Вдруге за місяць: будинок колишньої нареченої Гринкевича постраждав від обстрілу РФ (відео)

Колишня наречена Романа Гринкевича та художниця Соня Морозюк, повідомила, що її будинок у Києві вдруге за останній місяць постраждав унаслідок російської масованої атаки. Після нічного обстрілу 6 липня вона показала наслідки пошкоджень у під'їзді своєї багатоповерхівки.

Про це художниця повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відео з місця події. Зокрема, на кадрах видно, що в під'їзді частково обвалилася підвісна стеля, а підлога вкрита уламками гіпсокартону та інших будівельних матеріалів. Над входом також звисають елементи стельової конструкції.

Інших пошкоджень будинку чи власної квартири Соня Морозюк не показала. Також вона не коментувала масштаби руйнувань або стан житлового будинку після обстрілу.

Зазначимо, що це вже другий випадок за останні три тижні, коли будинок Соні Морозюк постраждав через російські обстріли Києва. Під час масованої атаки в ніч проти 15 червня ворожий удар припав на поверх над її квартирою. Сама художниця не постраждала, однак будинок зазнав значних руйнувань.

Відео дня

Тоді Морозюк опублікувала фотографії палаючої багатоповерхівки та зізналася, що пережила сильний шок. Крім того, тоді ж вона розповіла, що атака була дуже гучною і страшною, а також закликала українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Варто зауважити, що Соня Морозюк стала широко відомою після скандалу навколо родини Гринкевичів. Раніше вона була заручена з Романом Гринкевичем — сином львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у корупційних злочинах. Після оприлюднення справи художниця заявила про розрив заручин і припинення будь-яких стосунків із родиною Гринкевичів.

Обстріл Києва 6 липня — що про це відомо

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Окупанти випустили крилаті ракети та ударні дрони. У Києві найбільше постраждали Подільський, Дарницький і Голосіївський райони, де пошкоджено житлові будинки та виникли пожежі.

Станом на 13:00 Фокус писав, що кількість жертв терористичного нападу ЗС РФ на Київ у ніч на 6 липня зросла до 12 осіб. Ба більше, ще понад 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Варто зауважити, що окрім художниці Соні Морозюк, про наслідки масованої російської атаки розповіла й донька колишньої зірки "Кварталу 95" Олени Кравець Марія. Вона повідомила, що через потужну вибухову хвилю в квартирі її батьків вибило вікна, а ніч минула під безперервні вибухи.

Також повідомлялося, що під час масованої атаки РФ вибух стався неподалік будинку українського шоумена Дяді Жори. Його дружина Наталія Мичковська розповіла, що пережила найстрашнішу ніч від початку повномасштабної війни, а також зізналася, що постійні російські обстріли дедалі сильніше позначаються на її емоційному стані.