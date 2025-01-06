Папа Римский попросил монахинь не сплетничать и не делать кислые лица

Понтифик призвал служительниц церкви быть более добрыми и транслировать любовь.

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88-летний Папа Римский Франциск призвал группу монахинь из Союза Святой Екатерины Сиенской Миссионерской школы стать "глашатаями приветливости" и принять "образ жизни, который дружелюбен и любвеобилен по отношению ко всем", пишет The Sunday Times.

По мнению понтифика, монахини демонстрируют миру кислые лица.

"Иногда в своей жизни я встречал монахинь с уксусным лицом, и это недружелюбно. Это не то, что помогает привлечь людей. Уксус противен, а монахини с уксусным лицом, давайте даже не будем об этом говорить", – рассказал он во время одной из проповедей.

Он также попросил монахинь поменьше обсуждать других у них за спиной:

"Пожалуйста, дистанцируйтесь от сплетен. Сплетни убивают, сплетни отравляют. Пожалуйста, никаких сплетен среди вас, никаких. И просить об этом женщину – это героизм, но давайте двигаться вперед и никаких сплетен".

Ранее Папа Римский критиковал монахинь за то, что они ведут себя, как старые девы, и используют онлайн-порнографию, а также призвал их не разговаривать с дьяволом.

Однако не только наставления и критика прозвучали из его уст. Он поблагодарил монахинь за их работу с молодежью, но заметил, что среди присутствующих было мало молодых монахинь.

Франциска, который часто ругал священников, работающих в администрации Ватикана, за амбиции, клерикализм и жесткость, ранее обвиняли в принятии женоненавистнических стереотипов. Он жаловался, что среди мужчин, обучающихся на священников в семинариях, "слишком много педофилии".

Комментарии Папы о геополитике также вызвали споры. На встрече с ректором Иранского университета религий и конфессий он, как говорят, присоединился к критике правительства Нетаньяху в Израиле.

Не так давно Франциск написал первую автобиографию. Книга под названием "Надежда" выйдет 14 января 2025 году в 80 странах мира. Понтифик планировал опубликовать рукопись после своей смерти, однако передумал, заявив, что это необходимо сделать сейчас "из-за потребностей времени".

Ранее Фокус писал, что Папа Римский принял приглашение посетить Украину. Перед этим он назвал украинцев и россиян "двоюродными братьями".