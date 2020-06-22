Как Юлия Тимошенко меня в Египет отправила

В середине нулевых Киев переживал немыслимый ипотечный бум. Банки выдавали кредиты на десять и двадцать лет. Народ брал взаймы, выкупал квартиры, их стоимость росла. И счастье казалось доступным всем. Даже молодым журналистам, едва приехавшим из провинции

Да, придется выплачивать десяток-другой лет, да, в сумме выплатим две цены. Но ведь жилье можно взять здесь и сейчас — убогое, но свое. А что там впереди — дальше видно будет. И вот, изучив все справки, один очень зажиточный, а теперь государственный, банк выдал блестящую "грамоту" — гарантию, что готов дать молодой семье ипотечный кредит в размере $36 тыс.

После чего начались наши метания и попытки втиснуть в эту сумму максимум удобств. Присмотрев однокомнатную в хрущевке на БВС (Бульвар Верховного Совета в Киеве, недалеко от метро "Дарница"), мы радостно пошли оформлять предварительную сделку и внесли $400 залога. Больше у нас ничего и не было: $400 налички и "ценная бумага". Вот так легко можно было практически купить квартиру в эти недавние в общем-то времена. Но случилось непредвиденное.

В апреле — мае 2005 года (ровно 15 лет назад) премьер-министр Юлия Тимошенко сообщила о революционном прорыве в обеспечении граждан жильем — сносе хрущевок и возведении на их месте комфортабельных высоток. Сейчас это называется реновация. Стоит ли говорить, что владелец квартиры тут же повысил нам цену с $36 тыс. до $45 тыс. и, возможно, собирался поднять еще. Но, как вы помните, из денег у нас была только "грамота", а потому в печали мы отказались. Не устающий подсчитывать в уме барыши, хозяин хрущевки выплатил нам строго по договору двойную сумму залога. Хороший человек. На эти $800 мы и улетели в первую загранку в Египет. И вот сколько помню эту историю, столько хрущевки в Дарнице и стоят.

Следующей серьезной попыткой решить квартирный вопрос украинцев стала программа "Доступное жилье" кабинета Николая Азарова. В 2012 году правительство обещало компенсировать 30% стоимости жилья, а 70% должны были погашать сами владельцы. Впрочем, после скоропостижного отбытия главы правительства в изгнание программа каждый год испытывает трудности с финансированием. Похоже, о ней просто забывают — так, и в бюджете на 2020 год соответствующие средства выделены не были. Кроме того, правительство не может найти подрядчиков на строительство такого жилья — это невыгодно.

Не осталось в стороне от решения глобального вопроса и кратковременное правительство Алексея Гончарука. В феврале была озвучена задача: предоставить украинцам возможность брать ипотеку под 10% годовых. Однако уже в начале марта премьера отправили в отставку. Впрочем, поговаривают, что его ипотечная идея бродит еще по правительственным коридорам.

Как видим, слава Генерального секретаря ЦК КПСС, обеспечившего пол-СССР дешевым жильем, не дает покоя чиновникам на протяжении всех лет после развала Союза. Ведь как просто: издать начальствующий указ — и подконтрольный государственный банк обеспечит бюджетное финансирование.

Но когда кажется, что рынок развивается сам, зачастую — по не­урегулированным и диким схемам, то присмотритесь хорошенько к собственникам самых крупных строительных компаний нашей страны. Там вы однозначно увидите друзей, кумовьев и бизнес-партнеров тех, что занимают высокие посты на Банковой или под куполом Верховной Рады. Исключений почти нет. Наша власть и бизнес, в особенности строительный, имеют один фундамент на двоих. Впрочем, фундамент часто дает трещину. Вот почему случаются регулярные скандалы — от "Элита-Центра" до наших дней. Простые инвесторы лишаются денег. Потому что в таких каменных джунглях зачастую каждый сам за себя и свою удачу. А правительство... Правительство пусть и дальше мечтает о сносе хрущевок на БВС.