Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой

Чаще всего в качестве потенциального главы НБУ называют трёх кандидатов. Объединяет их то, что все они в своё время работали в банке "Аваль". Но кто именно из них займёт место Валерии Гонтаревой?

Валерия Гонтарева с мая 2017 года в отпуске. Сейчас она отдыхает за свой счёт. В законодательстве продолжительность такого перерыва в трудовой деятельности регулируется исключительно договорённостью между сотрудником и работодателем. Поэтому в отпуске Гонтарева может находиться ещё не один месяц.

Чтобы она уступила кресло преемнику без приставки "и. о.", требуется вмешательство парламента и президента. Верховная Рада должна заслушать отчёт Гонтаревой о проделанной работе, утвердить её увольнение и проголосовать за внесённую президентом кандидатуру нового главы Нацбанка. Как утверждают в НБУ, Гонтарева готова выступить в парламенте с отчётом, если получит соответствующее приглашение. Однако ожидание изрядно затянулось.

Как отмечает руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, подобное промедление с назначением не уникально для нынешней власти — у нас сейчас рекордное количество исполняющих обязанности. В частности, с приставкой "и. о." работает глава Фонда госимущества Виталий Трубаров, а национализированным ПриватБанком руководит в статусе и. о. Галина Пахачук.

Однако всё указывает на то, что томительное ожидание подходит к концу. Из-за промедления с назначением нового главы НБУ продолжение сотрудничества Украины с МВФ сейчас находится под вопросом. Член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран подчёркивает, что без политического кредита доверия новому главе НБУ со стороны Верховной Рады следующий транш Украине не видать. Логика кредитора понятна: если у персоны, которая стоит у руля НБУ, нет поддержки в парламенте, МВФ попросту не с кем вести переговоры.

По мнению Шапрана, промедление с назначением главы Нацбанка связано с поиском компромиссной кандидатуры, которая устроит Блок Петра Порошенко (БПП), "Народный фронт" (НФ) и ещё некую часть парламента. То есть "золотая акция", по всей видимости, сейчас находится в руках у ситуативных союзников партии власти и их выбор пока остаётся загадкой.

Фокус разобрался, чья кандидатура может стать компромиссным завершением переговоров в кулуарах парламента.

№1. Яков Смолий. Кандидат президента

В конце сентября в СМИ, со ссылкой на анонимные источники в окружении президента, появилась информация, что Пётр Порошенко определился с кандидатурой руководителя НБУ. Якобы он готов представить Верховной Раде в качестве главы Нацбанка первого заместителя Якова Смолия, который с 11 мая 2017 года уже исполняет обязанности первого лица в Нацбанке.

Выходец из Тернопольской области, математик по образованию, Яков Смолий работает в банковской системе Украины буквально со дня её становления. На заре независимости, когда Валерия Гонтарева служила инженером в Институте "Гипробудмашина", молодой Смолий уже трудился в Нацбанке. С 1991 года он работал ведущим инженером, начальником компьютерного отдела и, наконец, заместителем начальника Тернопольского областного управления НБУ.

"Мы на спинах носили мешки с монетами в автомобили и отвозили в бомбоубежище в Тернополе. Никакое хранилище не готово было вместить эти объёмы", — делится воспоминаниями о введении гривны Яков Смолий. Но запуска новой валюты в оборот он в НБУ уже не застал.

С 1994 года карьера Смолия связана с банком "Аваль", который успел стать кузницей кадров для регулятора, — два других заместителя главы НБУ, Роман Борисенко и Дмитрий Сологуб, также работали в этом банке. В "Авале" Смолий дослужился до поста заместителя главы правления.

У Якова Смолия репутация лучше, чем у его предшественницы

В Нацбанк Яков Смолий вернулся в апреле 2014-го на должность заместителя главы. В период второго пришествия в НБУ Смолий производил впечатление аккуратного, сдержанного и скромного клерка. Однако претендент на кресло главы Нацбанка — весьма состоятельная особа. Его пассивный доход в виде процентов по депозитам, дивидендов и платы за сданную в аренду недвижимость с лихвой перекрывает немалую зарплату высокопоставленного чиновника. Из 18,6 млн грн задекларированных доходов за 2016 год жалованье в Нацбанке составило только 1,8 млн грн. Источник богатства Смолия — проданный в 2005 году миноритарный пакет "Аваля" и несколько последующих удачных вложений и выходов из бизнесов.

Как отмечают опрошенные Фокусом финансисты, в случае назначения Смолия главой Нацбанка начатые ранее реформы продолжатся по графику. Более того, вокруг регулятора рынка уже рассосалось нездоровое напряжение. Митинги, которые возобновились в сентябре после многомесячного затишья, опять же, посвящены Валерии Гонтаревой. Недовольные требуют её скорейшей отставки. "У Смолия репутация в стране лучше, чем у действующей главы НБУ", — комментирует Александр Паращий.

Ещё одна сильная сторона Смолия — преемственность. "Рынок знает, чего ждать от него, он в курсе текущей ситуации и может начать действовать немедленно", — говорит Виталий Шапран. Он отмечает, что в "авалевских" кругах Смолий известен, как человек, глубоко вникающий в вопросы, обладающей силой воли и умением брать кризисные ситуации под контроль. Однако слабой стороной чиновника, по мнению Шапрана, может стать отсутствие тесных связей с западными кредиторами.

Выдвижение на пост главы НБУ проверенного в "боевых условиях" Смолия могло бы стать самым простым и быстрым решением. По мнению Александра Паращия, такое назначение могло бы состояться уже давно. И если Смолий до сих пор не стал главой Нацбанка, тому должны быть веские закулисные причины.

