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Главная » Мнения » "Рухнама" с экрана и взрывы в Калиновке. Почему трагедия и фарс при Порошенко ходят рядом
Юрий Божич
публицист, журналист
Юрий Божич публицист, журналист

"Рухнама" с экрана и взрывы в Калиновке. Почему трагедия и фарс при Порошенко ходят рядом

"Рухнама" с экрана и взрывы в Калиновке. Почему трагедия и фарс при Порошенко ходят рядом
Фото: УНИАН

День рождения президента, который начался фарсом, закончился трагедией

27.09.17 171
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После взрывов в Винницкой области, на родине президента, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что свою долю ответственности за случившееся должен понести глава государства. "В первую очередь в отставку у нас должен уйти начальник Генштаба, руководители соответствующих военных частей, — считает Маломуж. — Учитывая систему, также необходимо решить, какую позицию в этой ситуации занимает президент. Здесь ответственность не может лежать на одном чиновнике или военном".

Так, трагедией, завершилось 27 сентября — день рождения президента. Тот самый, который начинался фарсом с поздравлением президента его супругой на канале "Украина".  

Взрывы в Калиновке будут долго расследовать. О руке Москвы, конечно, скажут (хотя сейчас говорят о технических неполадках с боеприпасами). Но никаких кадровых решений не последует. Это пророчество, в котором очень хотелось бы ошибиться. Но, когда президент всё время в белом, без изъянов, с думой о стране, где бы он ни пребывал, он не может ошибаться. Он не может расставлять на должности бестолочей, подхалимов, бизнес-партнёров и кумовьёв. Он не может покровительствовать виновникам провалов — в политике, на фронте, где угодно. Нам ведь именно такой образ президента лепят, верно? Когда-нибудь, возможно, мы узнаем о причинах трагедии в Калиновке. Как и о прочих трагедиях. А сегодня давайте посмотрим на фарс, которым нас кормят пиарщики Порошенко. Полагаю, для Украины это звенья одной цепи.   

Мне интересно, кто вообще придумал вчерашнее семейное поздравление для президента, исполненное его супругой Мариной, детьми и невесткой. Просто хочется узнать имя этого гения креативности. Или, возможно, там их целая команда? Да, скорее всего: самые бестолковые, заслуживающие "Шнобеля" проекты редко рождаются в тиглях алхимиков-анахоретов.

Наверное, у этих "гиен фарса" был мозговой штурм. Наверное, они долго прикидывали, как бы это всё лучше подать. Наверное, возмутились собственной скромностью годичной давности. Вы не помните, как Марина поздравила Петра двенадцать месяцев назад? Что вы! Это было тоже размещено на сайте Благотворительного фонда Порошенко. Минимализм. Три строки. Одна — про счастье идти вместе по жизни. Ещё две — про то, что муж-президент всем помогает, по крайней мере всем тем, кому трудно. И всегда меняет ситуацию к лучшему — там, где сложно. Такая вот иконописная помесь Бэтмена с Суперменом. Но поданная в аскетичном духе Максанса Фермина.

"Если президент как политик не погребёт себя сам — своими действиями, своей кадровой политикой, наконец, за него это сделаете вы, его пиарщики"

По-видимому, сама эта камерность и сыграла злую шутку с ребятами, старающимися подороже продать Петра Алексеича украинцам. Она да плюс почти религиозное заблуждение, что фонд Порошенко — это такая тихая, уютная гавань, что-то вроде семейной кухни. Какая тут публичность? Никакой. Сидим себе, примус починяем. Поздравляем Отца родного в перерывах. Кому какое дело, что мы там несём? Мы ж не на канале "Украина", в программе "В ритме спорта". Не хотите — не слушайте.

Вот после этого-то и родился нынешний шедевр. Коктейль из глупости, дурновкусия и убогости.  

Друзья, но так ведь нельзя. Нельзя путать — как бы это выразиться? — уровни интимности. Нельзя их смешивать.

Вы что, в самом деле где-то в живой жизни видели, чтобы жена и дети с таким пафосом и такими словами поздравляли мужа/отца? Вот прям так всё и было, да? Милое застолье в тесном семейном кругу — и вдруг встаёт жена с рюмкой и говорит: "Вася, вот за шо я тебя люблю, так это за то, шо ты верно служишь родине!" Ну, проделайте где-то такой опыт — наверняка же для вас он будет внове. И посмотрите на реакцию. Вася будет ржать! Если он нормальный. И вместе с ним все остальные. Потому что ясно же: шутка. За семейным столом так не говорят. Ну разве что где-то в Северной Корее.

Вы заставили Марину Порошенко, женщину симпатичную, любящую и неглупую, играть роль особы, расхаживающей по комнате с плакатным портретом мужа и выкрикивающей лозунги. Даже подумать страшно, что вы с ней сделаете в следующий раз. Сочините оду президенту и заставите Марину это читать? Или, может, она спляшет перед августейшим супругом танец Саломеи с головой Саакашвили на блюде?

А ведь вы могли бы выбрать куда более скромный, без квадрокоптера, формат. Усадить Марину перед камерой и попросить рассказать о самых драматических моментах в их совместной жизни. Чтобы она вспомнила, как переживала за мужа, когда не знала, чем обернётся та или иная ситуация. Как, возможно, отговаривала его от какого-то шага. И так далее. Слишком просто? Скучно? Ну да. Зато теперь весело. Всей стране. 

Парни, вы снимаете мёртвые фильмы. По которым бродят мертвые люди. Люди-памятники. С мёртвой, как перекатывание гранитных глыб, речью. Джордж Ромеро в "Ночи живых мертвецов", клянусь, был более жизнеутверждающим. Странно, что вас за эту череду похоронных процессий (предпоследняя — Порошенко-истребитель) до сих пор не уволили. Бог свидетель: Порошенко и сам интенсивно размахивает лопатой, чтоб закопать свою политическую карьеру, но всё-таки его низкий нынешний рейтинг — это ведь и ваша заслуга.

"Ну, итог вы знаете. Это будет последняя грань таланта Петра Алексеича, которую ему удастся продемонстрировать народу"

Если так дальше пойдёт (т. е. если ваш могучий расплод не разгонят), то нас, очевидно, в ближайшем будущем ждут новые креативные потуги. Главу семьи, густо насевающего матримониальные и подобные им ценности, вы из Порошенко уже слепили. Пора расширять этот непростительно узкий плацдарм. Пора делать из него Отца народа. Простое подражание Пушкину — "Он взял Брюссель, Он основал НАБУ" — тут не проканает. Мелковато. Есть хороший туркменский опыт. Пусть пишет "Рухнаму 2" и книгу "Украина — страна исцелений". А потом это всё проникновенными голосами пусть читают по ТВ. Поклонники на оплате напишут в ФБ, как это всё их проняло: до слёз. До душевных спазмов.

Ну, итог вы знаете. Не знаете? Это будет последняя грань таланта Петра Алексеича, которую ему удастся продемонстрировать народу. Всё предсказуемо, как прогноз погоды на вчера: если президент как политик не погребёт себя сам — своими действиями, своей кадровой политикой, наконец, за него это сделаете вы, его пиарщики. Бог его знает, может, ваши намерения благи? После взрывов в Калиновке можно подумать и так.

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