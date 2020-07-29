Містифікація чи бізнес-афера? Як коронавірус лікували препаратами проти малярії та ревматизму

Історія масового призначення протималярійних і протиревматичних препаратів гідроксихлорохіна (ГХХ) і хлорохіна (ХХ) для лікування і попередження коронавірусу гідна ввійти в підручники. Більшість адептів "вчення" про доказову медицину з найцивілізованіших країн світу не витримали випробування невизначенністю і масовою істерією.

Не чекаючи на результати належних досліджень, на підставі практично однієї публікації про зменшення реплікації (розмноження) коронавірусу "в пробірці", точніше, в культурі клітин нирки лабораторних тварин, і позитивного "враження" від лікування пацієнтів в Китаї, пішов нечуваний "вал" призначення цих препаратів off-label, тобто, за незареєстрованими показами. Вони не тільки ввійшли практично в усі локальні та в національні протоколи, але і отримали термінову авторизацію найвідомішої регуляторної агенції FDA США.

Несподівано в дивній ролі промоутера виступив сам президент США, Дональд Трамп, який оголосив про свою "віру" в те, що ГХХ/ХХ мають "змінити ситуацію". Навіть поділився, що особисто приймає ці ліки для профілактики. І "понеслося"...

В середині березня продажі ГХХ стали різко зашкалювати, що демонструють, зокрема, наведені дані по США. Від дефіциту почали потерпати пацієнти з ревматичними захворюваннями.

Разом з тим, в фокус стали потрапляти серйьозні побічні ефекти на серце. Вони були доволі рідкими, і публіка продовжувала боятися COVIDа більше, ніж аритмії.

Здавалося, що після адвокації президента США нас вже не можна було чимсь здивувати, але – ні! 22 травня в одному з найавторитетніших медичних журналів світу "Lancet" вийшла стаття групи авторів з результатами спостережень майже 100 тис (!) пацієнтів з COVID з 6 континентів, які продемонстрували суттєво більшу (!?) летальність при застосуванні ГХХ/ХХ, порівняно з такою при одній загальній терапії.

Але в шоці суспільство перебувало недовго. До редакції звернулись 146 науковців, які обгрунтували свої сумніви в якості наукових данних. Після відмови компанії-організатора дослідження надати первинну документацію значна частина авторів публікації ії відкликала.

Паралельно стали з‘являтись результати досліджень щодо (не)ефективності ГХХ/ХХ у різних категорій пацієнтів — амбулаторних і стаціонарних, легких і тяжких, а також людей з загрозою інфікування.

Ось основні — найбільші та найсвіжіші:

- американо-канадське дослідження: раннє, в перші 4 дні від появи симптомів, призначення ГХХ амбулаторним пацієнтам не впливало на тяжкість перебігу і терміни зникнення симптомів;

- мультінаціональне дослідження ВООЗ SOLIDARITY у стаціонарних пацієнтів: після отримання попередніх "ніяких" результатів з 5 липня подальший набір в групу ГХХ/ХХ припинений;

- британське мега-дослідження RECOVERY, 4500 стаціонарних пацієнтів, більшість яких потребувала кисневої підтримки (60%) або штучної вентиляції легень (ШВЛ) (17%): відсутність позитивного ефекту на летальність до 28-го дня (26% проти 23,5%). Навіть негатив – терапія ГХХ/ХХ була прв’язана з зменшенням кількості виписаних живими і збільшенням потреби в ШВЛ;

- бразильське дослідження у стаціонарних пацієнтів з легким і помірним COVID, які не потребували кисню або отримували < 4 л/хв: як видно на рисунку, лікування з включенням ГХХ або ГХХ+ азитроміцин не впливало на клінічний статус пацієнтів на 15-й день (від виписки до штучної вентиляції легень і смерті).

При цьому лікування ГХХ супроводжувалось збільшенням побічних ефектів.

Ще до публікації двох останніх, 15 червня 2020 року, американська FDA відкликала свою попередню авторизацію для використання ГХХ/ХХ поза межами клінічних досліджень з причин відсутності переконливих доказів ефективності і ризика ускладнень.

5 липня це фактично визнала ВООЗ.

Останній удар по ГХХ нещодавно нанесли науковці- експериментатори. Факти відсутності впливу такої терапії на терміни зникнення вірусу у пацієнтів за данними ПЛР в динаміці, що свідчило про відсутність у нього противірусної дії, були встановлені раніше. Тепер до них долучилась демонстрація неспроможності ГХХ впливати на потрапляння коронавірусу саме в клітини легень (пневмоцити) мавп з роз’ясненням причини.

Тобто, виглядає так, що були витрачені купи грошей і часу для дослідження препарату (ГХХ), який був здатний зменшувати потрапляння коронавірусу в клітини нирок – але не альвеол легень!

Пазл "склався".

Цілком імовірно, що це ще не кінець історії про ГХХ і COVID.

Але, в цій її частині ми стали свідками чергової перемоги доказової медицини над "медициною не доказовою" з її ретроспективними дослідженнями і використанням в якості "істини в останній інстанції" власного лікарського позитивного досвіда разом з "вірою" в препарати.

Так що це було? Містифікація, затьмарення чи бізнес-афера? Чи було це чиєюсь свідомою маніпуляцією із свідомою безвідповідальною промоцією? Скажу чесно: не знаю. Можливо, ми дізнаємося про це згодом, адже все таємне зрештою, колись стає явним.

Першоджерело.

Публікується з дозволу автора.