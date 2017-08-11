Президент в маске. Куда приведут Порошенко мачизмы в духе Путина

Даже страшно подумать, на чём бы и куда прилетел Пётр Алексеич, решись он, к примеру, поздравить с профессиональным праздником сантехников. Но нет! В планах президента было отдать должное лётчикам — как-никак страна десятый раз отмечала День Воздушных сил Украины.

По этому поводу Верховного главнокомандующего прокатили на МиГ-29 из города Василькова Киевской области до села Гавришовка Винницкой. Ну чтоб кадры хорошие получились. Порошенко в кабине второго пилота. Порошенко в кислородной маске. Порошенко машет рукой. Порошенко без маски и не машет, но показывает большой палец — мол, всё класс! Внизу — поля. Вверху — небо. Что-то неуловимо родное — между полётом Гагарина и кадрами из фильма «В бой идут одни старики…»

Новый ракурс: ни маски, ни шлема. Порошенко машет. Опять. Прилетел. Добрался. Слава те, Господи! А то ведь заставил нас всех поволноваться! Потому что последнее время (лет, наверное, этак 25) впечатления пилота он как-то не производит. Пиарщики, политтехнологи! Друзья мои, может, лучше всё-таки Петра Алексеича — на татами, а? Как-то безопаснее… Ну раз уж выбран именно такой, путинский, путь продвижения бренда президента к народу…

Или что? Может, пойдём своим, исконным, не до конца затоптанным пиар-путём? У нас ведь тоже есть чем гордится в этом смысле. Помните, Виктор Андреич пожары тушил? Десять лет назад, и тоже в августе. Ну такая у нас национальная традиция: каждое десятилетие какой-то президентский катаклизм. Да! Пожаров с тех пор, разумеется, стало меньше. В разы! Ну вы заметили...

Или, может, глубже ещё копнём? Возьмём что-то из советских паттернов… Где, я вас спрашиваю, эти буколические картинки? Жнива. Ветер могучим домкратом накатывает на пшеницу. Генсек без компаса бредёт по полям, в руках колосья, он их перетирает. Ладони — крупно. На заднике — комбайн «Колос». Лицо комбайнёра — как будто он выиграл в лотерею и одновременно разъехался с тёщей… Почему мы всё это не используем? Забыли? Сбросили с корабля современности? Масса же позитива! Но ничего, скоро начнётся уборка урожая…

"Институты власти и народ начинают вкладывать в политические высказывания смыслы настолько разные, что они порой бывают прямо противоположными"

Я ещё долго мог бы иезуитствовать. Но на самом деле та убогость, с которой нам ответственные за это люди впаривают светлый образ президента, ничего, кроме грусти, вызвать не может. Потому что в таком виде общение власти и народа принимает совершенно гротескный ритуальный характер, выявить смысл которого становится всё труднее. Действительно: в чём содержательная сторона того, что президент пролетел на истребителе? Вернее даже — не самого деяния (он мог хоть на лошади проскакать, как нарком Ворошилов), а того, что это нам всем показали. Порошенко не боится высоты? Порошенко демонстрирует мощь украинских Вооружённых сил? Порошенко показывает Путину, что не его одного могут возить по небу, аки посуху?

Знают это пиарщики президента или нет, но любое вбрасывание первого лица государства в информационный простор приобретает звучание политического высказывания. Вы или я — мы можем принять участие в аттракционе банджи-джампинг, всё это заснять, выложить в facebook, сопроводить репликой: «Не обгадился — и ладно!..» — и на это мало кто обратит внимание. Мы не политические фигуры. По какой причине и для какой надобности мы забрались на мост и сиганули с него, привязав к ногам резиновый трос, — абсолютно неважно. Может, просто с бодуна. Мы не несём никакого послания urbi et orbi. Но если это делает президент, и если этот акт с параноидальным самозабвением переводится в публичную плоскость, это всегда что-то означает.

Так вот, главная проблема состоит в том, что политические высказывания Петра Алексеича титаническими усилиями команды его креативщиков превращаются в самотроллинг. Форма входит в такое противоречие с содержанием, что действительно заставляет вспомнить закат советской эпохи (не к ночи та будь помянута!).

Кто читал совершенно блестящую книгу Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось» (как раз о предпосылках схождения на нет «Союза нерушимого»), тот сразу вспомнит о принципе «перформативного сдвига». Последний начинает активно работать тогда, когда авторитетное высказывание бесконечно воспроизводит само себя, а смысл его постоянно сдвигается куда-то в сторону до такой степени, что его констатирующая составляющая (например, «Народ и партия едины!») становится открыта для снежного кома разнообразных интерпретаций. То есть вся идеологическая система начинает работать достаточно непредсказуемо. Институты власти и народ начинают вкладывать в политические высказывания смыслы настолько разные, что они порой бывают прямо противоположными. Так, собственно, и произошло в случае с «великим истребительным перелётом» Петра Алексеича.

"Главная проблема состоит в том, что политические высказывания Петра Алексеича титаническими усилиями команды его креативщиков превращаются в самотроллинг"

Почему Путин ездит верхом на коне с голым торсом, с ним же (с торсом) удит рыбу, показывает приёмы дзюдо, залазит в кабину военного самолёта и целует в пупы румяных первоклассников — понять можно, хотя комичности тут тоже хоть отбавляй. Обитатель Кремля скрещивает черты вождизма (Гитлер трепал по щекам немецкую детвору, Сталин был вообще лучшим другом пионеров) с чертами мачизма. Получается весело и туповато, но единая пропагандистская машина России придаёт этому нужные пафос, лоск и «демократичность». На фоне бряцания оружием. Какое-то время, увы, это всё будет функционировать.

Но это у них. А у нас? Мало того, что дурные параллели вызывают изжогу, так ведь ещё и сам механизм не работает. В силу отсутствия медийной тотальности (ну, по крайней мере, пока). А разбуженный сонм интерпретаций, о котором я говорил, вынуждает констатировать: ни о какой идеологической модели построения государства в Украине сегодня говорить невозможно. Попытка маркировать процесс как кризис идеологии тоже обречена. Кризиса нет. Поскольку нет самой идеологии. Она подменена мантрами о том, куда мы идём. И когда прекратится война (да, понятно, дату здесь предсказать трудно, но…) — когда она прекратится, мы увидим зияющие бездны там, где должна была бы сиять путеводная идеологическая звезда. Да, у нас останутся лозунги («Мы — Европа») и образы (Порошенко в кислородной маске). Но никакого движения, которое могло бы превратить Украину в цивилизованную державу, у нас не будет. Потому что готовить его нужно было вчера. Ну или хотя бы сегодня.