№2. Владимир Лавренчук. Кандидат рынка

СМИ называют вероятным главой НБУ председателя правления Райффайзен Банка Аваль Владимира Лавренчука даже чаще, чем Смолия. Объяснить это несложно: в профессиональной среде Лавренчук пользуется большим авторитетом.

В финансовой сфере он работает с 1982 года: занимал руководящие должности в Сбербанке, Укринбанке и Райффайзенбанке. Уже более 10 лет Лавренчук — бессменный предправления Райффайзен Банка Аваль. Под его руководством финучреждение пережило не один экономический кризис. В частности, в далеко не лучшем для банкиров 2016 году банк Лавренчука показал лучший в Украине финансовый результат.

"Важно, чтобы у руля регулятора оказался профессиональный банкир, который "прополз на пузе" почти всю вертикаль банковской службы и на практике выдавал кредиты, чтобы он был знаком с работой с иностранным инвестором — международной банковской группой, организовывал сбор депозитов и понимал, сколько это стоит для банка", — комментирует Виталий Шапран.

Владимир Лавренчук настолько независим, что депутаты его не воспримут

Нельзя упрекнуть Лавренчука и в связях с украинскими бизнес-группами, что исключает принятие решений в чьих-либо интересах. Напомним: оппоненты экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой часто вменяли ей бизнес-связи с Петром Порошенко на том основании, что в своё время её компания ICU сопровождала сделки по привлечению финансирования для корпорации Roshen.

Однако, по мнению Шапрана, Лавренчук настолько независим, что вряд ли будет воспринят большинством депутатских фракций, которые, по всей видимости, захотят гарантий неприкосновенности их банковского бизнеса в обмен на политическую лояльность.

Как утверждает источник Фокуса в финансовых кругах, пока ни президент, ни депутаты, в компетенции которых находится выдвижение и утверждение главы НБУ, консультаций с участниками рынка не проводили. Из этого следует, что поиск решения идёт в узком кругу близкого окружения Порошенко. "Исключать назначение Лавренчука, наверное, нельзя, но его шансы невелики, и, возможно, он уже сам отказался от такой перспективы", — заключает Александр Паращий. С другой стороны, выдвижение Лавренчука может стать для партии власти своеобразным реверансом международным кредиторам. Последние, удовлетворившись назначением либерального банкира, с некоторым снисхождением будут смотреть на промахи в проведении реформ в других сферах.

№3. Арсений Яценюк. Тёмная лошадка

Если элиты не договорятся о назначении главой НБУ ни Якова Смолия, ни Владимира Лавренчука, главой Нацбанка может стать "тёмная лошадка". И ею с очень высокой долей вероятности будет лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Сейчас между БПП и НФ идут переговоры об объединении усилий в грядущем избирательном процессе. Из-за неуступчивости сторон и наличия нескольких центров влияния в БПП и НФ переговоры идут непросто. Тем не менее одна из возможных конфигураций будущего политического союза вполне может предполагать, что Яценюк вёрнется в кресло главы НБУ. Сам он не раз открещивался от подобной перспективы, но гипотеза всё же имеет право на существование. Лидеру НФ накануне избирательной кампании могут сделать предложение, от которого он не сможет отказаться в силу взаимных обязательств с соратниками по партии и парламентской коалиции.

При этом Яценюк может оказаться далеко не худшей кандидатурой. Он, как и вышеназванные кандидаты, успел поработать в банке "Аваль". На госслужбу Яценюк ушёл в 2001 году с поста заместителя предправления этого банка.

Отдельно стоит упомянуть работу Яценюка в НБУ в канун Оранжевой революции. Пока тогдашний глава Нацбанка, известный бизнесмен и политик Сергей Тигипко, возглавлял штаб кандидата в президенты Виктора Януковича, Яценюк исполнял обязанности главы НБУ и предотвратил обвал гривны на волне революционной паники. Хочется верить, что политические потрясения и связанное с ними давление на курс нацвалюты остались в прошлом. Но всё же неплохо, если глава Нацбанка обладает навыком гасить волны паники на финансовом рынке.

Арсений Яценюк в своё время хорошо зарекомендовал себя в качестве главы НБУ

Можно предположить, что большая часть украинцев позитивно воспримет возврат в НБУ хорошо знакомого и понятного для них Яценюка, отнесётся к нему по принципу "старый конь борозды не портит". Ведь когда он руководил НБУ, никаких громких скандалов и потрясений не было.

Не должно у него возникнуть и проблем с МВФ. В памяти международных кредиторов Яценюк отложился как "премьер-камикадзе". Наверное, из всех украинских чиновников высшего звена он был самым лояльным к международным кредиторам. Именно Яценюк согласился уравнять цены на газ для населения и промышленности, на чём МВФ настаивал многие годы. При нём же началась масштабная реформа управления госсобственностью. Посты министров заняли экспаты и выходцы из бизнеса. О хороших отношениях Яценюка с МВФ говорит и тот факт, что он встречался с топ-менеджерами фонда, уже уйдя в отставку.

Участники рынка к возможному назначению Яценюка главой НБУ относятся неоднозначно. Так, по мнению исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Елены Коробковой, крайне важно, чтобы глава НБУ в равной степени был удалён от всех политических сил. Однако Шапран в этом особой проблемы не видит. "Если Яценюк объявит о том, что он уходит из политики, и сделает это на практике, а не на словах, — что ж, добро пожаловать обратно в мир финансов, где он известен как профессионал", — говорит Шапран.

По большому счёту главная проблема Яценюка в том, что его назначение главой Нацбанка в долгосрочной перспективе нанесёт существенный ущерб влиятельности БПП. И все это прекрасно понимают. Однако украинская политика изобилует необычными коалициями и кадровыми назначениями. Поэтому вполне может оказаться, что именно Яценюк в результате окажется компромиссной фигурой для властей, депутатов и рынка.