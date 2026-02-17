Масленица 2026: с какой начинкой обожала блины Елизавета II

Во вторник Масленицы (Shrove Tuesday), который в Британии называют Днем блинов, во многих семьях традиционно готовят панкейки на ужин. Оказывается, покойная королева Елизавета II тоже придерживалась этой традиции — и имела свои любимые начинки.

Традиция Панкейк-дэй берет начало еще с XV века. Этот день считался последней возможностью использовать яйца и жиры перед Великим постом перед Пасхой. В королевской семье к этому обычаю относились с особым вниманием, пишет Hello.

Какие блины любила королева Елизавета II

В 2021 году, за год до смерти монарха, на официальном сайте королевской семьи опубликовали перечень любимых топингов для блинов. Основой служило beurre noisette — французская техника приготовления подрумяненного сливочного масла с ореховым ароматом.

Именно такое масло делало блины более сочными и ароматными. Поверх него королева предпочитала классические сладкие варианты:

Відео дня

лимон и сахар

джем и сливки

Впрочем, королевская кухня не чуралась и соленых начинок.

Соленая начинка по-королевски

Шефы дворца готовили для монархини питательный вариант блинов с:

200 г ветчины;

150 г тушеного лука-порея;

125 г тертого сыра грюйер.

Такие блины получались более сытными и напоминали полноценное блюдо.

Полезные начинки для блинов: советы диетолога

Нутрициолог Ханна Олдерсон отмечает, что блины могут быть не только вкусными, но и полезными. Для более здорового варианта стоит добавить белок и клетчатку.

Среди рекомендуемых начинок:

греческий йогурт с семенами и ягодами;

домашний малиновый джем с чиа;

киви с кожурой;

ореховые пасты.

Такие продукты помогают стабилизировать уровень сахара в крови, что особенно важно вечером, когда большинство людей ест блины.

В то же время лимон, хоть и богат витамином С, не влияет на баланс глюкозы. Диетолог советует есть блины после основного блюда, а не на пустой желудок.

Какой была ежедневная диета королевы

Бывший королевский шеф Даррен Макгрейди рассказывал, что Елизавета II придерживалась сбалансированного питания. На завтрак она выбирала хлопья, йогурт или тосты с мармеладом, иногда — копченую сельдевую рыбу, которую полюбила еще со времен войны.

На обед ела рыбу с овощами, а на ужин — дичь или стейк. Монархиня особенно ценила продукты из своих имений, в частности лосося из реки Ди возле Балморала.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, принцесса Уэльская Кэтрин выбрала комфорт во время посещения лондонской школы, отказавшись от каблуков.