая — все эти направления творческого характера. Расскажите, как вы пришли в сферу шоубизнеса? С чего все началось?

Все началось с того, что 4 года назад я начала записывать в свой на инстаграм (где было 500 подписчиков) различные перепевы украинских песен. Это происходило у меня дома в селе, когда родители уходили из дома по делам. Я как мышка бежала на второй этаж дома, где никто меня не беспокоил, клала телефон на штатив (на который собрала со стипендии) и просто под собственное фортепианное сопровождение пела разные народные и современные песни. На тот момент я начала видеть не маленькую активность, при том что блогером я не планировала становиться. Просто надо было чем-то заняться во время коронавируса, когда уже который месяц сидела в четырех стенах. Эти каверы люди начали между собой распространять, и я увидела невероятную поддержку от людей. Они писали мне что у меня хороший голос, что я особенная... такого раньше я к себе никогда не читала и не слышала. Ведь до этого в жизни я была тихой девочкой с хорошим слухом, которую только брали в разные хоры, дуэты. И никогда не выделяли меня как личность. Поэтому благодаря поддержке аудитории я поняла, что блог поможет мне параллельно развивать музыкальную деятельность.

Какое направление сегодня ближе — блог, музыка или телевидение?

Сейчас на первом месте блог. Я готова выделить много "выходных" от инстаграма, только чтобы сделать крутой клип/песню. И отдаюсь туда полностью.

Кристина Христонка Фото: instagram.com/_kristonko_/

Вы довольно молодая исполнительница, однако уже сейчас у вас есть несколько собственных песен, которые на стриминговых платформах имели успех. Расскажите, кто вам пишет песни?

Все индивидуально. Часть песен писала я сама, иногда мне предлагали и я покупала, или просто дают мне слова — а я на них кладу музыку. Или может быть наоборот. Все индивидуально.

У вас уже есть дуэт с Дмитрием Прокоповым, недавно вы анонсировали работу с Юликом. Расскажите о своих коллаборациях? Что за песню вскоре планируете презентовать? О чем она?

Юлик предложил мне эту песню. И как только я ее впервые услышала — поняла что это "моя тема". Сразу согласилась. Знала, что мы будем звучать и сам посыл песни, который дает веру в то, что будет все хорошо — меня зацепил. Такого посыла в моем творчестве еще не было.

Вам всего 24 года, однако вы активно записываете песни, снимаете клипы — кто продюсирует вас как артистку?

Мой блог — мой продюсер. Все средства, которые я зарабатываю — вкладываю в музыкальную деятельность. И я рада, что могу сейчас записывать свои песни у лучшего саундпродюсера с самой крутой аранжировкой. Мне совсем не жалко средств. Кто-то откладывает на квартиру — а я как только заработаю — сразу вкладываю в музыку. И очень кайфую от результата.

Часто в сети в сторону молодых исполнителей звучат обвинения, что их карьеру проплатили родители — помогает ли вам семья?

Моя семья среднестатистическая семья среднестатистическая. Отец — столяр (в прошлом свадебный музыкант), мама — воспитатель в детском саду с 40 летним стажем. Сестра родная старшая на 16 лет бухгалтер. Смогла бы моя семья помочь мне финансами? Ответ вам думаю очевиден. Музыка — слишком дорогое занятие. И я до сих пор у родителей ни копейки не взяла на жизнь с начала моей блогерской деятельности. Мне кажется что и родителями финансово легче стало, когда я начала зарабатывать полностью на свою жизнь.

Кристина Христонько Фото: instagram.com/_kristonko_/

Расскажите о вашей личной жизни. В вашем блоге можно увидеть, что вы довольно давно находитесь с парнем по имени Игорь. Расскажите о вашем знакомстве и отношениях, не планируете жениться?

Об отношениях не люблю говорить. Считаю, что чем меньше показываешь их — тем лучше будет паре. Он моя поддержка и во всем меня понимает. Знакомы более 6-7 лет. Встречаемся 3,5. Думаю, что все само дойдет до того, до чего должно.

Раньше вас часто можно было увидеть в кругу блогера-миллионника Дмитрия Варварука. Общаетесь ли вы сейчас? Он как-то влияет на ваше творчество? Что вас объединяет?

Дима тот человек, который сказал мне, что блогерство это не полная фигня (я так думала в начале). Сейчас мы партнеры в блогерском плане. В музыке он не участвовал и не участвует никакой. Я сама себе продюсер, пиарщик и тд. Нас объединяет общий офис блогеров и их менеджеров.

С 2020 года, когда вы начали вести свой блог, вы очень изменились внешне. Делали ли вы какие-то пластические операции по изменению внешности?

Да, изменения происходили. Но прежде всего они внутренние. Чем больше я себя начинала принимать любить, тем лучше становилась выглядеть. Если ботокс в губки считается пластической операцией, то она была 3 года назад. Это единственное, что я делала со своим лицом. Остальное уход хороший и покраска.

В прошлом году на Нацотборе на Евровидение вы поддерживали артиста YAKTAK. Что вас связывает с ним? Общаетесь ли вы сейчас?

Это было рекламное сотрудничество. Но мы в хороших отношениях. Ярик и его девушка очень простые и классные люди. Я таких очень люблю, поэтому мы в хороших отношениях до сих пор. Помню, как раньше делала рекламу его первым песням.

Кристина Христонько Фото: instagram.com/_kristonko_/

В продолжение темы Евровидения, не планируете ли подать заявку на Нацотбор? Увидят ли поклонники Христонько среди конкурсантов?

Конечно, хочу! Но как только будет та же песня, тогда уйду. Уходить, чтобы просто уйти — не мое.

В этом году одним из феноменов украинского шоубизнеса называли Клавдию Петровну. Что вы думаете относительно ее творчества? Не считаете ли конкуренткой?

Это что-то новое. Конкуренткой не считаю, потому что я еще задолго до нее начала писать музыку. И на моем пути появлялось много разных артисток. И еще будет появляться. Главное для меня — делать свое дело регулярно и качественно. Тогда никакие "конкуренты на горизонте" не собьют меня с пути.

Напомним, ранее мы писали, что Мишель Андраде эксклюзивно Фокусу рассказала о дружбе с Соней Морозюк, отношениях с Потапом и участии в "Холостячке".

Кроме этого, Фокус публиковал, интервью Ярослава Карпука (YAKTAK) в котором он ответил, пойдет ли снова на Нацотбор на Евровидение.