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Главная » Мнения » Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является
Юрий Гудыменко
историк, блогер
Юрий Гудыменко историк, блогер

Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является

Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является

Украина - не родина слонов, нам врать не надо

28.06.17 598
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Обычно я развенчиваю российские мифы, но теперь немного потопчусь по украинской исторической мифологии, а именно по "Конституции Пилипа Орлика".

История этого документа драматична. Орлик стал гетманом в весьма и весьма хреновые для Войска запорожского времена. Достаточно сказать, что он занял пост недавно умершего Ивана Мазепы, а верные ему казаки обитали теперь, после разгрома, на территории Османской империи, в пределах нынешней Молдовы.

Настроения в изгнанном с родных земель войске должны быть понятны, их можно коротко охарактеризовать ёмким словом "депрессия". На фоне этой чёрной полосы гетманскую булаву получает бывший уже Генеральный писарь Войска Запорожского по фамилии Орлик. В процессе выборов (а выборы, конечно, были, тут вам не Москва) Орлик и огласил вскоре принятый документ, который сейчас называют конституцией его имени. Он, в смысле документ, закреплял взаимоотношения гетмана со старшиной и казаками, определял территорию страны, её ключевые геополитические векторы, называл союзников, и, что самое главное, провозглашал независимость украинского государства.

Документ этот, на самом деле, безумно интересный, об его важности написаны тонны книг и статей, и именно поэтому я на этом останавливаться не буду.

Поговорим лучше о том, почему называть его "Конституцией" неправильно и вредно. Для начала, сам Орлик его конституцией не называл. Документ носит длинное, но понятное название, которое начинается с "Договоры и постановления прав и вольностей войсковых", а дальше идёт ещё слов пятьдесят, но слова "конституция" среди них нет. Точнее, оно есть, но во множественном числе и только в латинском варианте текста. Да и тогда это не воспринималось участниками процесса как основной закон государства – скорее, как избирательная капитуляция (не в плане "не стреляйтен, мы капитулирен", а в плане "директор-гетман и старшинский топ-менеджмент подписывают трудовой договор о взаимодействии и обязанностях").

"Документ Орлика не был ни конституцией, ни тем более первой конституцией в Европе, как об этом часто говорят – хотя бы потому, что в этой самой Европе находится страна Сан-Марино, где конституция была принята более чем за век до этого"

Более того, этот документ в реальной жизни ни дня не работал, так как Орлик был, напомним, гетманом в изгнании, а после окончательного поражения своего ключевого союзника, шведского короля Карла XII и неудачного похода гетмана на Белую Церковь шансы на то, что этот документ станет по-настоящему рабочим на собственно украинской территории понизились со статуса  "маловероятно" до "практически невозможно". Даже профессиональные современные юристы крайне аккуратно называют документ Орлика "конституционным документом".

В том числе, именно в такой формулировке документ упомянул в сегодняшней речи Петр Порошенко (не забыв потроллить депутатов Верховной Рады тонкими намёками на толстое снятие неприкосновенности).

Это мы с вами обсудили, почему называть документ Орлика конституцией неправильно. А теперь коротко о том, почему делать это ещё и вредно. Во-первых, вредно уподобляться России, которая строит свою историю на лжи ("Россия — родина слонов", ага). Документ Орлика не был ни конституцией, ни тем более первой конституцией в Европе, как об этом часто говорят – хотя бы потому, что в этой самой Европе находится страна Сан-Марино, где конституция была принята более чем за век до Орлика. Мы не родина слонов, нам врать не надо. Лишнее это. Но это было во-первых.

А во-вторых, говоря о том, что конституционный документ Орлика был первым в Украине, мы отказываемся таким образом от огромного пласта нашей истории – от Киевской Руси. А ведь в ней, на секундочку, были ничуть не менее объёмные и насыщенные смыслами документы, которые можно с не меньшей уверенностью назвать конституционными – так как они определяли жизнь государства Русь и были для неё основным законом. Та же "Руська правда" Ярослава Мудрого и его потомков – это в чистом виде сборник конституционных документов, по которым жила страна. Вот как минимум она и есть первым основным законом на территории нынешней Украины. А "Конституция" Орлика в лучшем случае вторая по счёту. Так что документ Орлика остаётся интереснейшим и важнейшим памятником украинской юриспруденции. Но не конституцией. За ней – или на семь веков назад, к Ярославу, или на три столетия вперед, к УНР.

И всё же — с Днём Конституции всех. Будьмо!

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