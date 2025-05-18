Сюрприз від українців: як проголосувало журі на фіналі Євробачення-2025 (фото)

Голосування на Євробаченні-2025 поєднує оцінки професійного журі та глядачів, тим самим забезпечуючи інтерактивність та справедливість конкурсу. Глядачі з країн-учасниць можуть віддати голос за улюблені виступи, окрім представника своєї країни.

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За підбиттям підсумків голосування журі Фокус стежив під час прямої трансляції зі швейцарського Базеля.

До слова, кожна країна-учасниця надає два набори балів: один від професійного журі, інший — від глядачів. Бали від журі розподіляються наступним чином: 1–8, 10 та 12. Глядачі не можуть голосувати за представника своєї країни. За результатами голосування журі переможцем став представник Австрії, на другому і третьому місці відповідно — Швейцарія та Франція.

Результати голосування журі на Євробаченні-2025 Фото: Фокус

Бали від Національного журі України оголошувала Jerry Heil. Вона представляла Україну на конкурсі 2024 року в дуеті з alyona alyona з піснею "Teresa & Maria", яка посіла третє місце. 12 балів від України отримала Німеччина. Це стало сюрпризом для представника цієї країни.

Бали від України на Євробаченні-2025 Фото: Фокус

Рішення журі приймало напередодні фіналу, після перегляду генеральної репетиції. Однак результати оголошуються у день фіналу.

Підсумки конкурсу

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У фіналі Євробаченні-2025, що відбувся 17 травня у Базелі (Швейцарія), фаворитами на перемогу мало не з самого початку вважалися представники Швеції та Австрії. Загалом у конкурсі взяли участь 37 країн.

Польська Руслана своїми дикими танцями "розірвала" сцену. Як і зазвичай, номер польських представників ряснів нестандартними візуальними ефектами.

Грецьке шоу на Євробаченні-2025 викликало чимало обговорень — у мережі зазначають, що виступ Klavdia має помітні паралелі з українськими номерами 2016 та 2024 років. Окремі елементи сценографії та стилю виконавиці нагадують ідеї Jerry Heil та alyona alyona, які торік представляли Україну з композицією Teresa & Maria — гімном сильним жінкам.

А от представницю Мальти підвів текст її конкурсної пісні: одне слово виявилося з подвійним значенням, що викликало непорозуміння. Міріана зізналася, що в момент редагування тексту під час зйомок кліпу на початку року пережила справжню "істерику".

До речі, ми вели текстову трансляцію фіналу Євробачення-2025.