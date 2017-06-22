Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня

22 июня — лишняя дата. Не то чтобы я призывал выбросить этот день из календаря, чтобы после 21 июня сразу шло 23-е, но отмечать хоть что-то в этот день бессмысленно и вредно. И вот почему.

Краткое введение. 22 июня 1941 года войска Третьего рейха атаковали территорию своего теперь уже бывшего союзника — СССР. Этот день с 2000 года отмечается в Украине (День скорби и чествования памяти жертв войны), с 1996 года — в России (День памяти и скорби) и с 1991 года — в Беларуси (День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны). Кроме этих трёх стран, включая нашу, больше нигде эту дату не отмечают. Как видим, праздничная компания у нас та ещё, но главная проблема не в компании.

Проблема в том, что Украина в последние три года целенаправленно выходит из рамок советского дискурса касательно Второй мировой войны. Мы отходим от празднования 9 мая, смещая акценты на 8-е число, одновременно сменяя ритуал с "Можем повторить" на "Никогда снова". Мы отказываемся от термина "Великая Отечественная война", и это круто, потому что этот термин искусственно навязан советской пропагандой с понятной целью: отделить Вторую мировую, вроде как и не очень-то великую, от целой Великой, да ещё и Отечественной войны (и увести внимание от того факта, что СССР вступил во Вторую мировую на стороне Гитлера, распилив с ним Польшу). Мы блокируем то, что в соцсетях называют ёмким термином "победобесие" — парады, "георгиевские ленточки", постоянные круглогодичные мероприятия, чествования, тосты, речи, митинги, снова тосты, открытки, ещё тосты, можем повторить, ещё тосты, и ещё, и это: Вася, ты меня уважаешь?..

Ещё раз. Мы всё делаем правильно. Мы отходим от безумных плясок на костях "а-ля рюсс" и переходим к цивилизованной традиции памяти погибших в самой большой мясорубке за всю историю человечества. Но для окончательного разрыва с советской, а ныне российской традицией надо попрощаться не только с 9 мая, но и с 22 июня. И не только потому, что это глубокое дно русла советской традиции, а в первую очередь потому, что это противоречит здравому смыслу.

Смотрите. Мы — государство Украина. У государства Украина есть закреплённые границы. На момент начала Второй мировой войны государства Украина не существовало, а нынешние территории государства Украина были — сюрприз! — разделены между целым набором стран: Советским Союзом, Польшей, Румынией и Венгрией. Это, на секундочку, четыре страны. И именно с нападения на одну из них, на Польшу, 1 сентября 1939 года и началась Вторая мировая война. То есть ещё раз: если 22 июня 1941 года — это дата нападения Германии на одну из стран, в состав которой входили украинские земли, то не логичнее ли отмечать другую дату, более раннюю — 1 сентября 1939 года, в которую всё та же Германия ровно так же напала на другую страну, в состав которой входили ничуть не менее украинские земли?..

"Если 22 июня 1941 года — это дата начала нападения Германии на одну из стран, в состав которой входили украинские земли, не логичнее ли отмечать 1 сентября 1939 года — дату, в которую всё та же Германия ровно так же напала на другую страну, в состав которой входили ничуть не менее украинские земли?"

Мне могут возразить, что так-то оно, конечно, так, но ни первого, ни второго сентября, ни ближайшие два года немецкие войска не ступали на украинские земли, ограничившись по пакту Молотова-Риббентропа западной половиной Польши, отдав восточную, включая территории нынешней Украины, Советскому Союзу (который их и занял через пару недель после начала Второй мировой). Окей, можно поговорить и о такой логике. Тогда у меня есть для вас другая дата, ещё более ранняя: 14 марта 1939 года, начало украинско-венгерской войны, когда венгры, союзники Рейха, атаковали провозгласившее свою независимость государство Карпатская Украина и встретили там поразительное сопротивление. Это, как легко заметить, было до начала Второй мировой войны, то есть до 1 сентября того же 1939 года — но это был первый случай, когда войска союзников Рейха получили полноценный вооружённый отпор. До этого аншлюсы да оккупации проходили тихо-мирно, кое-где вообще без единого выстрела. И только закарпатские украинцы устроили союзникам Гитлера полноценную войну, с артиллерией, танками, городскими боями и полным набором того, что принято называть активными боевыми действиями. И несмотря на то, что крохотная Карпатская Украина в итоге потерпела поражение, эту войну нельзя забывать. Не имеем права.

Подводя итоги. По моему нескромному мнению, дату 22 июня пора забывать и отправлять на свалку истории. Она не подходит современной Украине ни тем, что эта дата полностью и целиком привязана к истории СССР, ни тем, что она откровенно противоречит здравому смыслу. Я бы предложил "День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни" перенести на день начала Второй мировой, то есть на 1 сентября, но у нас в этот день праздник у школьников, и две эти даты, траурная и радостная, как-то не очень совместимы. День начала украино-венгерской войны тоже имеет место быть, но отмечать начало мировой войны за полгода до её официального начала — это как-то не очень логично. Поэтому я предлагаю об этой дате просто-напросто забыть. В конце концов для поминовения погибших во Вторую мировую у нас теперь есть 8 мая, с понятным обоснованием, общеевропейской традицией и красивым символом — красным маком.

Не надо плодить сущности, размазывая траур по календарю. Иначе можно порезаться. Бритвой Оккама.