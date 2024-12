Полиция арестовала сотрудницу Букингемского дворца за пьяную драку в баре

Девушка провела ночь в полицейском участке и, получив уведомление о штрафе, покинула его вечером следующего дня.

24-летняя сотрудница Букингемского дворца попала в полицейский участок после рождественской вечеринки в баре All Bar One, где около 50 человек, работающих в королевской резиденции, собрались для празднования, пишет The Sun.

По информации издания, сначала они собирались начать отмечать во дворце, а затем отправиться на Виктория-стрит для продолжения банкета. В какой-то момент одной из девушек что-то не понравилось, и она ударила кулаком менеджера бара, а затем начала швырять бокалы.

Коллеги пытались ее успокоить, но это не помогало, пока в бар не пришли правоохранители и не арестовали буйную посетительницу.

"Я никогда не видел, чтобы кто-то так сходил с ума во время ночного отдыха. Она была на другом уровне", — сказал один из очевидцев.

Задержанной вменяют нападение, нанесение ущерба, пьянство и нарушение общественного порядка. Ее посадили в камеру на ночь, а вечером на следующий день отпустили, вручив уведомление о штрафе за нарушение общественного порядка.

Как стало известно позже, королевский персонал выпил спиртные напитки во дворце около 16:00, и все обошлось без происшествий, а вечеринка All Bar One была заранее запланирована.

Букингемский дворец отреагировал на случившееся.

"Нам известно об инциденте за пределами рабочего места, где участвовал ряд сотрудников, которые ранее присутствовали на раннем вечернем приеме во дворце. Хотя это было неформальное общественное собрание, а не официальная рождественская вечеринка во Дворце, факты будут полностью расследованы, и в отношении отдельных сотрудников будут применены жесткие дисциплинарные санкции и приняты соответствующие меры", — заявил представитель королевской резиденции.

