Из Мариуполя в Нацотбор на Евровидение-2025: певица Ranrawi эксклюзивно для Фокуса

Ranrawi — новое имя на украинской музыкальной сцене. Ее путь начинался в Мариуполе, а теперь она смело заявляет о себе в Нацотборе-2025.

Ranrawi, певица из Мариуполя, которая уверенно прокладывает свой путь в современной украинской музыке, делится историей о том, как поддержка родных и друзей вдохновила ее стать частью Нацотбора на Евровидение — 2025. Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Фокусу.

Расскажите немного о себе: кто вы, откуда родом?

Я Ranrawi, родом из Мариуполя, сейчас живу в городе Каменское. Я не люблю имя которым меня нарекли родители поэтому и не хотела бы его называть, это для меня неприятно. На начало полномасштабного вторжения я уже не находилась в Мариуполе, очень рада что мои друзья кто-то успел уехать еще до войны, а за кого-то я сильно волновалась, потому что выезжали уже во время бомбежек. Болезненная тема поэтому не хочу вдаваться в подробности

Как ваша семья и окружение повлияли на ваш выбор стать певицей? Повлиял ли ваш родной город, или место, где вы выросли, на ваше творчество?

Самую большую поддержку из всей моей семьи всегда оказывала именно моя единственная бабушка. С самого начала и до последнего вздоха, она верила в меня и мои способности.

Мама начала глубже интересоваться мной в музыке гораздо позже, но сейчас я воспринимаю это, как нормальную реакцию. Раньше, было больно из-за ее критики в мой адрес в творчестве, из-за неверия в меня. Через призму ее видения, сейчас я знаю, она просто хотела, чтобы у меня было нормальное и серьезное образование, работа, спокойная и стабильная жизнь. Сейчас мама поддерживает меня почти во всем: мои песни, концертная деятельность, спрашивает, а что, а как там дела. Стиль не всегда поддерживает, даже на фотографию, где я представлена как участница лонглиста Нацотбора, отреагировала, цитирую: ''А кто тебе мейк будет делать на прослушивание, надеюсь не ты?''

Друзья всегда поддерживали, кажется, даже в разы больше верили в меня чем я в себя, это так интересно исследовать, и я им искренне благодарна за эту поддержку 24\7.

Ранрави Фото: Ranrawi

Что вас мотивировало принять участие в Нацотборе на Евровидение?

Мои друзья, творческие коллеги и зрители, после моих живых выступлений, еще в Каменском, Днепре, очень активно начали мне, как-то сразу, транслировать идеи типа "давай на Евровидение, я за тебя проголосую" или ''вижу тебя на Евровидении, попробуй''. Сначала мне было просто приятно слышать такие вещи, конечно, но я воспринимала это как просто искренние теплые комментарии поддержки, в смысле ''твое творчество может быть услышано в большем масштабе''. Окей, а вот с прошлого года, стала глубже задумываться, а как насчет действительно попытки податься на Нацотбор в этом году? Подруга прислала ссылку на заявку на сайте Общественного, я почувствовала это тоже как знак. И вот, я сделала этот шаг.

Как вы готовитесь к конкурсу? Есть ли у вас особые стратегии или ритуалы?

Готовиться пришлось очень интенсивно, быстро, потому что времени до прослушивания было мало. Вообще, его всегда не хватает когда имеешь еще и постоянную работу. Вокал, хореография, все готовилось по плану, интуитивно-стратегическому, насколько это можно было мне тогда представить и реализовать. Я подавала для рассмотрения сразу несколько демок-заявок и до последнего не знала, прошла или нет, и когда состоялся звонок, когда сказали название, я была удивлена, потому что ставила на другие мои песни. Сделаю предположение, они были слишком сырые для дальнейшей обработки и подготовки, так что окей, Anymore. И с того момента, пошла неустанная работа над всем необходимым. Очень веселый опыт, нелегкий, но необходимый и интересный для дальнейшего развития, факт.

Ранрави Фото: Ranrawi

Чем для вас важен этот конкурс? Что вы хотели показать зрителям, если бы попали в финал? Какой месседж хотели бы передать вашей песней?

Этот конкурс, на мой взгляд, является очень хорошей возможностью для каждого артиста, который хочет двигаться дальше, или не чувствует, куда двигаться именно, или хочет попробовать свои силы в чем-то новом. Для меня, каждый из этапов пребывания в команде Общественного и на Нацотборе, ощущался как нахождение и функционирование на отдельной планете, полной постоянной динамики, своего ощущения времени и возможностей.

Это ощущалось как некая временная изоляция и погружение в другой мир: слушать демо-записи, находить еще более тесную связь со своей аудиторией, привлекать новых слушателей, этап голосования и прослушивания — такие разные, но такие необычные и непривычные для меня, тоже интересные ощущения были. Как и от просмотров видео с обзорами и фидбеками на мою песню от разных-разных медиаспециалистов, и просто комментарии под видео с песней. Особое время для меня и определения себя в мире украинской музыки.

