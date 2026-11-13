"Поливала грязью!": Астафьева поставила на место Сумскую после критики за Радиодиктант

Украинская актриса Наталья Сумская, которая в прошлом году читала Радиодиктант национального единства, раскритиковала свою преемницу Дашу Астафьеву. Позже певица резко прокомментировала поведение актрисы.

Даша заявила, что в прошлом году, когда Сумская зачитала"Радиодиктант и подверглась волне критики, она встала на её защиту. Певица считает, что люди, которые делают хейт, будут всегда. Об этом Даша Астафьева рассказала в подкасте "Гуртом та вщент".

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Даша Астафьева – о Радиодиктанте, критике, мемах, Playboy и любимых книгах

Скандал с Сумской и Астафьевой

Недавно Сумская заявила, что Астафьева не объединила общество, а разъединила его. Также актриса считает, что короткие предложения в Радиодиктанте можно было прочитать один раз, а не повторять трижды. Например, "верь мне крепко".

Кроме того, Сумская отметила, что Астафьева выбрали якобы для того, чтобы "порадовать людей", а лучше бы оставить чтецом только учителя.

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Отдельно Наталья Вячеславовна прокомментировала жест, которым певица ответила хейтерам, словами: "Встал и вышел". А после этого бросила на стол ручку.

Более того, актриса сравнила поведение Даши с мемным жестом Януковича, который после бегства из Украины от злости сломал ручку на глазах у камер.

Реакция Астафьевой на хейт

В новом подкасте Даша заявила, что её пригласили на Радиодиктант не только из-за творчества. По словам Астафьевой, организаторы ценят её искренность, чувство юмора, волонтёрскую деятельность и гражданскую позицию. К тому же свою знаменитую фразу "Встал и вышел" артистка назвала шуткой, без которой не могла обойтись.

Кроме того, Астафьева вспомнила, как в сети критиковали Сумскую, когда та в прошлом году зачитывала диктант. Тогда певица поддержала Наталью.

"Она диктовала очень быстро, сбивалась. Создавалось такое ощущение, будто она не подготовилась. Но я встала на сторону Натальи и сказала, что, возможно, она переволновалась, возможно, были еще какие-то причины, но потом увидела интервью, где Наталья просто смогла целый час с лишним обливать меня такой грязью! И я понимаю, что мы разные люди, разные поколения", — заявила Астафьева.

Астафьева в подкасте ответила на критику Сумской Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Люди шутили о "Григории Сковороде", который пришёл писать диктант, о правописании некоторых сложных слов и не только.

"Досталось" и Насте Каменских, которая недавно рассказала, что из-за украинского языка у неё появилась киста.

Кроме того, Астафьева, которая в этом году читала радиодиктант, иронично ответила своим критикам.