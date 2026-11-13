"Поливала брудом!": Астаф'єва поставила на місце Сумську після критики за Радіодиктант

Українська акторка Наталія Сумська, яка минулого року читала Радіодиктант національної єдності, розкритикувала свою наступницю Дашу Астаф’єву. Згодом співачка різко прокоментувала поведінку артистки.

Даша заявила, що минулого року, коли Сумська зачитала Радіодиктант і отримала хвилю критики, вона заступилася за неї. Співачка вважає, що люди, які роблять хейт, будуть завжди. Про це Даша Астаф’єва заговорила у подкасті "Гуртом та вщент".

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Скандал Сумської й Астаф’євої

Нещодавно Сумська заявила, що постать Астаф’євої не об’єднала суспільство, а роз’єднала його. Також акторка вважає, що короткі речення у Радіодиктанті можна було прочитати один раз, а не повторювати тричі. Наприклад, "вір мені міцно".

Крім цього, Сумська зазначила, що Астаф’єву обрали, аби нібито "потішити людей", а варто було б залишити читцем лише вчителя.

Окремо Наталія Вʼячеславівна прокоментувала жест, яким співачка відповіла хейтерам, словами: "Встав і вийшов". А після цього кинула на стіл ручку.

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Ба більше, акторка порівняла поведінку Даші з мемним жестом Януковича, який після втечі з України від злості перед камерами зламав ручку.

Реакція Астаф’євої на хейт

У новому подкасті Даша заявила, що її запросили на Радіодиктант не лише через творчість. За словами Астаф’євої, організатори цінують її щирість, почуття гумору, волонтерську діяльність і громадянську позицію. До того ж свою відому репліку "Встав і вийшов" артистка назвала жартом, без якого не могла обійтися.

Також Астаф’єва згадала, як у мережі критикували Сумську, коли вона минулого року зачитувала диктант. Тоді співачка підтримала Наталію.

"Вона дуже швидко диктувала, збивалася. Таке було відчуття, наче вона не підготувалась. Але я встала на бік пані Наталі і сказала, що, можливо, людина перехвилювалася, можливо, ще якісь там були причини, але потім побачила інтерв’ю, де пані Наталя просто спромоглася годину з гаком поливати мене таким брудом! І я розумію, що ми різні люди, різні покоління", — заявила Астаф’єва.

Астаф"єва у подкасті відповіла на хейт Сумської Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Люди жартували про "Григорія Сковороду", який прийшов писати диктант, правопис деяких складних слів і не тільки.

"Дісталося" і Насті Каменських, яка нещодавно розповіла, що через українську мову в неї зʼявилася кіста.

Крім того, Астаф’єва, яка читала цього року Радіодиктант, іронічно відповіла своїм критикам.