Порошенко не свергнут. Кто выигрывает от противоречий националистов и патриотов

Протестные настроения соотносятся с Майданом не больше, чем лысины, бороды, палатки и барабаны. Вовлечённость масс, которые «не хотят жить по-старому», тоже ещё не повод для банкета: будет кому вовлекать — вовлекут.

Важна общая повестка дня для разнородных политических сил. Если она существует, процесс (увы, не гарантируя результата) может пойти. Однако сегодня её нет. Патриоты-реформаторы и националисты под Верховной Радой — всего лишь пассажиры одного поезда, у каждого из которых своя конечная станция. И в такой ситуации в выигрыше почти всегда оказывается власть.

Националисты, похоже, пребывают в кризисе, несмотря на то, что в марте нынешнего года подписали манифест и стали, по их заявлениям, единой силой. Отсутствие новых идей, которые они могли бы предложить обществу, подчеркнул марш, проведённый ими 14 октября.

«Мы заставим вернуть звания героев Украины Шухевичу и Бандере, которые украл Янукович» — эти слова Тягнибока не слишком-то тянут на вдохновляющую программу действий. Ладно, хорошо. Допустим, вернули. И? Дальше чего?

Понятно, что марш — это не проект закона и даже не дебаты в парламенте. Он транслирует совсем иные смыслы. Нужны факелы, флаги, многолюдье. Нужна картинка. Её сделали. Особенно удались молодые, порой детские лица. Их, завезённых отовсюду и прошествовавших от парка Шевченко до Подольской ратуши в колонне из 13–20 тысяч человек, было действительно много. Но всё-таки не настолько, чтобы, с одной стороны, убедить кого-то в монолитном единстве нации. А с другой — напугать власть.

Олигархической верхушке управляться с националистами — что с горы катиться. Как выразился недавно философ Сергей Дацюк, наименее опасными для олигархов являются именно языково-культурная и религиозная политика — им всё равно, на каком языке будут говорить, носителями какой культуры будут и во что будут веровать потребители их монопольных услуг.

А националисты по большей части топчутся как раз на этом пространстве. Они предсказуемы, как изображение римлян в пеплум-фильмах: там — непременная чёлка и потение как проявление мыслительного катаклизма, здесь — «одна мова — одна нація» или что-то наподобие.

Когда тот же Дацюк говорит, что между националистическими силами и коррумпированной олигархической властью заключён «галицкий консенсус»: мы вам украинизацию, вы нам поддержку, есть основания этому верить. Случай с законом об образовании, раскритикованным ПАСЕ, всего лишь один из симптомов этого «джентльменского соглашения». Парадокс, однако, заключается в том, что националисты близки, а может, уже достигли своего электорального потолка. Чтобы усилить свои позиции и, следовательно, претендовать на большую часть властного пирога, им нужно расширять палитру своей критики в отношении власти. Фактически им необходимо разорвать «галицкий консенсус». Но синица в руках для них сегодня оказывается предпочтительнее журавля в небе. А вдруг, побив горшки с властью, они потеряют поддержку традиционно своих и привлекут слишком мало тех, кто представляет собой электоральное «болото»?

В результате их задорные парни вне культурно-языковых ристалищ совершают какие-то совсем уж нелепые вещи. Типа захвата вертолётной площадки Януковича с дальнейшей передачей её государству, которое, как оказывается, ею и так владеет.

Даже тех, кто регулярно заходит на страницу «Национального корпуса» в фейсбуке, где размещена информация о том, что и с какими требованиями «взято под контроль», объяснения «захватчиков» не проняли. До такой степени, что один комментатор даже написал: «Ви якісь неправильні націоналісти. Дуже від вас кремлем смердить».

Смердит или нет, но само пиратское деяние легко увязывается с неозвученной целью — представить дело так, что помимо бдений и противостояний у стен парламента есть и другие, куда более важные вещи. Например, вертолётная площадка. Как можно про неё забывать? Особенно если её «видят депутаты из окон Верховной Рады».

