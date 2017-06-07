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Главная » Мнения » Конец истории. Почему современная Украина не подойдёт для плана Маршалла
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French
Вячеслав Бутко управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Конец истории. Почему современная Украина не подойдёт для плана Маршалла

Конец истории. Почему современная Украина не подойдёт для плана Маршалла
Фото: открытые источники

Геополитика по-прежнему правит миром. И Киеву ей нечего предложить

07.06.17 60
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На этой неделе исполнилось 70 лет со дня принятия плана Маршалла, сыгравшего важную роль в послевоенном восстановлении Европы.

Ряд народных депутатов, аналитиков и даже премьер-министр Украины неоднократно пытались обосновать целесообразность реализации некоего аналога плана Маршалла для нашей страны.

Ещё в феврале этого года Владимир Гройсман, выступая на конференции "Поощрение и направление: Перезагрузка украинских реформ" в Брюсселе, отметил, что в 2014 году ЕС и доноры предложили Украине план Маршалла и намеревались провести в феврале 2015 года донорскую конференцию.

"Я считаю, что к этому вопросу надо вернуться. Если возникает вопрос, чем Украине могут помочь дружественные европейские и мировые партнёры, то мы должны ответить: чётким планом восстановления Украины. Это план Маршалла, который мы можем создать совместно, чтобы общими усилиями ускорить трансформацию, ускорить изменения в Украине, чтобы восстановить секторы, которые сегодня пострадали", — отметил глава украинского правительства.

По мнению Гройсмана, те секторы экономики, на которые негативно повлияла российская агрессия, должны быть перестроены и переориентированы очень быстро.

Хотел бы и Гройсмана, и всех нас немного вернуть к реальности.

Во-первых, геополитика по-прежнему правит миром. План Маршалла, как и доктрина Трумэна, был частью "стратегии сдерживания" (её автор — советник посольства США в Москве Дж. Кеннан), то есть являлся пусть и важным, но лишь элементом масштабной американской геополитической игры. Полагаю, что возможность реализации плана Маршалла в отношении Украины зависит в первую очередь от того, считают ли США нашу страну важнейшим форпостом военного, экономического и идеологического сдерживания России. Складывается впечатление, что решение не принято (и чем дальше оно откладывается, тем больше шансов на то, что Трамп сочтёт Польшу достаточным "камнем в ботинке" России и утратит интерес к Украине). Очевидно, что принятие позитивного решения сдерживается в том числе и осознанием американскими элитами и правящими кругами нравственной импотенции, необразованности, безволия, алчности и коррумпированности украинских властных элит и контрэлит.

"Складывается впечатление, что Трамп сочтёт Польшу достаточным "камнем в ботинке" России и утратит интерес к Украине"

Во-вторых, план Маршалла состоял из двух частей. Первая известна больше — деньги для оплаты импорта из США оборудования и продукции, необходимых для восстановления разрушенной экономики и инфраструктуры стран, на которых распространялось действие плана. Вторая часть предоставляла европейским государствам способ возобновления торговли между ними, которая была прекращена во время Второй мировой и в то время была жизненно необходимой для восстановления Европы. Цель второй части плана Маршалла заключалась в поощрении многосторонней торговли, чтобы каждое государство могло покупать у любого источника в Европе то, в чём оно наиболее нуждалось для восстановления своей экономики, и оплачивать этот импорт посредством продажи своего экспорта туда, где находились наиболее благоприятные рынки.

Эта часть плана Маршалла и стимулировала производственную кооперацию между странами, которые впоследствии образовали "Союз угля и стали" (ставший прародителем Евросоюза). Очевидно, что для Украины это маловероятно — в связи со стремительным разрушением производственного потенциала страны, низкой конкурентоспособностью отечественной продукции, выходом из тех цепочек производственной кооперации, в которых участие Украины было возможно, и ожидающимся наращиванием протекционистских мер по защите собственных национальных рынков.

Поэтому тем, кто в эти дни предлагал экстраполировать план Маршалла в отношении Украины, замечу: единственным, но важным недостатком этих предложений является низкая вероятность их реализации. Фактически нулевая.

Не тот уже Миргород и Хорол-речка не та…

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