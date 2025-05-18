Сюрприз от украинцев: как проголосовало жюри на финале Евровидения-2025 (фото)

Голосование на Евровидении-2025 сочетает оценки профессионального жюри и зрителей, тем самым обеспечивая интерактивность и справедливость конкурса. Зрители из стран-участниц могут отдать голос за любимые выступления, кроме представителя своей страны.

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За подведением итогов голосования жюри Фокус следил во время прямой трансляции из швейцарского Базеля.

К слову, каждая страна-участница предоставляет два набора баллов: один от профессионального жюри, другой — от зрителей. Баллы от жюри распределяются следующим образом: 1-8, 10 и 12. Зрители не могут голосовать за представителя своей страны.

Промежуточные результаты голосования жюри на Евровидении-2025 Фото: Фокус

Баллы от Национального жюри Украины объявляла Jerry Heil. Она представляла Украину на конкурсе 2024 года в дуэте с alyona alyona с песней "Teresa & Maria", которая заняла третье место. 12 баллов от Украины получила Германия.

Баллы от украинского жюри на Евровидении-2025 Фото: Фокус

Решение жюри принимало накануне финала, после просмотра генеральной репетиции. Однако результаты объявляются в день финала.

Итоги конкурса

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В финале Евровидения-2025, который состоялся 17 мая в Базеле (Швейцария), фаворитами на победу чуть ли не с самого начала считались представители Швеции и Австрии. Всего в конкурсе приняли участие 37 стран.

Польская Руслана своими дикими танцами "разорвала" сцену. Как и обычно, номер польских представителей изобиловал нестандартными визуальными эффектами.

Греческое шоу на Евровидении-2025 вызвало немало обсуждений — в сети отмечают, что выступление Klavdia имеет заметные параллели с украинскими номерами 2016 и 2024 годов. Отдельные элементы сценографии и стиля исполнительницы напоминают идеи Jerry Heil и alyona alyona, которые в прошлом году представляли Украину с композицией Teresa & Maria — гимном сильным женщинам.

А вот представительницу Мальты подвел текст ее конкурсной песни: одно слово оказалось с двойным значением, что вызвало недоразумение. Мириана призналась, что в момент редактирования текста во время съемок клипа в начале года пережила настоящую "истерику".

Кстати, мы вели текстовую трансляцию финала Евровидения-2025.