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Главная » Деньги » Ярославский хочет купить Проминвестбанк

Ярославский хочет купить Проминвестбанк

Ярославский хочет купить Проминвестбанк
Фото из открытых источников

На украинскую "дочку" российского Внешэкономбанка претендуют также Павел Фукс и  Максим Микитась

19.05.17 564
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Вчера, 18 мая 2017 года, наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ, РФ) рассмотрел предложение Александра Ярославского о приобретении Проминвестбанка (ПИБ), дочерней структуры ВЭБ в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей бизнесмену DCH.

Ранее, в 2016 году, Александр Ярославский уже заявлял о своей заинтересованности в инвестировании в украинский банковский сектор и о том, что изучает возможность покупки одной из трех "дочек" российских банков в Украине.

Вчера он подтвердил журналистам российского издания "Коммерсант", что направил ВЭБу предложение о приобретении ПИБа, не раскрыв детали.

"Я давно интересуюсь приобретением банковских активов, - сообщил изданию господин Ярославский. - В частности, я вел переговоры со Сбербанком о покупке его украинской "дочки", подписал соглашение о намерениях, провел due diligence. Однако продавец в итоге отказался от сделки".

После этого, по словам господина Ярославского, он начал рассматривать другие банковские активы в Украине для инвестиций и остановился на ПИБе (на данный момент занимает 5-е место по активам).

Кроме Александра Ярославского на Проминвестбанк претендует еще одна группа украинского происхождения в составе Павла Фукса (более известного СМИ в качестве российского девелопера) и Максима Микитася (внефракционного депутата Верховной Рады Украины, ранее возглавлявшего строительную корпорацию "УкрБуд").

Заявка группы OTP (Венгрия), которая выражала интерес к ПИБ летом прошлого года, на последнем заседании наблюдательного совета ВЭБ не рассматривалась.

Как говорится в официальном пресс-релизе DCH, в ближайшее время Ярославский планирует подать заявку в Национальный банк Украины, чтобы начать необходимые для приобретения Проминвестбанка согласовательные процедуры.

Собеседники российского издания на украинском финансовом рынке считают, что у господина Ярославского больше шансов получить одобрение НБУ на приобретение ПИБа, чем у конкурирующей группы претендентов, поскольку он более "прозрачный" кандидат для украинских властей… а участие российского капитала в банковской системе Украины является очень чувствительным политически вопросом.

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