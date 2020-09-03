Сообразить на двоих. Как законно поделить общее жилье без похода в суд

В кои-то веки принес вам благую весть о законодательных изменениях. Обычно ведь неважнецкие приношу. Только вы меня за это не распинайте. В том, что депутаты в большинстве своем несусветную дурь принимают, нет моей вины.

Но давайте о хорошем. Вот, к примеру, типичная жизненная ситуация. Допустим, что вы не только счастливы в браке, но и умудрились нажить квартирку и даже оформили ее на свою вторую половину. На правах общей совместной собственности квартира та принадлежит вам обоим.

Тут обычно в реальной жизни и начинаются проблемы. Нельзя ведь распоряжаться таким имуществом без согласия супруга/супруги. Даже обыкновенный договор с коммунальщиками сможет заключить лишь титульный собственник. Речь о том из супругов, на кого оформлена квартира.

А может визу в зарубежную страну решили оформить? Тут и выяснится, что имущественное положение подтвердить нечем. Квартира ведь на супругу оформлена, а потому для этих целей не подходит. Надумали завещать кому-нибудь свою часть квартиры? И снова тупик!

Нет у вас никакой части. По закону общая совместная собственность на части не делится.

Продать или подарить свою долю тоже не выйдет, если, конечно, супруга не разрешит. Если же брак оказался не столь счастливым, а доля в совместно нажитой собственности не определена, то делить жилье после развода придется в судебном порядке. Это тоже, знаете ли, та еще головная боль.

В конце концов, многим людям чисто психологически спокойнее, если свидетельство на их часть квартиры лежит в ящике с документами. Такое свидетельство, где черным по белому написано, что вот эта половина квартиры принадлежит тебе, любимому, и никому более. Но отныне все изменилось, а жизнь в этом аспекте стала проще.

Итак, восьмого августа вступили в силу изменения в Закон Украины "О нотариате". Чтобы определить свою долю квартиры, вам больше не нужно идти в суд. И договор со второй половиной о разделе имущества заключать без надобности.

Просто берете супруга/супругу за руку, отправляетесь вместе к нотариусу и пишете совместное заявление. Хотим, дескать, наши части в совместной собственности определить.

Нотариус выдаст обоим свидетельства, где четко указано, что одна половина квартиры принадлежит мужу, а другая – жене. И все. Это и будет отныне тот самый заветный документ, удостоверяющий вашу долю в собственности. Без изнурительных судебных тяжб и составления сложных договоров.

Есть, правда, один нюанс. Исходить вы можете лишь из равенства долей. 50 на 50. То есть, свидетельства выдадут на половину квартиры. Желаете отступить от этого принципа? Добро пожаловать в суд!

Кстати! Поделить жилье таким вот образом можно и в браке, и уже после его расторжения.

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Публикуется с согласия автора.