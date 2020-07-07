Про одного гениального американца. Неожиданный взгляд на жизнь взаймы

Великих американцев много, но гениальный – один. И о нем мало кто знает. Это он придумал, как Америке без гроша за душой быстро разбогатеть, наплевав на все правила и логику бизнеса.

Это лишь глупые финансисты и политики "парятся" о бездефицитности бюджета своей страны, как будто это цель мироздания.

Потому что о балансе доходов и расходов в бюджете заботятся бухгалтеры.

А вот умные, смекалистые и заботливые гении поступают наоборот. Они смотрят вперед и вверх.

200 лет назад в Америке начального своего капитала и в помине не было.

И тогда министр финансов молодой страны Александр Гамильтон сказал: Ну и что! Подумаешь! Займем у кого-нибудь и начнем ВСЕГДА жить в долг!

На заемные деньги они построили первые здания. Потом уже эти здания заложили, и продолжили интенсивное строительство.

И так – по цепной реакции в геометрической прогрессии. Строили – закладывали, строили вдвойне – закладывали вдвойне. Строили "в четверне" – закладывали "в четверне". И настроили за два века "два в энной степени всего-превсего".

Дома, заводы, дороги, ракеты, самолеты, компьютеры, музеи, стадионы, порты, университеты, корабли, города, фермы, лаборатории и супермаркеты.

Если не могли расплатиться, не горевали, что собственность переходит в другие руки, так как все, что настроили – оставалось в Америке, и продолжало прекрасно функционировать, процветая и ещё больше обогащая Америку.

А потом им так понравилась эта схема, что они стали давать разным странам в залог свои напечатанные деньги.

И их совсем не волнуют триллионы долларов госдолга, от которого их страна совсем не печалится.

Просто на все-все-все деньги они СТРОИЛИ и развивали страну неслыханными темпами. Увеличивая свое могущество.

Да еще и с каким азартом! Предвосхищая, что это будет самая крутая страна в мире.

Даже когда в это не верили ни в тогдашней Европе, ни тем более в тогдашней Азии.

И вот так, слой за слоем, добились воплощения своей американской мечты.

Вот он – герой, Гамильтон, перед зданием казначейства США.

Просто молодец. Никогда не ныл, что нет денег.

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