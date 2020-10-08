Удивляй и управляй. Как в Украине карнавал стал эффективным инструментом политики

Чтобы стать мэром Киева, надо уметь не строить, а удивлять. Это главная компетенция для посмодернистского дискурса. Посмотрите, как развлекают народ Кличко, Верещук и Пальчевский с Притулой.

Чтобы быть избранным, кандидат в мэры должен быть шоуменом. Он может быть даже эпатажным хамом, циничным манипулятором или недалеким человеком, пытающимся казаться "крепким хозяйственником".

Казаться он таковым может, а быть — нет. Иначе заскучают и не изберут.

Нет, правда, это же очень примитивные аргументы: "Я построил шесть станций метро...". Глупейшие и бессмысленные аргументы! Ну, построил, и что? За такую вялую скукотень больше не голосуют.

За метро, конечно, спасибо. Но метро это же так скучно. Да и сам кандидат, который хвалится строительством метро, на стендапера не тянет. Глаза грустные. Зажигалочки нет.

Посмодерн — это когда король и шут поменялись местами. Трон больше не принадлежит "эффективным менеджерам". Помните, как в песне: "акробаты, клоуны и мимы, дети синеокой ностальгии...".

Классические труды мидиевистов по карнавальной культуре дают ключ к нашей эпохе, к тотальной карнавализации сознания масс.

Жаль, о них сейчас редко вспоминают. Хотя, самое время.

Футурологи не зря пророчат миру Новое Средневековье. С той только разницей, что монархи и церковники, как эффективные менеджеры, всегда косо смотрели на смеховую культуру низов. Скоморошество осуждалось, ибо отвлекало от трудов и молитвы, мешало эффективно управлять.

А сейчас — наоборот: карнавал стал эффективным инструментом управления массами. Удивляй и управляй! — вот формула новой эффективности.

А уж если тебе непременно хочется при этом еще и что-то строить — строй. Но делай это с предельным артистическим цинизмом: чтобы видео- и фотоотчетам о твоих стройках завидовали даже создатели фильма "Аватар".

И не дай Бог, чтоб твои посты в соцсетях об этих стройках совпадали с реальностью!

По-другому уже никак: смешно идти в мэры, когда не смешно!