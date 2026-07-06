Второй раз за месяц: дом бывшей невесты Гринкевича пострадал от обстрела РФ (видео)

Бывшая невеста Романа Гринкевича и художница Соня Морозюк сообщила, что её дом в Киеве во второй раз за последний месяц пострадал в результате массированной российской атаки. После ночного обстрела 6 июля она показала последствия повреждений в подъезде своего многоэтажного дома.

Об этом художница сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав видео с места события. В частности, на кадрах видно, что в подъезде частично обрушился подвесной потолок, а пол усыпан обломками гипсокартона и других строительных материалов. Над входом также свисают элементы потолочной конструкции.

Других повреждений дома или своей квартиры Соня Морозюк не показала. Также она не прокомментировала масштабы разрушений или состояние жилого дома после обстрела.

Отметим, что это уже второй случай за последние три недели, когда дом Сони Морозюк пострадал в результате российских обстрелов Киева. Во время массированной атаки в ночь на 15 июня вражеский удар пришелся на этаж над её квартирой. Сама художница не пострадала, однако дом получил значительные повреждения.

Відео дня

Тогда Морозюк опубликовала фотографии горящего многоэтажного дома и призналась, что пережила сильный шок. Кроме того, тогда же она рассказала, что атака была очень громкой и страшной, а также призвала украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

Стоит отметить, что Соня Морозюк стала широко известна после скандала вокруг семьи Гринкевичей. Ранее она была помолвлена с Романом Гринкевичем — сыном львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в коррупционных преступлениях. После обнародования дела художница заявила о расторжении помолвки и прекращении любых отношений с семьей Гринкевичей.

Обстрел Киева 6 июля — что об этом известно

Напомним, в ночь на 6 июля Россия совершила массированную атаку на Украину. Оккупанты запустили крылатые ракеты и ударные дроны. В Киеве больше всего пострадали Подольский, Дарницкий и Голосеевский районы, где были повреждены жилые дома и возникли пожары.

По состоянию на 13:00 Фокус сообщал, что число жертв террористического нападения ВС РФ на Киев в ночь на 6 июля возросло до 12 человек. Более того, ещё более 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

Стоит отметить, что помимо художницы Сони Морозюк о последствиях массированной российской атаки рассказала и дочь бывшей звезды "Квартала 95" Елены Кравец — Мария. Она сообщила, что из-за мощной взрывной волны в квартире её родителей выбило окна, а ночь прошла под непрерывные взрывы.

Также сообщалось, что во время массированной атаки РФ произошел взрыв недалеко от дома украинского шоумена Дяди Жоры. Его жена Наталья Мичковская рассказала, что пережила самую страшную ночь с начала полномасштабной войны, а также призналась, что постоянные российские обстрелы всё сильнее сказываются на её эмоциональном состоянии.