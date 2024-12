Поліція заарештувала співробітницю Букінгемського палацу за п'яну бійку в барі

Дівчина провела ніч у поліцейській дільниці і, отримавши повідомлення про штраф, покинула її ввечері наступного дня.

Related video

24-річна співробітниця Букінгемського палацу потрапила до поліцейської дільниці після різдвяної вечірки в барі All Bar One, де близько 50 осіб, які працюють у королівській резиденції, зібралися для святкування, пише The Sun.

За інформацією видання, спочатку вони збиралися почати відзначати в палаці, а потім вирушити на Вікторія-стріт для продовження банкету. У якийсь момент одній із дівчат щось не сподобалося, і вона вдарила кулаком менеджера бару, а потім почала жбурляти келихи.

Колеги намагалися її заспокоїти, але це не допомагало, доки в бар не прийшли правоохоронці і не заарештували буйну відвідувачку.

"Я ніколи не бачив, щоб хтось так божеволів під час нічного відпочинку. Вона була на іншому рівні", — сказав один із очевидців.

Затриманій закидають напад, завдання шкоди, пияцтво та порушення громадського порядку. Її посадили в камеру на ніч, а ввечері наступного дня відпустили, вручивши повідомлення про штраф за порушення громадського порядку.

Як стало відомо пізніше, королівський персонал випив спиртні напої в палаці близько 16:00, і все обійшлося без пригод, а вечірка All Bar One була заздалегідь запланована.

Букінгемський палац відреагував на те, що трапилося.

"Нам відомо про інцидент за межами робочого місця, де брала участь низка співробітників, які раніше були присутні на ранньому вечірньому прийомі в палаці. Хоча це були неформальні громадські збори, а не офіційна різдвяна вечірка в Палаці, факти будуть повністю розслідувані, і щодо окремих співробітників буде застосовано жорсткі дисциплінарні санкції і вжито відповідних заходів", — заявив представник королівської резиденції.

Раніше Фокус писав, що королівський дворецький розповів, як працювати з багатіями.