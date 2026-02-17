Масниця 2026: з якою начинкою обожнювала млинці Єлизавета ІІ
У Вівторок Масниці (Shrove Tuesday), який у Британії називають Днем млинців, у багатьох родинах традиційно готують панкейки на вечерю. Виявляється, покійна королева Єлизавета II теж дотримувалася цієї традиції — і мала свої улюблені начинки.
Традиція Панкейк-дей бере початок ще з XV століття. Цей день вважався останньою можливістю використати яйця та жири перед Великим постом перед Великоднем. У королівській родині до цього звичаю ставилися з особливою увагою, пише Hello.
Які млинці любила королева Єлизавета II
У 2021 році, за рік до смерті монархині, на офіційному сайті королівської родини опублікували перелік улюблених топінгів для млинців. Основою слугувало beurre noisette — французька техніка приготування підрум’яненого вершкового масла з горіховим ароматом.
Саме таке масло робило млинці більш соковитими та ароматними. Поверх нього королева надавала перевагу класичним солодким варіантам:
- лимон і цукор
- джем і вершки
Втім, королівська кухня не цуралася й солоних начинок.
Солона начинка по-королівськи
Шефи палацу готували для монархині поживний варіант млинців із:
- 200 г шинки;
- 150 г тушкованої цибулі-порею;
- 125 г тертого сиру грюєр.
Такі млинці виходили більш ситними й нагадували повноцінну страву.
Корисні начинки для млинців: поради дієтолога
Нутриціолог Ханна Олдерсон зазначає, що млинці можуть бути не лише смачними, а й корисними. Для здоровішого варіанту варто додати білок і клітковину.
Серед рекомендованих начинок:
- грецький йогурт із насінням і ягодами;
- домашній малиновий джем із чіа;
- ківі зі шкіркою;
- горіхові пасти.
Такі продукти допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, що особливо важливо ввечері, коли більшість людей їсть млинці.
Водночас лимон, хоч і багатий на вітамін С, не впливає на баланс глюкози. Дієтолог радить їсти млинці після основної страви, а не на порожній шлунок.
Якою була щоденна дієта королеви
Колишній королівський шеф Даррен Макгрейді розповідав, що Єлизавета II дотримувалася збалансованого харчування. На сніданок вона обирала пластівці, йогурт або тости з мармеладом, інколи — копчену оселедцеву рибу, яку полюбила ще з часів війни.
На обід їла рибу з овочами, а на вечерю — дичину або стейк. Монархиня особливо цінувала продукти зі своїх маєтків, зокрема лосося з річки Ді біля Балморала.