Относительно смыслов и месседжа внутри моей песни ''Anymore'' — каждый из нас особенный, у каждого свои индивидуальные уникальные черты — внешность, характер, творческий почерк, взгляд, мысли, мировосприятие, и этим хочется и нужно делиться. В моей песне была задумка проявить необычный, корявый (возможно), надломленный и хрупкий внутренний мир героини ''Anymore'. Она бессознательно путает местами слова, неуверенно двигается, пытаясь дать отпор своему сегодняшнему — прошлому (здесь я разворачиваю под вами целый простор для интерпретаций: для кого-то это бывший любимый человек-абьюзер, родители, бывшие друзья, социум или еще что-то глобальнее знакомого общества). Вся история полна тревожности, сомнений, возможно в чем-то дискомфорта, эмоциональности. Хук ''а-а-а-а'' словно обратный отсчет, от когда героиня таки делает свой выбор, она начнет жить свою настоящую счастливую жизнь.

Каждый здесь может узнать в моей героине моей песни себя, своих знакомых, для кого-то она будет о ведьме с богатым воображением или даже с реальной силой. В зависимости от того, готово ли ваше сердце впустить новый (а может и знакомый) опыт, и что-то новое в ваш плейлист.

Все, что вы найдете в этой песне, от начала и до последней ноты, принадлежит Anymore моей, потому что that's the only way she sees it.

Как вы оцениваете свои шансы? И что для вас главное: победа или возможность донести свое творчество до более широкой аудитории?

Поскольку, уже мы знаем результаты голосования за 10-го финалиста, отвечу так: все происходит как должно произойти. Те кто меня услышал, почувствовал, за меня проголосовал и со мной — это мои люди, и я счастлива, сколько их здесь. Победа это приятный бонус после усердной долгосрочной работы, но признание слушателями твоей композиции как чего-то нового свежего и особенного — это чрезвычайная радость. Я счастлива, что моя Энимор поселилась в плейлистах в ваших устройствах, надеюсь вам будет комфортно с ней, а ей с вами. Впереди много релизов.

Ранрави Фото: Ranrawi

Как бы вы описали себя как исполнительницу? Какие три слова лучше всего характеризуют вашу музыку?

Живая, энергичная, настоящая. Безграничная, своепланетная, затрагивающая.

Есть ли у вас любимые хобби, или увлечения кроме музыки?

Спорт, чтение, танцы, а вообще я люблю рандомные и спонтанные желания научиться чему-то новому (посмотреть на английском мастер-класс по вокалу, какой-то интересный подкаст, заняться йогой, курсы по стилю и архетипам, или как сейчас, изучать как эффективно продвигать свое творчество в соцсети, сейчас это для меня новый опыт. Я люблю смотреть фильмы, вдохновляюсь интересным и эмоциональным с экрана, но сейчас нет времени, наконец-то реальность, как никогда ощущается интереснее любимых атмосферных кинокартин.

Какие творческие цели вы ставите перед собой на ближайшие годы? Есть ли у вас мечта, которую вы хотите реализовать в ближайшее время?

В этом году это выпускать больше треков с моей командой и привлекать еще больше слушателей к нашей музыке. Нацотбор показал, что есть слушатели, которые с нами резонируют. Среди них много творческих и глубоких душ, радуемся всем нашим составом, что у нас формируется такое интересное комьюнити! Работать серьезнее с соцсетями (поднимать из глубины глубин наш ТикТок, больше выкладывать видео с пением авторских песен, а также в планах есть авторские интерпретации на песни других исполнителей, живые выступления на более широких площадках чем раньше, выпустить несколько EP, податься на лейбл и готовиться к живым концертам-сольников.

Планируете ли вы сотрудничать с другими украинскими или международными артистами?

Есть, есть несколько интересных исполнителей с кем хотелось бы сотрудничать, кто знает, время покажет. Жизнь такая интересная, что я просто ожидаю, что когда-то это произойдет.

Ранрави Фото: Ranrawi

Были ли у вас моменты, когда вы сомневались в своем выборе? Как вы это преодолели? Что для вас является самым сложным в творческой профессии?

Да, как и у каждого человека, мне присущи сомнения, эмоциональные качели, у меня тоже развита тревожность за многое по отношению к себе и вокруг. В такие моменты раньше меня спасала глубокая психотерапия, и я многое переосмыслила тогда и с того момента. Сейчас я учусь сама помогать себе: дыхательные медитационные упражнения и спорт, общение с сознательными мудрыми людьми, дружеская поддержка, а иногда просто рандомные интересные фразы и советы из медиапространства, воспринимаются мной иногда как серьезные такие знаки обратить внимание или сместить фокус с самозакопаний на что-то важное и исцеляющее.

Как вы справляетесь с критикой или неудачами?

О, да, мне есть что рассказать об этом коротеньком, но суперэффективном периоде наблюдения за людьми и собой. Во время премьеры песни на ютубе "Общественного", где-то 2-3 дня для меня состоялся, как мне кажется, невероятный интенсив по принятию себя и своего творчества, потому что одно дело — сам себя критикуешь, топишь, другое дело — кто-то еще. Закалка на максимум состоялась. А еще хочу высказать свое пожелание каждому здесь: меньше читайте хейт о себе и своем творчестве, не подпитывайте свою любовь к эмоциональным издевательствам над собой через дальнейший негатив от себя и от людей, если вы любите себя упрекать и ментально бить. Сосредоточьтесь на действительно хороших отзывах и просто хорошо отдохните от "шума".

