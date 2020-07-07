Про одного гениального американца. Неожиданный взгляд на жизнь взаймы
2020-07-07 14:27:01
Великих американцев много, но гениальный – один. И о нем мало кто знает. Это он придумал, как Америке без гроша за душой быстро разбогатеть, наплевав на все правила и логику бизнеса.
Это лишь глупые финансисты и политики "парятся" о бездефицитности бюджета своей страны, как будто это цель мироздания.
Потому что о балансе доходов и расходов в бюджете заботятся бухгалтеры.
А вот умные, смекалистые и заботливые гении поступают наоборот. Они смотрят вперед и вверх.
200 лет назад в Америке начального своего капитала и в помине не было.
И тогда министр финансов молодой страны Александр Гамильтон сказал: Ну и что! Подумаешь! Займем у кого-нибудь и начнем ВСЕГДА жить в долг!
На заемные деньги они построили первые здания. Потом уже эти здания заложили, и продолжили интенсивное строительство.
И так – по цепной реакции в геометрической прогрессии. Строили – закладывали, строили вдвойне – закладывали вдвойне. Строили "в четверне" – закладывали "в четверне". И настроили за два века "два в энной степени всего-превсего".
Дома, заводы, дороги, ракеты, самолеты, компьютеры, музеи, стадионы, порты, университеты, корабли, города, фермы, лаборатории и супермаркеты.
Если не могли расплатиться, не горевали, что собственность переходит в другие руки, так как все, что настроили – оставалось в Америке, и продолжало прекрасно функционировать, процветая и ещё больше обогащая Америку.
А потом им так понравилась эта схема, что они стали давать разным странам в залог свои напечатанные деньги.
И их совсем не волнуют триллионы долларов госдолга, от которого их страна совсем не печалится.
Просто на все-все-все деньги они СТРОИЛИ и развивали страну неслыханными темпами. Увеличивая свое могущество.
Да еще и с каким азартом! Предвосхищая, что это будет самая крутая страна в мире.
Даже когда в это не верили ни в тогдашней Европе, ни тем более в тогдашней Азии.
И вот так, слой за слоем, добились воплощения своей американской мечты.
Вот он – герой, Гамильтон, перед зданием казначейства США.
Просто молодец. Никогда не ныл, что нет денег.
Публикуется с разрешения автора.