Коронавирус и ЖКХ. Нужно ли ждать отключения услуг из-за неплатежей

Уже несколько месяцев во всем мире бушует пандемия COVID-19, и уже месяц большинство людей находятся на карантине дома, многие без содержания и без работы. Потеря одно-двухмесячного заработка для многих – серьезное финансовое испытание, к которому они просто не готовы – ни морально, ни материально.

Платежи ЖКХ всегда занимали в бюджете украинцев особое место, и большая часть старалась платить за услуги вовремя, не допуская большой просрочки. Процент неплатежей за комуслуги колебался на уровне 10%, который еще был терпим для финансовой стабильности, но уже граничил с тем, что если предприятия пройдут порог финансовой безубыточности, то начнут генерировать убытки.

Однако уже проявилась тенденция на падение процента платежей за жилищно-коммунальные услуги. Общий уровень оплаты в Киеве на конец марта не достигает 80%. Падение платежей 15-20%, по сравнению с февралем.

Если за вывоз твердых бытовых отходов в столице потребитель начал платить на 17% меньше, чем было в феврале, то у Киевводоканала, управляющих и обслуживающих компаний ( бывшие ЖЭКи) уровень оплаты упал на 15% – с 90 до 75%. И если для большинства коммунальных предприятий в Киеве такой низкий уровень оплаты еще не является критическим, то региональные коммунальщики заявляют о падении платежей на 30% – с 90 до 60%, и что уже в апреле, при таком уровне платежей, они не смогут обойтись без помощи государства. Если поддержки не будет, они не смогут предоставлять услуги, в первую очередь это касается обслуживания жилого фонда.

Также о падении платежей заявляют и многие главы ОСМД, которые всегда славились своей платежной дисциплиной, многие люди напуганы ситуацией с коронавирусом и стараются отложить деньги на лечение, средний неплатеж в ОСМД около 12%, что показывает падение с 98 до 86%. В Украине почти 32 тыс. ОСМД, и сумма недополученных ими финансов будет составлять около 192 млн грн на период карантина до 01.05.2020, а дальше сумма удвоится.

Но ситуация для всех участников рынка может ухудшиться уже в апреле, если украинцы и дальше не будут платить за жилищно-коммунальные услуги. Тогда в некоторых городах Украины могут начаться перебои с водой, электроэнергией и вывозом мусора – там, где местные власти не смогут компенсировать затраты коммунальщиков. Все это может привести к разбалансировке и так шаткой системы ЖКХ, которая пока, по моему субъективному мнению, не готова к таким финансовым потрясениям, и к дестабилизации и ухудшению правовых отношений между потребителем и коммунальными службами.

Задолженность населения на 1 марта составляет, по данным Минрегиона, 32,69 млрд грн, при этом за первые два месяца текущего года она выросла на 2,2 млрд грн, несмотря на то что уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги вырос, по сравнению с 2018-м, с 75,6 % до 84,1%.

Падение платежей в марте снова отбросило украинское ЖКХ на уровень 2017-18 гг. когда уровень платежей не превышал 75%. В пояснительной записке к законопроекту №8429 в 2017 году говорилось, что «убытки предприятий тепло- и водоснабжения за 2017-й составили 5,3 млрд грн (3,3 млрд – предприятия коммунальной теплоэнергетики и 2,0 млрд – водопроводно-канализационного хозяйства).

Если в апреле ситуация с платежами не улучшится, то уже к 1 июня мы будем говорить о росте задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги в 40-45 млрд грн и убытках предприятий коммунальной сферы в 6-7 млрд грн.

В этой ситуации на первую роль должно выйти государство – с поддержкой всей коммунальной сферы. Коммунальные службы, как и медики, стоят в первых рядах в борьбе с коронавирусом, затраты которых выросли в период карантина на 650 млн грн в месяц, ведь фактически весь технический персонал управляющих компаний (около 7 тыс. человек в Киеве и около 80 тыс. по всей Украине) направлен на проведение дезинфекции в жилом фонде, притом что эта статья затрат не планировалась в бюджете ЖЭКов на 2020 год. И если в столице нашли возможность выделить деньги на дезинфекцию из местного бюджета в размере 22 млн грн, то в других городах компенсации не выделяются.

Учитывая ситуацию, сложившуюся в связи с неплатежами, для спасения отрасли было бы правильным предусмотреть, например, возможность получения коммунальными предприятиями частичной компенсации затрат в виде банковского кредита под 3% годовых в госбанках сроком до 31.12.2020 года для покрытия затрат управляющих компаний в сумме 1,4 млрд грн, и 1,6 млрд грн – для поддержания финансовой устойчивости.