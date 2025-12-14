Пополнение в светском мире: какие украинские звезды родили в 2025 году (фото)
2025 год, несмотря на продолжение большой войны в Украине, подарил жизнь многим маленьким украинцам и украинкам. В частности, родителями стал ряд украинских знаменитостей.
От тайной беременности Леси Никитюк до слухов об отцовстве Тараса Цимбалюка — Фокус рассказывает, кто из украинских звезд в этом году стал мамами и папами.
СолоХа
20 августа певица СолоХа (Тереза Балашова) родила сына. Это ее второй ребенок от мужа Максима, которого артистка скрывает от публичности. Артистка стала многодетной матерью.
"Мы родились. Мой сыночек, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь оберегает тебя", — написала тогда СолоХа.
Балашова состоит в отношениях с мужем Максимом. У супругов есть общая дочь Евлания, а также певица воспитывает дочь Ариану от предыдущего брака.
Более того, ранее в сети распространяли слухи, что СолоХа беременна от Тараса Цимбалюка.
Леся Никитюк
Украинская телеведущая 15 июня родила мальчика по имени Оскар в Киеве. Лицо малыша звездная мама до сих пор скрывает, хотя имя раскрыла через несколько месяцев.
Отцом ребенка стал военный Дмитрий Бабчук. Он сделал предложение звезде экрана во время их отдыха в Карпатах в начале 2025 года. Дмитрий — морской пехотинец ВСУ.
О беременности Леся узнала во время съемок фильма "Песики", сделав четыре теста подряд.
ROXOLANA
Украинская певица ROXOLANA (Роксолана Сирота) в начале ноября родила первенца. Артистка, которую называют невесткой Юрия Бойко, стала мамой девочки по имени София.
"Добро пожаловать, София", — написала тогда ROXOLANA.
Певице длительное время приписывают отношения с сыном бывшего нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко. Сама ROXOLANA отказывается публично комментировать личную жизнь, скрывая персону своего избранника.
Юлия Сахневич
Танцовщица и жена Алексея Завгороднего Юлия Сахневич родила дочь 15 января 2025 года.
Бывший участник группы "Время и Стекло" сообщил, что впервые стал отцом, а их дочь назвали Марией. Позитив и Сахневич поженились в 2023 году, однако некоторое время держали этот факт в секрете. Для артиста это уже второй брак.
"Мария Алексеевна. Добро пожаловать в этот сумасшедший мир", — написал тогда певец.
SLAVIA
Украинская певица SLAVIA, бывшая жена Дзидзьо, впервые стала мамой в июне. Артистка родила сына от своего мужа — бизнесмена Андрея Павлюка.
Мальчик появился на свет с весом более 3 килограммов и ростом 52 сантиметра. Интересно, что пара поженилась лишь за день до рождения ребенка — 7 июня, а схватки у певицы начались уже ночью.
Анна Кошмал
Украинская актриса Анна Кошмал 11 марта родила второго ребенка — дочь Софию.
Она впоследствии рассказала, что во время беременности и после рождения у нее начались проблемы со зрением. Кошмал отметила, что ее зрение настолько плохое, что без очков она чувствует себя как в состоянии алкогольного опьянения.
Звезда сериала "Сваты" около восьми лет состоит в браке с мужем Иваном Сморковкиным. Звезда скрывает своего избранника и говорит, что он непубличный человек, поэтому не хочет появляться с ним на публике. Пара воспитывает сына Михаила и дочь Софию.
