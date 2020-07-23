"Джокеризация" общества. Если не сбить волну терактов, пример террористов-одиночек станет заразительным

Почти каждый блогер или лидер общественного мнения отметился публикацией о "луцком террористе". Читая порой полярные мнения, вспомнил недавние исследования о вырождении электронного дискурса. Что запомнилось: чем больше комментариев под той или иной темой, тем агрессивнее становится обсуждение; спорящие делятся на противоположные полюса мнений; зачастую спорящий отстаивает иную позицию исключительно исходя из принципа опровергать и говорить против.

Примерно тоже самое мы наблюдаем в случае с луцким террористом. Как человек, много лет занимающийся системным анализом, я вижу много логических ошибок, которые свидетельствуют о наличии в данном кейсе признаков управляемой реальности.

Приведу самый яркий пример: террорист потребовал, чтобы ряд политиков и олигархов заявили о том, что они "террористы в законе". В то же время, для президента он выбрал безобидный призыв посмотреть "всем" фильм о защите животных.

То есть с одной стороны, резкая радикализация, неприкрытый социальный терроризм, а с другой — на вершине требований невинный фильм и аллюзия к общемировому гуманизму, правда с принуждением через террор.

Этот пазл не складывается, хоть психологически, хоть логически, если не допустить, что террорист, по каким-то своим соображениям заранее дал президенту "выполнимое задание". Которое не уничтожило бы президента политически. Ведь одно дело, сказать, "все смотрите фильм "Земляне" и совсем другое — "я террорист в законе". В первом случае, перед нами оказался "президент-человек", во втором проявилась бы "десакрализированная институция".

Судя по ходу дальнейших событий, именно выступление президента, и стало для террориста кульминацией всего действа. Террористический акт, в замесе представлявшийся как реинкарнация "красных бригад", на финише превратился в трагифарс.

Зато такая кульминация пресекла возможную преемственность подражателей и позволила не создать из террориста культовую фигуру в глазах радикалов. Со стороны все выглядит как технология конструирования реальности, а не как объективная реальность. Это все лишь версия, а правду мы узнаем очень не скоро.

Примечателен характер дискуссии в обществе, например в фейсбуке. Люди не анализируют причины и мотивы, а спорят о том, "должен ли был президент идти на требования террориста или нет". И тут нет полутонов. Одни говорят, что сделав требуемое от него заявление, Зеленский доказал, что он человек не из системы и жизнь троих людей для него дороже казенных правил. Мол, "не зря голосовали" и "все остальное, в том числе провал в экономике можно простить только за это". Вторая часть общества, прогнозируемо повторила упреки в мягкотелости, в приверженности принципу "просто не надо стрелять" и т.д.

То есть, общество в очередной раз не мобилизовалось, а радикализировалось по политическим полюсам и произошло это при обсуждении террористической угрозы, которая по идее, наоборот, должна объединять людей, а не разъединять.

Но за всем этим стоит и вполне реальная угроза "джокеризации общества". Переключение теракта в режим трагифарса пока снижает риск рецидивов, но, к сожалению, не исключает их вероятность на 100%.

А еще эта история продемонстрировала риски, которые несет в себе стратегия завоевания власти путем экзальтации и радикализации общественных ожиданий. Говорить "Сделаем их вместе", "Я ваш приговор", "Конец эпохи бедности", использовать антисистемную риторику или, как сейчас, обещать "Иди с нами в депутаты местных советов". А в итоге, "все животные равны, но некоторые равнее других". И вот уже общество обсуждает очередного "свина"-чиновника, свесившего ноги в кресле-качалке бывшего хозяина усадьбы.

С одной стороны, такая стратегия на старте обеспечивает 75% голосов. А с другой, если после выборов ничего не делать для обещанных кардинальных изменений, в результате все меняется лишь к худшему. Тогда позитивная энергия ожиданий общества сменяется на негативную социальную фрустрацию и тотальное разочарование.

А затем, в этой благотворной среде рождаются "демоны радикализма". И если их не остановить, возникает угроза перерастания "Джокеров-одиночек" в структурированные радикальные движения, причем, не националистического, а социального характера, что намного опаснее для власти.

Ключевая задача власти — дать людям справедливый политико-экономический уклад и устранить вопиющие рецидивы неравенства. Это поможет снять угрозу терроризма намного действеннее, чем усиление силового компонента власти.

Когда писались эти строки, лента новостей принесла сообщения уже о полтавском террористе. Что, снова все повторяется сначала? Если так, тогда вывод из предыдущего абзаца становится еще более актуальным.

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Публикуется с разрешения автора.