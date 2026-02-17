Масленица 2026: с какой начинкой обожала блины Елизавета II
Во вторник Масленицы (Shrove Tuesday), который в Британии называют Днем блинов, во многих семьях традиционно готовят панкейки на ужин. Оказывается, покойная королева Елизавета II тоже придерживалась этой традиции — и имела свои любимые начинки.
Традиция Панкейк-дэй берет начало еще с XV века. Этот день считался последней возможностью использовать яйца и жиры перед Великим постом перед Пасхой. В королевской семье к этому обычаю относились с особым вниманием, пишет Hello.
Какие блины любила королева Елизавета II
В 2021 году, за год до смерти монарха, на официальном сайте королевской семьи опубликовали перечень любимых топингов для блинов. Основой служило beurre noisette — французская техника приготовления подрумяненного сливочного масла с ореховым ароматом.
Именно такое масло делало блины более сочными и ароматными. Поверх него королева предпочитала классические сладкие варианты:
- лимон и сахар
- джем и сливки
Впрочем, королевская кухня не чуралась и соленых начинок.
Соленая начинка по-королевски
Шефы дворца готовили для монархини питательный вариант блинов с:
- 200 г ветчины;
- 150 г тушеного лука-порея;
- 125 г тертого сыра грюйер.
Такие блины получались более сытными и напоминали полноценное блюдо.
Полезные начинки для блинов: советы диетолога
Нутрициолог Ханна Олдерсон отмечает, что блины могут быть не только вкусными, но и полезными. Для более здорового варианта стоит добавить белок и клетчатку.
Среди рекомендуемых начинок:
- греческий йогурт с семенами и ягодами;
- домашний малиновый джем с чиа;
- киви с кожурой;
- ореховые пасты.
Такие продукты помогают стабилизировать уровень сахара в крови, что особенно важно вечером, когда большинство людей ест блины.
В то же время лимон, хоть и богат витамином С, не влияет на баланс глюкозы. Диетолог советует есть блины после основного блюда, а не на пустой желудок.
Какой была ежедневная диета королевы
Бывший королевский шеф Даррен Макгрейди рассказывал, что Елизавета II придерживалась сбалансированного питания. На завтрак она выбирала хлопья, йогурт или тосты с мармеладом, иногда — копченую сельдевую рыбу, которую полюбила еще со времен войны.
На обед ела рыбу с овощами, а на ужин — дичь или стейк. Монархиня особенно ценила продукты из своих имений, в частности лосося из реки Ди возле Балморала.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Королева Елизавета никогда не ела одно любимое блюдо принца Уильяма и Кейт.
- Покойнаякоролева Великобритании боялась летать на вертолетах.
Кроме того, принцесса Уэльская Кэтрин выбрала комфорт во время посещения лондонской школы, отказавшись от каблуков.