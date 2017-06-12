"Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый

Быстро избавиться от устоявшейся привычки выживать в несвободе у нас не получится

Выступая на торжествах, посвящённых запуску безвиза, Пётр Порошенко много говорил о символическом значении этого события для Украины и гораздо меньше — о практической пользе для украинских граждан. В целом это оправданно, кому как не лидеру государства пристало общаться с обществом на уровне ценностей и целей, искать и находить ответы на экзистенциальные вопросы: "кто мы?", "какова наша миссия?", "к чему мы стремимся?".

По Петру Алексеевичу выходит, что мы стремимся окончательно и бесповоротно порвать с русским миром, освободиться от его скреп. "Прощай, немытая Россия!" — с чувством процитировал президент русского поэта Лермонтова. Украина, отметил он, покончила с советским прошлым, с теми временами, когда для поездок за границу требовалась не только въездная, но и выездная виза — та, которую выдавало родное государство после проверки выезжающего на благонадёжность. Обращаясь к своей юной аудитории, Пётр Порошенко напомнил, что свободу передвижений необходимо чтить не столько из уважения к лишениям старших поколений, сколько потому, что оплачена она слишком дорогой ценой. Сами слушатели при этом были одеты в футболки с надписью на английском "Я — украинец, и я люблю свободу".

Иными словами, ключевое значение безвиза для Украины в интерпретации президента заключается в обретении свободы. Не просто свободы пересекать европейскую границу, когда вздумается, а Свободы с большой буквы. Что ж, это важное заявление. Политика, выстраиваемая на фундаменте ценностей, куда перспективнее той, которая зациклена на ценах и других бытовых подробностях.

И этому стоит уделить внимание.

Свобода, она же автономность, самодостаточность, субъектность, в психологии рассматривается как системный признак психического здоровья и личностной зрелости. У неё есть конкретные признаки. Например:

1. Свобода проявляется в способности к творчеству. Необязательно художественному. Можно и борщ варить как творить, говорил Абрахам Маслоу, и в этом находить смысл и удовольствие жить.

2. Свобода возникает там, где есть твёрдая личностная позиция, личное отношение ко всему, что происходит вокруг. Где есть успешный опыт противостояния навязанным мнениям, увещеваниям "так правильно", "так делают все", "так делали всегда". Свобода — это в первую очередь свобода быть собой.

3. Свобода — это возможность управлять собственным развитием. Возможность выбора стать лучшей или худшей версией самого себя. Свобода — это свобода быть другим.

"Настоящей свободе придётся учиться — и всем вместе, и каждому по отдельности. Терпеливо взращивать все те способности, которые отличают по-настоящему свободного человека и свободное общество"

4. Важнейший аспект — признать существование внешних сил, которые оказывают влияние на твою жизнь. Это даёт возможность сделать паузу между стимулом и реакцией, сознательно выбирая наилучший из возможных альтернатив способ действовать.

5. Знание собственных ограничений даёт свободу и действенно противостоять им. Быть свободным означает не уклоняться от чувства тревоги, страха, бессилия, а преодолевать их. Быть свободным — значит быть самоинициируемым и саморегулируемым. Являться архитектором собственной судьбы.

6. Личная свобода неотделима от личной ответственности. "Мы полностью ответственны не только за свои действия, но и за свою неспособность действовать", — сказал Ирвин Ялом. Это слова свободного человека.

7. Только будучи свободными, люди способны на проявление и проживание подлинных чувств.

Так осмысляют и определяют свободу психологи. Политики делают это несколько иначе. Но существует точка, в которой сходятся все рассуждения на тему свободы, автономии, субъектности. Лучше всего её определил Эрих Фромм, предложив классифицировать свободу на негативную и позитивную, на "свободу от" и "свободу для".

В первом случае речь идёт о бегстве от чего-то, что доставляет неприятности, дискомфорт или причиняет боль. Но это бег по замкнутому кругу, из одной несвободы в другую, от одной тирании к другой. Потому что вырваться из неволи, избавиться от внешнего давления, изменив обстоятельства к лучшему, — лишь половина дела. Вторая половина — пройти через внутреннюю трансформацию, изменить себя. Освободиться и стать свободным — однокоренные слова, но не синонимы.

Свобода в интерпретации президента Порошенко — лишь "свобода от". От советского прошлого, от российского настоящего. Он и сам до сих пор остаётся в плену советской истории и российской поэзии.

Есть такое понятие в психотерапии — "советский зажим", характерная зажатость грудной клетки и мышц диафрагмы, не позволяющая держать хорошую осанку и дышать полной грудью. Такие изменения типичны для любого режимного государства, в котором гражданам удаётся выжить только будучи отчуждёнными от собственных чувств.

И быстро избавиться от устоявшейся привычки выживать в несвободе не получится.

Настоящей свободе придётся учиться — и всем вместе, и каждому по отдельности. Терпеливо взращивать все те способности, которые отличают по-настоящему свободного человека и свободное общество. Это не так трудно, как кажется. Для начала нужно просто расправить плечи.