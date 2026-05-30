"Джоли очень любит Украину": гуманитарный деятель объяснил, почему актриса выбрала именно Херсон для визита

Британский фотограф и гуманитарный деятель Джайлз Дули рассказал подробности того, как актриса Анджелина Джоли организовала свой визит в Украину в ноябре 2025 года. По его словам, именно Херсон она выбрала сознательно, чтобы увидеть реальную ситуацию в прифронтовом регионе.

В комментарии изданию NV он отметил, что перед поездкой в Украину Анджелина Джоли обращалась к нему за советом относительно того, какие локации стоит посетить. Он отметил, что актриса не впервые проявляет внимание к Украине — она уже приезжала сюда в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения. Кроме этого, Дули напомнил, что они ранее вместе освещали в социальных сетях работу небольших благотворительных и гуманитарных инициатив, которые помогают украинцам.

Как рассказал фотограф, в Лондоне он предложил Джоли именно Херсон как направление для поездки, объяснив, что там работают их партнерские медицинские команды. Он подчеркнул, что это одно из мест, где можно наиболее наглядно увидеть условия жизни людей в зоне постоянной опасности и приблизиться к пониманию того, что происходит на передовой.

Она настоящая гуманитарная деятельница. Ее чуткость и сочувствие к людям... Всегда стремится понять, как живется людям в условиях войны. Поэтому мы предложили ей Херсон, ведь именно там работают наши кареты скорой помощи. Знал, что там мы сможем надежно о ней позаботиться. И это было место, где она бы действительно поняла, как живется людям на передовой в Украине", — сказал он

По его словам, визит актрисы имел заметное эмоциональное влияние как на местных жителей, так и на военных. Также фотограф отметил, что ему поступали сообщения от бойцов, находящихся на фронте, и они отмечали, что появление всемирно известной актрисы в прифронтовом городе стало для них моральной поддержкой.

"Мне кажется, настроение людей, в том числе и жителей Херсона, было настолько приподнятым, что кто-то рассказывал об их городе, где, как мы знаем, происходит "человеческое сафари". То, что там происходит, является одной из самых недооцененных и малообсуждаемых тем, которая демонстрирует истинную природу российской агрессии", — пояснил деятель.

Также он обратил внимание на то, что визит помог привлечь дополнительное международное внимание к ситуации в Херсоне, который регулярно подвергается обстрелам и остается опасным для гражданского населения и служб спасения. По его мнению, такие поездки позволяют лучше донести масштабы войны до мирового сообщества.

Среди прочего Дули вспомнил, что во время пребывания в Украине актриса смогла попробовать традиционные украинские блюда, в частности борщ, которым ранее он ее угощал.

"Готовил для нее в Нью-Йорке. Я проводил мероприятие в ее центре Atelier Jolie в Нью-Йорке, около двух лет назад. На первое подал маринованные помидоры, которые привез из Харькова от бабушки по имени Люба. Она их пробовала", — добавил Джайлз.

Анджелина Джоли посетила Херсон — что об этом известно

Напоминаем, что в ноябре 2025 года американская актриса Анджелина Джоли совершила визит в прифронтовой Херсон, где посетила ряд медицинских учреждений и пообщалась с местными жителями. Во время поездки она находилась в городе в бронежилете и была привлечена к гуманитарной миссии, связанной с поддержкой Украины.

Более того, за ее визит в Херсон начальник городской военной администрации Ярослав Шанько вручил актрисе и гуманитарной активистке памятный жетон "Херсон" как символ благодарности за поддержку Украины. Отличие создали в честь города-героя, оно олицетворяет стойкость его жителей, их борьбу и веру в восстановление мирной жизни.

Впоследствии сама Анджелина Джоли рассказала, что во время поездки в Херсон и Николаев встретилась с семьями, которые живут под постоянной угрозой атак, и лично увидела условия жизни в прифронтовых городах. Она подчеркнула, что несмотря на ежедневную опасность украинцы продолжают работать и адаптироваться к реальности войны, сохраняя стойкость и силу духа.

Кроме того, после четвертой годовщины полномасштабной войны Анджелина Джоли напомнила о больших потерях Украины и привела данные о погибших, раненых и разрушенных больницах. Она подчеркнула, что несмотря на постоянные атаки российских войск украинцы продолжают жить в условиях войны и гуманитарного кризиса.