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Главная » Мнения » Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах
Юрий Божич
публицист, журналист
Юрий Божич публицист, журналист

Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах

Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах

Почему воплощением великой идеи справедливости в нашей стране стало отжатие богатств у проигравшего клана победившим

30.08.17 62
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Есть апокриф о том, как Натан Майер Ротшильд заработал на битве при Ватерлоо. Банкир самолично отправился на поле брани с почтовыми голубями и, когда исход боя стал ясен, выпустил их. Птицы взяли курс на Лондонскую биржу, и вскоре агенты Ротшильда прочли его директиву относительно акций: «Покупайте английские, продавайте французские». Прибыль составила миллион тогдашними деньгами. 

Так ли всё было на самом деле? Не совсем. За исключением показателя прибыли. Но важно другое: даже недруги Ротшильда признавали его могучую креативную силу. Он мог додуматься до нестандартных схем, чтобы получить своё. 

"Библейский лозунг Луценко «Трудитесь в поте лица своего!» выглядит издевательством. Как если бы корову призывали повышать собственные удои, обещая за это превратить в доярку"

Украинским фигурантам рейтингов самых богатых до Натана Майера далеко. Причастность к клану — не то же самое, что создание собственной империи с полноводными денежными реками. Здесь можно не изощряться. И выбирать пути обогащения простые, как репа. Но это та простота, что хуже воровства. Это «кумовство в особо крупных масштабах», заставляющее с пессимизмом смотреть в будущее нашего государства. На таком унылом фоне библейский лозунг генпрокурора Луценко «Трудитесь в поте лица своего!» выглядит издевательством. Как если бы корову призывали повышать собственные удои, обещая за это превратить в доярку. 

Юрий Витальевич, задетый за живое текстом Юлии Мостовой (с тезисом «хочу уехать от мерзостей отечественной действительности, но нет, не уеду»), написал в своём эмоциональном посте: «Это мы, оптимисты, вернули в бюджет украденные мафией Януковича $1,5 млрд». И это могло бы быть отличной новостью (ну, если, конечно, новость может длиться с апреля по август и всё не скисать). Да, могло бы. Особенно с учётом того, что президент Порошенко ранее заверял: «Приоритетом использования этих денег будет восстановление боеспособности украинской армии, эти средства должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку радаров, беспилотников». И в той же приподнятой манере о прочих благородных порывах — от строительства реабилитационного центра для воинов АТО до перечисления части средств на соцзащиту наиболее уязвимых слоёв населения. 

Нет, правда, замечательно. Взять деньги банды Януковича и использовать для укрепления обороноспособности страны. Для помощи бедным. Известие, которое подмывает осыпать лайками. Почти идиллия… 

"Кликните в интернете: дворец Косюка. Это ж в слезах утонуть! Вот прямо видно, что у человека, как говорится, ни родных, ни милиции"

Её, однако, испортили данные Центра противодействия коррупции. В соответствии с которыми главными бенефициарами в деле использования почти 30 млрд грн, поступивших в целевой фонд для обороны и безопасности в апреле, стали отнюдь не Нацгвардия и Минобороны (хотя им и выделили 6% и 5,5% от суммы соответственно), а Министерство агрополитики — 22,2%. А через него — близкие к Петру Алексеевичу Юрий Косюк и Олег Бахматюк. Именно их агрохолдинги получили колоссальные дотации. 

Что тут скажешь — железная логика. Тот, кто возводит что-то наподобие Версаля на месте археологического памятника — скифского городища под Киевом, — ну кто он, если не представитель «незащищённого слоя»? Кликните в интернете: дворец Косюка. Это ж в слезах утонуть! Вот прямо видно, что у человека, как говорится, ни родных, ни милиции. Естественно, что его нужно защитить. А как же. Вот этими вот самыми подлыми, грязными януковичевскими миллионами. Ну чтоб другие об эту мразь не марались. 

Это, по-видимому, и есть воплощение великой идеи справедливости. Когда один клан, придя к власти, прибирает к рукам богатства другого, проигравшего. 

"То, что нынешний президент не поёт на камеру «Спят курганы тёмные», как это делал его предшественник, и умеет говорить по-английски, говорит о разнице в образовании и вокальных пристрастиях, а не моральных принципах"

Клановая система — не в диковинку для мира. Как и те результаты, к которым она приводит страны и регионы. Например, Сицилия — райский уголок, благоухающий апельсиновыми плантациями, — давно и прочно входит в число самых экономически запущенных в Италии. Если у вас в этом месте появились какие-то ассоциации, я в них не повинен. Я говорю всего лишь о факте. 

Пессимизм, на который набросился Юрий Луценко, — это не показатель «зрадофильства». Он передаёт не только ощущения людей, но и их понимание: в Украине не изменилась сама система. Страной правит клан. Остальное — декорации. 

То, что нынешний президент не поёт на камеру «Спят курганы тёмные», как это делал его предшественник, и умеет говорить по-английски, может свидетельствовать о разнице в образовании и вокальных пристрастиях, а не о моральных принципах. Как и не о подходах к формированию богатств. Они остаются неизменными, базируясь на заповеди, которую поочерёдно приписывают то Бенито Муссолини, то Франсиско Франко: «Своим — всё, чужим — закон». Этот подход бесперспективен для страны. Потому что круг «своих» всегда будет оставаться относительно малым: от слишком объёмного расширения клан перестаёт быть кланом. Он просто лопнет, как воздушный шарик. А в устоявшихся отношениях — свата, брата, кума и т. п. — речь всегда будет идти о полезности главе клана в куда большей степени, чем о полезности государству. 

"Система будет обслуживать сама себя. И чем интенсивнее она будет этим занята, тем чаще и запальчивее её представители будут вещать о патриотизме"

И нас всех с ещё более ожесточённым энтузиазмом примутся учить любви к родине — клясться на крови в верности языку, культуре, предкам, расцветке вышиванок. Любой может продолжить этот список… 

Чтобы предречь именно такое развитие событий, достаточно посмотреть на то, как работают шестерни нынешнего режима в России. Чем наглее богатеет путинское окружение, тем больше скреп на единицу информации вбрасывается в эфир. 

У нас, как и в России, появление чужаков-Ротшильдов — а Натан Майер, выбравшись из бедного Еврейского переулка во Франкфурте, прибыл в 1799 году в Манчестер в возрасте 22 лет, без образования, ни слова не говоря по-английски, — едва ли возможно. Попытка с «варягами», приглашёнными послужить Украине, а затем изгнанными, — это подтверждает. 

Быть в этих условиях оптимистом или пессимистом — каждый выбирает сам. Но я могу поспорить, что для нашего премьера ещё долго не будет возможности поучаствовать хотя бы в подобии того диалога, который когда-то глава британского кабинета Дизраэли провёл с одним из Ротшильдов, только что возведённым в пэры. Дизраэли просил профинансировать строительство Суэцкого канала.

— Сколько? — поинтересовался лорд Ротшильд.

— Четыре миллиона фунтов, — ответил Дизраэли.

— Когда?

— Завтра.

— Кто поручитель?

— Правительство Британии.

— Деньги будут.

Гройсману (или тому, кто займёт это кресло после него) попросту не с кем будет разговаривать о нашем «Суэцком канале». Что бы за данным понятием ни стояло. И это не только показатель макроэкономики. 

 

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