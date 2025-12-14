Поповнення у світському світі: які українські зірки народили у 2025 році (фото)

2025 рік, попри продовження великої війни в Україні, подарував життя багатьом маленьким українцям та українкам. Зокрема, батьками стала низка українських знаменитостей.

Від таємної вагітності Лесі Нікітюк до чуток про батьківство Тараса Цимбалюка — Фокус розповідає, хто з українських зірок цього року став мамами та татами.

СолоХа

20 серпня співачка СолоХа (Тереза Балашова) народила сина. Це її друга дитина від чоловіка Максима, якого артистка приховує від публічності. Артистка стала багатодітною матір'ю.

"Ми народилися. Мій синочок, моя радість, моє безмежне щастя. Нехай Господь оберігає тебе", — написала тоді СолоХа.

Балашова перебуває у стосунках із чоловіком Максимом. У подружжя є спільна донька Євланія, а також співачка виховує доньку Аріану від попереднього шлюбу.

Ба більше, раніше у мережі поширювали чутки, що СолоХа вагітна від Тараса Цимбалюка.

СолоХа із сином Фото: soloha_official/Instagram

Леся Нікітюк

Українська телеведуча 15 червня народила хлопчика на імʼя Оскар у Києві. Обличчя малюка зіркова мама досі приховує, хоча імʼя розкрила через кілька місяців.

Батьком дитини став військовий Дмитро Бабчук. Він освідчився зірці екрану під час їхнього відпочинку в Карпатах на початку 2025 року. Дмитро — морський піхотинець ЗСУ.

Про вагітність Леся дізналася під час зйомок фільму "Песики", зробивши чотири тести поспіль.

Леся Нікітюк стала мамою Фото: Instagram lesia_nikituk

ROXOLANA

Українська співачка ROXOLANA (Роксолана Сирота) на початку листопада народила первістка. Артистка, яку називають невісткою Юрія Бойка, стала мамою дівчинки на імʼя Софія.

"Ласкаво просимо, Софія", — написала тоді ROXOLANA.

Співачці тривалий час приписують стосунки із сином колишнього нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка. Сама ROXOLANA відмовляється публічно коментувати особисте життя, приховуючи персону свого обранця.

ROXOLANA з донькою Фото: Instagram

Юлія Сахневич

Танцюристка та дружина Олексія Завгороднього Юлія Сахневич народила донечку 15 січня 2025 року.

Колишній учасник гурту "Время и Стекло" повідомив, що вперше став батьком, а їхню доньку назвали Марією. Позитив і Сахневич одружилися у 2023 році, проте певний час тримали цей факт у секреті. Для артиста це вже другий шлюб.

"Марія Олексіївна. Ласкаво просимо в цей божевільний світ", — написав тоді співак.

Юлія Сахневич та Позитив уперше стали батьками Фото: instagram.com/juli_sakhnevych/

SLAVIA

Українська співачка SLAVIA, колишня дружина Дзідзьо, уперше стала мамою в червні. Артистка народила сина від свого чоловіка — бізнесмена Андрія Павлюка.

Хлопчик зʼявився на світ з вагою понад 3 кілограми та зростом 52 сантиметри. Цікаво, що пара одружилася лише за день до народження дитини — 7 червня, а перейми у співачки почалися вже вночі.

SLAVIA з чоловіком Фото: slavia_official/Instagram

Анна Кошмал

Українська акторка Анна Кошмал 11 березня народила другу дитину — доньку Софію.

Вона згодом розповіла, що під час вагітності та після народження в неї почалися проблеми із зором. Кошмал зазначила, що її зір настільки поганий, що без окулярів вона почувається наче у стані алкогольного сп'яніння.

Зірка серіалу "Свати" близько восьми років перебуває у шлюбі з чоловіком Іваном Сморковкиним. Зірка приховує свого обранця та каже, що він непублічна людина, тому не хоче з'являтися з ним на публіці. Пара виховує сина Михайла та доньку Софію.

Анна Кошмал з донькою Фото: Instagram

