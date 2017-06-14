О пользе эвтаназии. Нужно ли Киеву воскрешать экономический труп ОРДЛО

Исполнилось 70 лет одному интересному событию — 14 июня 1957 года ЦК КПСС объявил общественный призыв молодёжи для работы в Донбассе. Необходимость в этом возникла в первую очередь потому, что там начали падать объёмы добычи угля. Трудовой энтузиазм советского народа, подстёгиваемый мерами "добровольно-принудительного" характера, позволил временно решить проблему. Сейчас подобное невозможно в принципе.

Но это и не нужно, ведь экономика Донбасса нежизнеспособна в современном промышленном укладе. И не нужно обманываться, если кто-то по инерции (или исходя из прокремлёвских агиток) утверждает иное. Следует быть реалистами и перестать тешить себя мечтами о том, что, если оккупированный Донбасс вернётся под контроль Украины, будет практический смысл в восстановлении тамошней экономики в привычном для неё виде. Поэтому разговоры о целесообразности вложения средств в восстановление экономики Донбасса могут вести три категории лиц. Первая — те, кто не интересуется актуальными трендами мировой промышленности. Вторая — те, кто заинтересован в том, чтобы пилить бюджеты. Третья — те, кто намерен выжать все соки из доставшегося от СССР промышленного наследства.

Экономика Донбасса, которая, образно говоря, держится на трёх китах — угольной промышленности, металлургии и машиностроении, наглухо застряла во втором технологическом укладе (из которого мировая экономика вышла ещё в 1980-х). Поэтому представляет весьма небольшой интерес для инвесторов. Приведу один пример: резкое падение продаж персональных компьютеров побудило компанию Intel сосредоточиться на облачных сервисах и "Интернете вещей" (не исключено, что скоро компьютеры вообще станут артефактом устаревшей технологической парадигмы). Скажите, кто из находящихся в здравом уме промышленников или инвесторов захочет вкладывать деньги в какой-нибудь завод горно-шахтного оборудования или в метзавод, специализирующийся на производстве чугунных чушек?

Касательно донбасского угля. Низкое качество (насыщенность окислами железа и щелочноземельных элементов, засорённость серой, высокая зольность) обуславливает экономическую неэффективность его использования. Напоминать о неблагоприятных условиях добычи не стоит. И тот факт, что Украина по-прежнему зависит от него, свидетельствует в первую очередь о том, что отечественная тепловая энергогенерация находится в глубоком системном кризисе. Макропричин которого две — желание собственников предприятий эксплуатировать имеющиеся мощности до их полного физического износа и систематическое потакание этому желанию со стороны властей предержащих.

"Продукция Донбасса является банальным сырьём, мало чем отличающимся от кубинского сахара или замбийской меди. Впрочем, спрос на последние даже выше"

Да, в 2014–2015 годах промпроизводство и экспорт нашей страны весьма существенно пострадали от захвата Россией части Донбасса. Однако те потери уже не вернуть. Наличие в Донбассе ещё не распиленных на металлолом промышленных предприятий уходящей старой индустриальной эпохи — не повод для сожаления об их утрате, равно как и не повод для оптимизма в гипотетическом случае возврата ОРДЛО под контроль Украины. Третья промышленная революция уже сделала эти предприятия безвозвратно морально устаревшими. А материально они устарели давно. И ведь мир стоит на пороге четвёртой революции...

В то время как Daimler начинает производство тяжёлого электрогрузовика грузоподъёмностью 26 тонн, заряда аккумулятора которого хватает на расстояние 200 км, мало кому интересны производители ферросилиций. В условиях третьей и четвёртой промреволюций примитивные изделия из чёрных металлов и продукция химпрома, доминирующие в промышленности Донбасса, являются банальным сырьём, мало чем отличающимся от кубинского сахара или замбийской меди. Впрочем, спрос на последние даже выше, чем на мартеновскую сталь Макеевского меткомбината или карбамид горловского "Стирола".

Экономика Донбасса безнадёжно застряла в третьем технологическом укладе (уголь и сталь), в то время как современный мир вступил в шестой (биотехнологии, искусственный интеллект, экономика знания). Поэтому в сложившихся условиях оккупации части Донбасса Киеву стоит проявить здоровый цинизм — пусть нежизнеспособное само отомрёт, и не надо даже рассуждать о попытках гальванизации экономического трупа ОРДЛО.

Кстати, затронутые проблемы актуальны и для экономики Украины в целом, просто в случае с экономикой Донбасса они проявилась раньше и ярче. Время играет против стран с примитивно сырьевой экономикой, таких как наша, которые, увлёкшись продажей миллионов тонн стали, похоже, безнадёжно отстали от государств с технологически и индустриально развитой экономикой.