При таких действиях ожидать стратегического партнёрства «Свободы» и К⁰ со сторонниками реформ, митингующими у парламента, особо не приходится. Да, по формальному признаку, националисты на этом мини-Майдане представлены. В «Нацкорпусе» даже заявили, что поддерживают его требования: создание антикоррупционного суда, смену избирательной системы и снятие неприкосновенности с депутатов. Но при этом подчеркнули, что особого уважения к «одиозным персонам» не имеют, риторику экс-президента Грузии не разделяют, в успешность либеральных движений во время войны не верят.

Патриоты-реформаторы, инициировавшие события у ВР, при таких раскладах остаются в уязвимом положении. Потому что именно в таких противостояниях с властью, а вовсе не в факельных шествиях массовость имеет значение. Судя по приводимым цифрам, её нет.

Националисты не стали «делиться» своими человеческими ресурсами. В результате Мустафу Найема, одного из организаторов «Инициативы реальных действий» (ИРД) и собственно протеста, сторонники президента в соцсетях стали представлять как человека, отрабатывающего деньги какого-то олигарха, гранты Госдепа или заказы Кремля (нужное подчеркнуть). А сами выступления у парламента — сборищем клоунов, но клоунов опасных и с кастетами. И разумеется, всё это весьма далеко от насущных потребностей Украины. Вдобавок мешает Раде плодотворно работать (срывает, понимаешь, реформу здравоохранения!). И уж — боже вас сохрани! — никак не похоже на Евромайдан, свергнувший Януковича.

Порошенко, которого Мустафа свергать пока не собирается, на этом фоне выглядит вообще красавцем на белом коне. День в день с акцией он вносит в парламент законопроект, отменяющий неприкосновенность депутатов. Чего ж вам ещё надо-то.

В начале сентября Найем, представляя команду ИРД, писал: «Одному в политике делать нечего. Ты можешь быть очень громким, очень жёстким, очень ярким и даже очень честным. И всё же реальных результатов добивается только хорошо организованная группа единомышленников». Начало «Майдана реформ» показало, что его организаторы напоминают скорее декабристов, чем большевиков. Их мало, их лозунги слишком стерильны для масс, чтобы привести к баррикадам. Они последовательны, но не гибки. Потенциал народного негодования при принятии пенсионной реформы, к примеру, был куда выше, потому что в среднесрочной перспективе касался многих напрямую: через пяток лет от «щедрости Гройсмана» будут страдать сотни тысяч украинцев. Но менять повестку дня под это реформаторы не стали.

Они слишком уж позиционируют себя молодыми, прогрессивными и европейскими, чтобы собрать за собой мирные полки и дивизии. В этом смысле Евромайдан сыграл с ними злую шутку. Поезжайте в глубинку, и вам станет понятно, что при нынешних доходах граждан, там проживающих, европейские ценности интересуют ничтожно малый процент населения. Там куда больше понятны вилы от Ляшко, чем IT-технологии от Найема. В каком-то смысле младореформаторы сегодня становятся такими же заложниками своих лозунгов, как и националисты. Их электоральная база слишком мала и без «смены вех» вряд ли сможет быть расширена.

Если бы они смогли объединиться с националистами, это был бы мощный посыл для власти. Тогда бы действительно мог забрезжить свет нового Майдана. Но это вряд ли случится. И в лучшем случае палаточный городок у Рады просто свернут. В худшем — произойдут какие-то провокации и на Найема и К⁰ повесят всех собак. Оболгут, опаскудят, постараются растоптать (тем более что там, меж ними, бродит «злой демон Саакашвили»). Ну а народу покажут очередную благостную картинку: президент борется с коррупцией, а Рада готова высечь сама себя, как унтер-офицерская вдова, и снять с себя неприкосновенность. В 2020 году. Ждите.