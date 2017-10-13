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Главная » Мнения » Турецкий фарш. Много ли проку в поддержке Украины Эрдоганом
Юрий Божич
публицист, журналист
Юрий Божич публицист, журналист

Турецкий фарш. Много ли проку в поддержке Украины Эрдоганом

Турецкий фарш. Много ли проку в поддержке Украины Эрдоганом
Фото: Murad Sezer/Reuters

О том, как Реджеп изображает дружбу со многими и не дружит ни с кем

13.10.17 1323
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Атилла Йешилада из Стамбульского центра аналитики как-то заметил, что «у Турции нет внешней политики, у неё свидания на одну ночь».

Эту формулу следует иметь в виду всем, кто подписывает с Реджепом Эрдоганом договоры, строит планы и делает какие-то совместные декларации. Руководство Украины здесь не исключение.

Дело не в том, что Киев и Анкара не являются стратегическими партнёрами. Сегодняшняя Турция на деле не предлагает стратегическое партнёрство никому. Такого шага не допускают извечная многовекторность её внешней политики, проблемы внутри страны и личные амбиции её лидера. Последние — особенно.

Затеянная Эрдоганам конституционная реформа, референдум по которой состоялся в апреле этого года, дал старт усилению и без того могучей президентской власти. Пока Эрдоган готовил судьбоносное событие, он никак не реагировал на критику всяких там Венецианских комиссий, зато сделал уйму заведомо скандальных заявлений.  

Он пугал Нидерланды санкциями, а самих голландцев окрестил потомками нацистов. Он обрушился с критикой на Германию. Он объявил турок «будущим Европы» и призвал тех из них, кто живёт в Старом Свете, заводить для реализации этих экспансивных перспектив по пять детей. Он грозил после референдума восстановить в стране смертную казнь. Он талдычил (начиная с 2015 года), что Турцию больше не интересует вопрос вступления в ЕС. Он ругался с Вашингтоном из-за Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США с 1999 года, требуя его выдачи как организатора путча в июле 2016-го. Он то ссорился, то мирился с Москвой. В общем, вёл себя, как слон в посудной лавке.

Для кого был весь это спектакль? Для Европы? Для США? Для России? Нет, Эрдогану нужна была поддержка радикальных сил внутри страны. Он готов был изобразить «на экспорт» этакого Enfant terrible босфорского разлива.

Лишь бы привлечь их на свою сторону и провести референдум по задуманному сценарию. Некоторые аналитики связывали эпатажность его внешней политики именно с этим внутренним фактором, предполагая, что едва только прекратится эпопея с референдумом, Эрдоган на международной арене станет куда более предсказуемым.

Фокус, однако, в том, что в обозримом будущем подобное вряд ли произойдёт. Расклад простой. На имплементацию поправок в Конституцию отводится два года. Следовательно, до апреля 2019-го Эрдогану нужно будет каким-то образом противостоять натиску оппозиции, чтобы закрепить за собой окончательную победу. И рассчитывать ему придётся на тех самых парней — националистов, исламистов, радикалов, на которых были ориентированы все его пламенные речи, сказанные в преддверии плебисцита. А дальше наступит время предвыборной лихорадки — президента и парламент в Турции будут выбирать в ноябре того же года.

Ситуация в чём-то напоминает российскую: «всенародная» поддержка лидера покупается ценой отыскания внешних врагов. С той разницей, что у Эрдогана выработался свой загадочный механизм хождения по кругу. От врага к врагу. Или, возможно, от полудруга к полуврагу и обратно. Даже последний усечённый месяц встреч и заявлений турецкого лидера представляет собой весьма забавную «навигационную карту».

21 сентября Эрдоган на 72-й сессии Генассамблеи ООН встречается с Трампом. По итогам беседы выходит заявление о стратегическом партнёрстве и осуждении предстоящего референдума иракских курдов.

28 сентября Эрдоган принимает у себя Путина. Обсуждают многое — от ситуации в Сирии до турецких помидоров и «Турецкого потока» (кость в горле Украины). Президенты не говорят, была ли затронута тема поставок Москвой зенитно-ракетных комплексов С-400. Но на следующий день из Кремля подтверждают: турецкая сторона сделала предоплату. И плевать она хотела на то, что «Вашингтон встревожен» этим фактом. Пусть «стратегический партнёр» поволнуется и предложит какую-то другую лакомую сделку.

А чтобы у Трампа думали энергичней, в начале октября следует арест сотрудника Генконсульства США в Стамбуле (мотив — связь с Гюленом). И выдаётся ордер на задержание ещё одного сотрудника американской дипмиссии. Штаты в ответ приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в Анкаре. Эрдоган отзеркаливает их шаг. Скандал разгорается.

9 октября Эрдоган в Киеве жмёт руку Порошенко. Почти засыпает на встрече с журналистами, зато заявляет о непризнании аннексии Крыма Россией. В тот же день Москва узнаёт о введении Анкарой нового порядка импорта сельхозпродукции из РФ. Естественно, не в сторону благоприятствования. А днём раньше глава турецкого МИДа сообщает о возможном отказе от приобретения С-400, если Москва не предоставит покупателю доступ к производству этого вооружения. Ну, логично. Пусть у Путина совсем-то уж не расслабляются.

Нам бы порадоваться по этому поводу. Но Эрдоган, продолжая свой вояж, улетает в Сербию, где обсуждает перспективу «Турецкого потока». Радужную для Москвы, Анкары и Белграда, но убийственную для Украины.

Впору написать: и так далее, и так далее… Потому что это и есть привычная манера поведения Реджепа Эрдогана — изображать дружбу со многими и не дружить ни с кем. Сулить с той же быстротой, с какой брать посулы обратно. Получать выгоду от одних, чтобы шантажировать ею других.

Дитя торгового Босфора, нынешний лидер Турции осознал, что стратегическое положение не в пример лучше стратегического партнёрства. Оно великолепно продаётся. Главное — научиться им пользоваться. Теперь важно, чтобы это поняли и в Украине. Хотя бы в целях безопасности.

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