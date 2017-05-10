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Главная » Мнения » Чугунная логика. Почему украинская чёрная металлургия находится в системном кризисе
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French
Вячеслав Бутко управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Чугунная логика. Почему украинская чёрная металлургия находится в системном кризисе

Чугунная логика. Почему украинская чёрная металлургия находится в системном кризисе
Фото: открытые источники

Одну из главных отраслей отечественной экономики ждут непростые времена

10.05.17 83
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По итогам первого квартала 2017 года Украина выбыла из топ-10 мировых производителей стали. Важная причина этого в том, что "рулевые" отечественной промышленности игнорируют как традиционные проблемы нашей металлургии, так и современные тенденции мировой промышленной парадигмы.

Уже несколько лет в экспертном дискурсе чаще всего называют две причины, препятствующие развитию украинской металлургии, — рост тарифов на железнодорожные перевозки и нехватку металлолома. Тактически эти вопросы, безусловно, важны. Однако ситуация, если смотреть комплексно, намного сложнее. И хуже.

Традиционные проблемы чёрной металлургии Украины можно разделить на две группы — внутриотраслевые и внешние факторы.

К внутриотраслевым относятся следующие:

  1. Высокий уровень износа основных производственных фондов у многих метпредприятий Украины. Данный показатель составляет в среднем 65–70%. Это приводит к высокой материало- и энергоёмкости продукции — например, энергозатраты на отечественных металлургических предприятиях примерно в полтора раза выше, чем на предприятиях металлургии стран ЕС. Также это снижает качество продукции и, как следствие, её конкурентоспособность.
  2. Несоответствие технического уровня металлургического производства в Украине мировому уровню. Доля непрерывной разливки стали в общем объёме её выпуска в нашей стране составляет немногим более 40%, в то время как в России — 65%, в Германии — 98%, в Японии — 100%.
  3. Низкокачественный сортамент продукции. В структуре выпускаемой украинской металлопродукции высока доля полуфабрикатов, то есть продукции с низкой добавленной стоимостью. При этом у нас весьма небольшие объёмы производства специальных (качественных) сталей и сплавов.
  4. Низкий уровень производительности труда, связанный с технологической отсталостью. Выработка стали на одного работника основного производства в Украине в два раза меньше, чем в России, и, например, в четыре раза ниже, чем у японской корпорации NipponSteel.

"Украинская чёрная металлургия находится в системном кризисе, причина которого — техническая и технологическая отсталость. Владельцы предприятий и раньше не особо стремились, а сейчас тем более не горят желанием вкладываться в модернизацию и техническое перевооружение"

Внешние факторы, сдерживающие развитие отрасли, таковы:

  1. Низкий уровень внутреннего потребления металлопродукции, который ещё сильнее упал в период кризиса: в строительстве было заморожено более 60% проектов, производство труб сократилось более чем на 50%, а эти две индустрии потребляют около 80% стали в Украине.
  2. Сильная зависимость от ситуации на мировых рынках, поскольку Украина экспортирует большую часть производимой металлопродукции. К этому нужно добавить резкое усиление экспансии Китая и других стран азиатского региона на мировых рынках, вытесняющих украинскую метпродукцию из ряда традиционных для неё рынков сбыта, а также всплеск протекционизма в странах-импортёрах продукции украинского ГМК.

Но главную опасность для украинской металлургии представляет идущая в мире третья промышленная революция. Её особенностями являются активное внедрение аддитивного производства (оно экономит до 90% исходного материала, в отличие от нынешнего субтрактивного производства), массированное применение заменителей металла при производстве промпродукции и экономное потребление конструкционных материалов. В первую очередь именно это приведёт к банкротству низкопроизводительных и технологически отсталых украинских металлургических предприятий.

Кстати, общество и экология во всём мире только выиграют от переориентации на более производительные и высокомаржинальные секторы мини-металлургии и 3D-производства.

Украинская чёрная металлургия находится в системном кризисе, причина которого — техническая и технологическая отсталость. Владельцы предприятий и раньше не особо стремились, а сейчас тем более не горят желанием вкладываться в модернизацию и техническое перевооружение, продолжая эксплуатировать запас прочности, оставшийся со времён СССР. Неудивительно, что качество украинской металлургической продукции является низким, а себестоимость высокой. Важно и то, что спрос на продукцию чёрной металлургии в мире снижается — из-за окончания "инфраструктурного" роста в Китае, а также по причине идущей в технологически развитых странах третьей промреволюции. При этом избыток мощностей в мировой металлургической промышленности составляет 20% и, вероятно, будет нарастать. В одном только Китае имеются свободные мощности современных метпредприятий, способные производить 1 млн т стали в год.

"Мир находится в "точке перелома" тренда мирового технологического развития, но очень многие власть имущие в Украине отказываются в это верить"

В нынешних условиях производство стали — капиталоёмкая индустрия с длинным циклом инвестиций и волнообразным неэластичным спросом. Это стало причиной балансирования на грани рентабельности морально и материально устаревших метпредприятий Украины. Вероятно, вскоре это может привести к стабильным убыткам.

Отрасль ждут очень непростые времена — горизонт существования большинства украинских металлургических предприятий, за исключением недавно построенных мини-металлургических заводов, ограничен физическим износом их оборудования.

Мир находится в "точке перелома" тренда мирового технологического развития, но очень многие власть имущие в Украине отказываются в это верить, продолжая руководствоваться чугунной логикой и архаичным представлением о тенденциях мировой экономики.

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