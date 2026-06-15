Росія вдарила у будинок художниці Соні Морозюк (фото)

Будинок відомої української блогерки та художниці Соні Морозюк зазнав руйнувань внаслідок чергової комбінованої атаки Росії. Сама дівчина не постраждала, оскільки ворожий удар припав на поверх прямо над її квартирою.

Про пережитий жах художниця емоційно розповіла у своїх соцмережах, показавши наслідки обстрілу. Перебуваючи у шоковому стані, вона закликала підписників не нехтувати безпекою.

"Я в ах*ї. Це було дуже гучно і страшно. Тушать пожежу. Пожежна машина, рятувальники, ви не уявляєте, що тут зараз відбувається. Бережіть себе, бо може прилетіти у ваш дім, чого я нікому не бажаю звісно", – поділилася Морозюк в Instagram-stories.

Наразі блогерка намагається зберігати спокій та оговтатися від пережитого.

Росія вдарила по будинку Соні Морозюк Фото: Instagram

Удар по Україні — деталі російського обстрілу 15 червня

Зазначимо, в ніч на 15 червня ЗС РФ провели масований обстріл України, запустивши близько 70 ракет різних типів та близько 600 дронів. Під удар потрапив Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя. Внаслідок російської атаки загорівся Успенський собор: з'явились кадри палаючої церкви та працівники ДСНС, які намагаються впоратись з вогнем. Крім того, були займання на території Києво-Печерської лаври, загорілись приміщення Національної кіностудії ім. Довженка (згоріли колекція зі 100 тис. костюмів), зруйновано найбільший логістичний термінал "Нової пошти" та інші об'єкти. Як заявив міський голова Києва Віталій Кличко, через російський обстріл загинуло четверо людей, близько 30 отримали поранення.

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У Харкові загинули четверо пожежників, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Рятувальники прибули на місце удару ЗС РФ, почали гасити пожежу і потрапили під другий удар РФ. Згодом стали відомі імена загиблих — це Дмитро Бойко, Даніїл Тищенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зірки відреагували на удар росіян по Києво-Печерській лаврі.

Катя Осадча зізналася, що перестала боятися вибухів. Дружина Юрія Горбунова розповіла, що не спускалася в укриття, а "кулеметні черги" слухала, лежачи прямо в ліжку.

Крім того, у Києво-Печерській лаврі заявили про загрозу для розписів, фресок та іконостаса Успенського собору після пожежі.