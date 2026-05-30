"Джолі дуже любить Україну": гуманітарний діяч пояснив, чому акторка обрала саме Херсон для візиту

Британський фотограф і гуманітарний діяч Джайлз Дулі розповів подробиці того, як акторка Анджеліна Джолі організувала свій візит до України у листопаді 2025 року. За його словами, саме Херсон вона обрала свідомо, щоб побачити реальну ситуацію в прифронтовому регіоні.

У коментарі виданню NV він зауважив, що перед поїздкою до України Анджеліна Джолі зверталася до нього за порадою щодо того, які локації варто відвідати. Він зазначив, що акторка не вперше проявляє увагу до України — вона вже приїжджала сюди у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення. Окрім цього, Дулі нагадав, що вони раніше разом висвітлювали в соціальних мережах роботу невеликих благодійних і гуманітарних ініціатив, які допомагають українцям.

Як розповів фотограф, у Лондоні він запропонував Джолі саме Херсон як напрямок для поїздки, пояснивши, що там працюють їхні партнерські медичні команди. Він підкреслив, що це одне з місць, де можна найбільш наочно побачити умови життя людей у зоні постійної небезпеки та наблизитися до розуміння того, що відбувається на передовій.

Відео дня

Вона справжня гуманітарна діячка. Її чуйність та співчуття до людей… Завжди прагне зрозуміти, як живеться людям в умовах війни. Тому ми запропонували їй Херсон, адже саме там працюють наші карети швидкої допомоги. ​​Знав, що там ми зможемо надійно про неї подбати. І це було місце, де вона б справді зрозуміла, як живеться людям на передовій в Україні", — сказав він

За його словами, візит акторки мав помітний емоційний вплив як на місцевих жителів, так і на військових.Також фотограф зауважив, що йому надходили повідомлення від бійців, які перебувають на фронті, і вони відзначали, що поява всесвітньо відомої акторки в прифронтовому місті стала для них моральною підтримкою.

"Мені здається, настрій людей, у тому числі й мешканців Херсона, був настільки піднесеним, що хтось розповідав про їхнє місто, де, як ми знаємо відбувається "людське сафарі". Те, що там відбувається, є однією з найбільш недооцінених і малообговорюваних тем, яка демонструє справжню природу російської агресії", — пояснив діяч.

Також він звернув увагу на те, що візит допоміг привернути додаткову міжнародну увагу до ситуації в Херсоні, який регулярно зазнає обстрілів і залишається небезпечним для цивільного населення та служб порятунку. На його думку, такі поїздки дозволяють краще донести масштаби війни до світової спільноти.

Серед іншого Дулі згадав, що під час перебування в Україні акторка змогла скуштувати традиційні українські страви, зокрема борщ, яким раніше він ї пригощав.

"Готував для неї в Нью-Йорку. Я проводив захід у її центрі Atelier Jolie у Нью-Йорку, близько двох років тому. На перше подав мариновані помідори, які привіз з Харкова від бабусі, на ім'я Люба. Вона їх куштувала", — додав Джайлз.

Анджеліна Джолі відвідала Херсон — що про це відомо

Нагадуємо, що у листопаді 2025 року американська акторка Анджеліна Джолі здійснила візит до прифронтового Херсона, де відвідала низку медичних закладів і поспілкувалася з місцевими жителями. Під час поїздки вона перебувала в місті у бронежилеті та була залучена до гуманітарної місії, пов’язаної з підтримкою України.

Ба більше, за її візит до Херсона начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько вручив акторці та гуманітарній активістці пам’ятний жетон "Херсон" як символ вдячності за підтримку України. Відзнаку створили на честь міста-героя, вона уособлює стійкість його мешканців, їхню боротьбу та віру у відновлення мирного життя.

Згодом сама Анджеліна Джолі розповіла, що під час поїздки до Херсона та Миколаєва зустрілася з родинами, які живуть під постійною загрозою атак, та особисто побачила умови життя у прифронтових містах. Вона наголосила, що попри щоденну небезпеку українці продовжують працювати й адаптуватися до реальності війни, зберігаючи стійкість і силу духу.

Крім того, після четвертих роковин повномасштабної війни Анджеліна Джолі нагадала про великі втрати України та навела дані про загиблих, поранених і зруйновані лікарні. Вона підкреслила, що попри постійні атаки російських військ українці продовжують жити в умовах війни та гуманітарної кризи.