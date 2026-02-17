Масниця 2026: з якою начинкою обожнювала млинці Єлизавета ІІ

У Вівторок Масниці (Shrove Tuesday), який у Британії називають Днем млинців, у багатьох родинах традиційно готують панкейки на вечерю. Виявляється, покійна королева Єлизавета II теж дотримувалася цієї традиції — і мала свої улюблені начинки.

Традиція Панкейк-дей бере початок ще з XV століття. Цей день вважався останньою можливістю використати яйця та жири перед Великим постом перед Великоднем. У королівській родині до цього звичаю ставилися з особливою увагою, пише Hello.

Які млинці любила королева Єлизавета II

У 2021 році, за рік до смерті монархині, на офіційному сайті королівської родини опублікували перелік улюблених топінгів для млинців. Основою слугувало beurre noisette — французька техніка приготування підрум’яненого вершкового масла з горіховим ароматом.

Саме таке масло робило млинці більш соковитими та ароматними. Поверх нього королева надавала перевагу класичним солодким варіантам:

лимон і цукор

джем і вершки

Втім, королівська кухня не цуралася й солоних начинок.

Солона начинка по-королівськи

Шефи палацу готували для монархині поживний варіант млинців із:

200 г шинки;

150 г тушкованої цибулі-порею;

125 г тертого сиру грюєр.

Такі млинці виходили більш ситними й нагадували повноцінну страву.

Корисні начинки для млинців: поради дієтолога

Нутриціолог Ханна Олдерсон зазначає, що млинці можуть бути не лише смачними, а й корисними. Для здоровішого варіанту варто додати білок і клітковину.

Серед рекомендованих начинок:

грецький йогурт із насінням і ягодами;

домашній малиновий джем із чіа;

ківі зі шкіркою;

горіхові пасти.

Такі продукти допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, що особливо важливо ввечері, коли більшість людей їсть млинці.

Водночас лимон, хоч і багатий на вітамін С, не впливає на баланс глюкози. Дієтолог радить їсти млинці після основної страви, а не на порожній шлунок.

Якою була щоденна дієта королеви

Колишній королівський шеф Даррен Макгрейді розповідав, що Єлизавета II дотримувалася збалансованого харчування. На сніданок вона обирала пластівці, йогурт або тости з мармеладом, інколи — копчену оселедцеву рибу, яку полюбила ще з часів війни.

На обід їла рибу з овочами, а на вечерю — дичину або стейк. Монархиня особливо цінувала продукти зі своїх маєтків, зокрема лосося з річки Ді біля Балморала.

