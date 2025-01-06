Папа Римський попросив черниць не пліткувати і не робити кислі обличчя

Понтифік закликав служительок церкви бути добрішими і транслювати любов.

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88-річний Папа Римський Франциск закликав групу черниць зі Спілки Святої Катерини Сієнської Місіонерської школи стати "глашатаями привітності" і прийняти "спосіб життя, який доброзичливий і велелюбний по відношенню до всіх", пише The Sunday Times.

На думку понтифіка, черниці демонструють світу кислі обличчя.

"Іноді у своєму житті я зустрічав черниць з оцтовим обличчям, і це недружньо. Це не те, що допомагає залучити людей. Оцет огидний, а черниці з оцтовим обличчям, давайте навіть не будемо про це говорити", — розповів він під час однієї з проповідей.

Він також попросив черниць поменше обговорювати інших у них за спиною:

"Будь ласка, дистанціюйтеся від пліток. Плітки вбивають, плітки отруюють. Будь ласка, ніяких пліток серед вас, ніяких. І просити про це жінку — це героїзм, але давайте рухатися вперед і ніяких пліток".

Раніше Папа Римський критикував черниць за те, що вони поводяться, як старі діви, і використовують онлайн-порнографію, а також закликав їх не розмовляти з дияволом.

Однак не тільки настанови та критика прозвучали з його вуст. Він подякував черницям за їхню роботу з молоддю, але зауважив, що серед присутніх було мало молодих черниць.

Франциска, який часто сварив священиків, які працюють в адміністрації Ватикану, за амбіції, клерикалізм і жорсткість, раніше звинувачували у прийнятті жінконенависницьких стереотипів. Він скаржився, що серед чоловіків, які навчаються на священиків у семінаріях, "занадто багато педофілії".

Коментарі Папи про геополітику також викликали суперечки. На зустрічі з ректором Іранського університету релігій і конфесій він, як кажуть, долучився до критики уряду Нетаньяху в Ізраїлі.

Не так давно Франциск написав першу автобіографію. Книга під назвою "Надія" вийде 14 січня 2025 року у 80 країнах світу. Понтифік планував опублікувати рукопис після своєї смерті, однак передумав, заявивши, що це необхідно зробити зараз "через потреби часу".

Раніше Фокус писав, що Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну. Перед цим він назвав українців і росіян "двоюрідними братами".