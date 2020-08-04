Официальный email? Не спешите радоваться. Для украинцев готовят законопроект с "сюрпризом"

Депутаты от "Слуги народа" занесли в парламент интригующий законопроект под номером 3860. Речь в нем идет об использовании официального электронного адреса. Если за документ проголосуют, то всем юридическим и физическим лицам – предпринимателям, в ходе регистрации, присвоят официальный адрес электронной почты. Тем же, кто уже зарегистрирован, "электронку" всучат при внесении каких-либо изменений. Захотите, к примеру, новую редакцию устава зарегистрировать, а государство вас электронной почтой одарит.

А вот рядовые украинцы будут получать официальную электронную почту исключительно по желанию. Но мы ведь с вами не дети и понимаем, что значит это "по желанию". Ниже я покажу, как это может быть на практике.

Утвердит государство специальную форму для всякого, кому необходимо получить или обменять паспорт. Не секрет ведь, что граждане, за редким исключением, подобные формы заполняют не вникая. В итоге, получат официальную "электронку" в нагрузку к новенькому паспорту. Возможны и другие варианты.

Так, например, согласие на обработку персональных данных вы тоже даете исключительно добровольно. Загвоздка в том, что отказавшихся государство существенно ограничивает в правах.

Так зачем же все это нужно? Адреса электронной почты внесут в один из реестров. С этого момента любые сообщения от органов власти субъект будет получать на электронную почту. Иски, повестки, судебные решения, а также иные процессуальные документы не только в хозяйственном, административном и гражданском судопроизводстве, но и в уголовном процессе.

Удобно, правда? Только вы радоваться не спешите.

После отправки повестки или какого-либо документа на официальную электронку, субъект автоматически считается уведомленным. Забыл проверить? Не заметил письмо? Тогда судебный процесс может состояться без твоего участия, а сроки обжалования к тому времени давно уже истекут.

А еще вы можете прозевать сообщение о подозрении и внезапно для себя обзавестись процессуальным статусом подозреваемого. Со всеми вытекающими последствиями в виде розыска, ареста имущества, заочного осуждения и конфискации.

Таким вот образом, безобидный, на первый взгляд, законопроект (если, конечно, его примут) грубо нарушит конституционные права украинцев. И это не говоря уж о тех, кто не пользуется интернетом в силу отсутствия финансовой возможности или необходимых для этого навыков.