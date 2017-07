Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело

Китайская поговорка "Не дай вам бог жить в эпоху перемен" уже изрядно поднадоела за последние несколько лет. Потому что мы — так уж получилось — сейчас живём как раз в эпоху перемен и не особо можем это изменить. И события развиваются настолько быстро, что мы не успеваем отреагировать.

До конца 2013 года каждое событие мало-мальски приличного масштаба могло обсасываться днями, а то и неделями. Приезд Папы Римского несколько лет назад обсуждали месяцами. Приезда генерального секретаря ООН несколько дней назад многие даже не заметили. Как и визита главы НАТО (тоже несколько дней назад), и госсекретаря США, и кого-то из ЕС — кого же именно…

Точно так же и реформы. Попытка изменить что-либо, например в здравоохранении, в спокойные годы моментально конвертировалась в телевизионные человеко-часы. Все более-менее публичные политики считали своим долгом высказаться о реформе. Её обсуждали на рынках и кухнях. "А вы слышали?.. — Конечно, слышала!.."

Сейчас реформ (хороших ли, плохих ли — история рассудит) обсуждается, принимается и запускается столько, что ни народ, ни политики просто не успевают за ними. Полдня обсуждали нехватку средств на реформу образования, вторую половину — грядущий законопроект о медицинской реформе. Потом начали снимать с депутатов неприкосновенность — и весь вечер обсуждали это. Наутро о депутатах забыли — началось что-то ещё. А потом ещё что-то. И ещё.

Это время перемен. Добро пожаловать.

Если вы помните учебники истории, то наверняка думали о том, что время в них распределено неравномерно. Сначала в учебниках идёт по сотне тысяч лет мировой истории на абзац — от палки-копалки до колеса проходят тысячелетия и несколько строчек (это в основном потому, что в те годы ещё не было письменности, и соответственно информации до нас дошло немного, так что мы не можем описать, например, внутриплеменные интриги шамана Ыыыйыхх против вождя Оааыырр: нет данных).

"Эпоха перемен не обязательно заканчивается хорошо. Иногда она заканчивается просто потому, что некому больше ничего менять"

Потом, с появлением письменности (сначала у наших соседей, а потом у нас) учебник истории Украины начинает быть более детальным и конкретным. Из глав постепенно исчезают слова "предположительно", "возможно" и "учёные считают, что": с переходом от летописей к книгам и стабильному бумажному документообороту каждое событие подтверждается сразу несколькими источниками. То есть мы не до конца уверены даже, существовал ли легендарный Рюрик, основатель династии киевских князей, поскольку первые летописи, упоминающие его имя, сложены через пару веков после его предполагаемой смерти, а за двести лет информация могла несколько исказиться. Зато через сотни лет археологи смогут не то что убедиться в реальности каждого из нас с вами, но и собрать столько информации, что хватит на пятитомник: каждая справка о нашем здоровье, семейном положении или, например, о смерти дублируется в трёх экземплярах, имеет дату, подпись и печать, дублируется в компьютере — и это не считая постов, которые мы сами оставляем в соцсетях: "Я завела котика))) Назвала Рюриком))) Рюрик-Мурик))".

Короче говоря, чем больше у историков информации, тем подробнее становятся главы в учебниках, тем всестороннее рассматриваются все процессы. Но и это не главное.

Вспомните, сколько страниц в учебнике занимает Вторая мировая война? Пятьдесят? Семьдесят? Сто? Сколько занимает предыстория, сколько ход битв, сколько говорится об УПА, о роли Украины, о потерях украинцев в этой войне… Это десятки страниц. Добрая половина всего учебника. Всего на шесть лет человеческой истории. Потому что это были годы перемен, полностью изменившие ход истории и лицо планеты.

Про пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы в учебнике написано значительно меньше и более расплывчато. Нет, события, конечно, происходили и в те годы (особенно в мировой истории, Украину они затрагивали в меньшей степени). Но по масштабу,пожалуй, шесть лет войны повлияли на мир значительно больше, чем тридцать лет относительного мира. Время перемен, ага.

"Шесть лет войны повлияли на мир значительно больше, чем тридцать лет относительного мира"

Я уверен, что в учебниках будущего этинаши три с половиной года будут занимать весьма почётное место,особенно если учесть, что историки станут оценивать те или иные факты через призму последствий, чего не можем мы сейчас. Например, реформе армии посвятят, наверное, страницу. Там будут фотографии времён оккупации Крыма — худеньких солдат в нелепом "дубке" и советских жалких касках. А рядом — фотографии следующих лет. В новых украинских берцах, в современной форме, на "хаммерах" и с тепловизорами (о том, что тепловизоры привезены волонтёрами, учебник, вероятно, скромно умолчит). Это что касается реформы армии. А если реформа, например, полиции так и закончится недоделанной переаттестацией и введением новых патрульных, то не видеть ей больше абзаца (зато, вероятно, тоже с красивой фотографией "копов" на "приусе").

Учебник будет поучать потомков, рассказывая им о наших провалах и победах, тыкая носом в очевидные (через много лет) ошибки, рассказывая о политиках и шарлатанах. Так, о прошедшеммесяце, вероятно, напишут следующее:"В начале июня 2017 года активизировалась украинская дипломатия. Вступил в силу безвизовый режим Украины со странами Евросоюза. Президент Порошенко и ряд министров провели несколько важных встреч в США — с Дональдом Трампом и министром обороны. Украина окончательно закрепила курс на вступление в НАТО (о самом вступлении см. стр. 249). Эти события проходили на фоне острого обсуждения реформ пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения, приватизации госпредприятий и отмены моратория на продажу земли. В июне 2017 года в зоне проведения АТО погибло и было ранено…"

Один абзац всего лишь,а ведь мы прожили целый месяц, полный событий, "перемог" и "зрад", взлётов и падений. С начала войны прошло всего три с лишним года,а кажется, что это было только вчера. С начала Майдана прошло ещё больше времени,но уже забылось, какими моральными уродами были правители дореволюционного времени, забылось их отношение к нами наше к ним. Многое забывается. Эпоха перемен идёт и не планирует заканчиваться.

Главное, чтобы это наши потомки писали учебники нашей истории. И делали это на нашей земле. Всей, от Закарпатья до Зеленополья и от Киева до ЮБК. Потому что эпоха перемен — она не обязательно заканчивается хорошо. Иногда она заканчивается просто потому, что некому больше ничего менять. Но это уже наша зона ответственности. Жить сейчас — это страшно, но весело. Просто давайте сделаем это. Сделаем Украину лучше, пардон за очередную затяганную фразу.

Just do it, друзья, Just do it.