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Главная » Мнения » Конец Майдана. Украине самое время Че Геваре предпочесть Ганди
Юрий Божич
публицист, журналист
Юрий Божич публицист, журналист

Конец Майдана. Украине самое время Че Геваре предпочесть Ганди

Конец Майдана. Украине самое время Че Геваре предпочесть Ганди

Свергнуть диктатора — полдела. Дело — нарисовать картину будущего, где бы для каждого нашлось место

16.03.18 39
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Вчера, 15 марта, Надежда Савченко чуть ли не в открытую призвала к военному перевороту в Украине, а на воскресенье, 18 марта, на фоне лишённых всякой интриги выборов президента РФ, в Киеве намечена акция протеста сторонников Михеила Саакашвили. Большинство аналитиков считает, что её ждёт провал. 

И это будет означать не только поражение нынешних оппонентов Петра Порошенко, но и общественное разочарование в том, что народные протесты, их революционная стихия способна решить проблемы, стоящие перед страной. Это естественный процесс. Майдан не может быть навсегда. Вопрос — что должно прийти ему на смену?

Некоторое время назад я стал свидетелем диалога между армянским и украинским журналистами. Первый, прилетев в Киев, заметил выражение безнадёжности и хмурости на лицах людей. Вспомнил о первой жертве на Евромайдане — Сергее Нигояне. Не даром ли тот погиб? В ответ услышал: нет, не даром. В честь него в Днепре переименовали проспект. И люди всегда будут помнить о нём.

Из этих реплик выходило, что увековечивание памяти само по себе призвано служить оправданием принесённых жертв. Мол, люди отдали жизнь за светлое будущее, оно не наступило, но мы к нему движемся. Такая реакция — абсолютно в духе логических построений власти, которая заинтересована в том, чтобы музеефицировать жертвы, ввести их в ею же контролируемый пантеон. А осознание происшедшего заменить ежегодным ритуалом: цветы, речи, свечи.

Это, разумеется, не является ответом на вопрос о жертвах и их целесообразности. Потому что «напрасно» или «ненапрасно» лежат вне плоскости славословий и молебнов. Изменилась или нет страна за те четыре года после кровопролития в центре столицы — вот основной критерий. По большому, гамбургскому счёту — нет. Среди главных требований Майдана значились: свобода прессы, упразднение полицейского государства, искоренение коррупции. Сегодняшние успехи государства на этом пути не слишком убедительны.

Свобода прессы. Как следует из отчётов организации «Репортёры без границ» (РБГ), по итогам 2013-го — последнего года правления Януковича — Украина занимала 126-е из 180 мест, застряв между Алжиром и Гондурасом. 2017-й завершила на 102-м месте — между Гвинеей и Бразилией. В то же время преследование тех медиа, которые активно критикуют действующего президента, никуда не исчезло из практики власти и вполне роднит нынешнюю с предыдущей.

«Полицляндия». Тут не надо даже статистики. Просто пересмотрите кадры разгона протестующих перед Верховной Радой. Украина остаётся полицейским государством с тенденцией к усилению

Коррупция. В списке 180 стран по индексу восприятия коррупции Украина, хоть и поднялась на четыре пункта за последние три года, делит позорные 130–134-е места с такими государствами, как Намибия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне, расположившись лишь на строчку выше России. Эксперты из Transparency International Ukraine двукратное падение динамики роста данного показателя в 2017 году по сравнению с 2016-м объясняют отсутствием политической воли руководства страны к борьбе с коррупцией.

Добавьте к этому клановость, раковая опухоль которой приближается к тому состоянию, которое при Януковиче называлось вполне сицилийским термином «семья», и «достижения» нынешней власти покажутся ещё более впечатляющими.

Вывод грустный. Мы возвели в культ коллективное действие, почти полностью освободив себя от коллективного думания

Вообще говоря, успешные революции — отнюдь не завсегдатаи на страницах истории, хотя об этом феномене известно со времён «Славной революции» 1688 года в Англии, когда был свергнут Яков II Стюарт. В этом же ряду «революция гвоздик» 1974 года в Португалии, «бархатная революция» 1989 года в Чехословакии и некоторые другие. Но в целом Николай Бердяев был не так далёк от истины, когда утверждал, что «все революции кончаются реакциями. Это неотвратимо, это закон».

Философ Сергей Дацюк, в разгар Евромайдана опубликовавший ряд статей, посвящённых теме революции, обозначил два варианта выбора, который может быть сделан во время таких социальных тектонических сдвигов: путь Ганди (мирные преобразования) или путь Че Гевары (преобразования через вооружённую борьбу). И далее констатировал: «Выбор в пользу Ганди является проблемным для Украины. Интеллектофобия украинцев не позволяет нам положиться на интеллектуальную работу».

Вывод грустный. Мы возвели в культ коллективное действие, почти полностью освободив себя от коллективного думания.

Подспудно мы, по-видимому, понимаем, что в поговорке «два украинца — три гетмана» правды куда больше, чем юмора. И что договориться между собой о будущем нам труднее, чем обратить в бегство и отправить в прошлое неугодного правителя. Однако сегодня, когда результаты Евромайдана столь плачевны, что заставляют вспомнить классическую и безотрадную формулу Томаса Карлейля: «Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются её плодами отпетые негодяи», — кажется, самое время Че Геваре предпочесть Ганди. Который, между прочим, утверждал, что открытое разногласие — зачастую признак движения вперёд.

Свергнуть диктатора — полдела. Дело — нарисовать картину будущего, где бы для каждого нашлось место. Для этого нужен общенациональный диалог и выработка нового общественного договора при условии, что нас действительно не устраивает та модель государства, которая ныне существует.

Тогда-то мы осознаем, чему подобно промедление в ситуации, когда страна набита оружием, как подсолнух семечками, его всё чаще пускают в ход, а стиль «милитари» в духе «национальных дружин» устрашающе стремительно входит в моду.

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