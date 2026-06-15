Россия нанесла удар по дому художницы Сони Морозюк (фото)

Дом известной украинской блогерши и художницы Сони Морозюк был повреждён в результате очередной комбинированной атаки России. Сама девушка не пострадала, поскольку вражеский удар пришёлся на этаж прямо над её квартирой.

Художница эмоционально рассказала о пережитом ужасе в своих социальных сетях, показав последствия обстрела. Находясь в шоковом состоянии, она призвала подписчиков не пренебрегать мерами безопасности.

"Я в шоке. Это было очень громко и страшно. Тушат пожар. Пожарная машина, спасатели, вы себе не представляете, что здесь сейчас происходит. Берегите себя, потому что это может прилететь в ваш дом, чего я никому не желаю, конечно", – поделилась Морозюк в Instagram-stories.

Сейчас блогерша старается сохранять спокойствие и прийти в себя после пережитого.

Россия нанесла удар по дому Сони Морозюк Фото: Instagram

Удар по Украине — подробности российского обстрела 15 июня

Отметим, что в ночь на 15 июня ВС РФ провели массированный обстрел Украины, запустив около 70 ракет различных типов и около 600 дронов. Под удар попали Киев, Харьков, Днепр, Запорожье. В результате российской атаки загорелся Успенский собор: появились кадры горящей церкви и сотрудников ГСЧС, пытающихся справиться с огнем. Кроме того, произошли возгорания на территории Киево-Печерской лавры, загорелись помещения Национальной киностудии им. Довженко (сгорела коллекция из 100 тыс. костюмов), разрушен крупнейший логистический терминал "Новой почты" и другие объекты. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, в результате российского обстрела погибли четыре человека, около 30 получили ранения.

Відео дня

В Харькове погибли четверо пожарных, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Спасатели прибыли на место удара ВС РФ, начали тушить пожар и попали под второй удар РФ. Впоследствии стали известны имена погибших — это Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий, Вадим Зинченко.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Звезды отреагировали на удар россиян по Киево-Печерской лавре.

Катя Осадчая призналась, что перестала бояться взрывов. Супруга Юрия Горбунова рассказала, что не спускалась в укрытие, а "пулеметные очереди" слушала, лежа прямо в постели.

Кроме того, в Киево-Печерской лавре заявили об угрозе для росписей, фресок и иконостаса Успенского собора после пожара.