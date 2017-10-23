Еда депутата. Сколько стоит обед в ПАСЕ

Вопросы о том, что едят депутаты и сколько это стоит, вызывает неизменный интерес у многих обывателей.Регулярные публикации о меню и ценах в столовой Верховной Рады (меню разнообразное, цены довольно низкие) провоцируют недовольство простых людей.

Поэтому, оказавшись в штаб-квартире Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, я зашла в тамошнее кафе, чтобы проверить, чем питаются евродепутаты и во сколько им это обходится. Интересно же, распространяются ли принципы европейских демократий и на такой бытовой вопрос, как перекус во время сессии, да и просто сравнить меню с тем, что предлагают под куполом Рады.

В отличие от ресторана с лобстерами, которыми кормят в Европарламенте поблизости, в ПАСЕ общепит крайне демократичный. Его гордо называют рестораном, но по сути это кафетерий — большой зал с простыми столами и стульями, «островным» баром посреди зала и двумя холодильниками для еды и напитков у одной из стен.

Ассортимент здесь, в отличие от столовой Верховной Рады, небольшой — салаты с беконом и селёдкой, три вида сэндвичей и круассаны, вода и газировки. В баре делают кофе и чай, подают вино и шампанское. Примечательно, что меню здесь нет, ценников на выставленной еде — тоже, и вы узнаёте стоимость заказа только в момент формирования чека.

Оказалось, сходство с Верховной Радой есть, оно в том, что цены низкие, — перекус из салата и капучино обошёлся мне в 4,7 евро, это в пересчёте 147 грн. Конечно, в Киеве это почти ресторанная, а не общепитовская, стоимость еды, но по меркам Страсбурга дёшево. Для сравнения: капучино и слоёный пирожок с яблоком в кафе в том же квартале обошёлся мне 7,5 евро.

Кафетерий в ПАСЕ находится как раз напротив главного зала заседаний, где 11 октября президент Украины Пётр Порошенко выступал с докладом о новой редакции закона об образовании. И в самом кафе, и на его открытой площадке во внутреннем дворе всегда много людей — выпить кофе и поесть сюда идут все: и депутаты, и визитёры, и члены делегаций.

К демократичным ценам здесь прилагается строгое обслуживание — работники общепита рассчитывают посетителей только в порядке очереди и не допускают никого вне её. Будь вы хоть президентом, хоть священником, хоть нобелевским лауреатом со звездой во лбу, всем нужно дожидаться своей очереди.

Зачем нам это знать? Есть мнение о том, что каждый украинец мечтает стать начальником, а лучше — депутатом, чтобы наслаждаться всеми благами руководства процессом в коррумпированной стране.

Поэтому у нас так популярен «Вечерний квартал» с вечными сценками из жизни политиков, а ещё всевозможные курсы и мастер-классы о достижении успеха, привычках состоявшихся людей и психологии больших денег. Всем хочется узнать заветные десять секретов, а лучше один, но самый главный, взмахнуть им, как волшебной палочкой, и сразу перенестись в новый, лучший мир. Наблюдение за бытовыми привычками депутатов — одна из таких попыток заглянуть за «занавес», увидеть те простые вещи, которые может делать каждый из нас, например, съесть сэндвич, вместе с ним впитав и другие атрибуты магии власти.

Практика опровергает все эти стремления познать «волшебный сэндвич». Пообедав в кафетерии ПАСЕ, я не стала евродепутатом. Да и не хотелось мне. Однако магия у этого места всё же есть — попав сюда, украинские чиновники заражаются его демократичностью и становятся необычайно корректными, охотно отвечают на вопросы. А жёсткий порядок очереди — это свидетельство соблюдения европейских ценностей.